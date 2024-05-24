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Магомед Даудов рассказал, что он предложил Ахмата Кадырова на пост президента «Ахмата»

Магомед Даудов рассказал, что он предложил Ахмата Кадырова на пост президента «Ахмата»
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Бывший президент «Ахмата» Магомед Даудов высказался о назначении на пост президента клуба министра Чеченской республики по физической культуре и спорту 18-летнего Ахмата Кадырова.

«Послезавтра, 25 мая, завершается очередной чемпионат страны. Наша команда за два тура до конца решила свои локальные задачи. В преддверии нового чемпионата я вышел с предложением назначить президентом клуба министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова.

Он молодой, энергичный, любит футбол и хорошо в нём разбирается. Считаю, будет правильным дать молодым, амбициозным людям направление на новый вектор развития клуба для будущих успехов, побед и достижений. В свою очередь, оставаясь почётным президентом клуба, конечно же, я буду рядом и продолжу делать всё необходимое, чтобы быть полезным нашей родной команде!» — приводит слова Даудова официальный телеграм-канал «Ахмата».

После 29 туров «Ахмат» занимает 10-е место в РПЛ с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Динамо» (56 очков).

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