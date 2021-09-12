ЦСКА потерял очки, Мухина и, возможно, Заболотного. Сплошные огорчения перед «Спартаком»!

Миодраг Божович вернулся в РПЛ! 5 сентября черногорский тренер возглавил тульский «Арсенал», подписав двухлетний контракт с клубом и сменив на посту Дмитрия Парфёнова. Божович уже тренировал туляков с июня 2017-го по май 2018 года: под его руководством «Арсенал» занял седьмое место, остановившись в шаге от попадания в еврокубки. На этот раз задача Божовича проще и сложнее одновременно – вытащить команду из подвала турнирной таблицы.

«Положительные эмоции. Чувствую, что вернулся домой. Здесь у меня со многими хорошие отношения. Как будто и не уходил. Отдохнул я достаточно. Смотрел футбол. Слава богу, что болельщики могут посещать стадион, без них было бы скучно. Надеюсь, что не подведу и будет хороший результат. Команда качественная и опытная. Думаю, надо только работать и верить, прорвёмся», — сказал Божович клубной пресс-службе «Арсенала».

Быстрый пропущенный гол «Арсенала»

Что в 2017 году, что сейчас «Арсенал» в дебютном матче Божовича пропустил первым. Тогда туляки уступили «Локомотиву», получив единственный гол на 57-й минуте от Кверквелии. На этот раз «Арсенал» огорчил Дивеев. Защитник ЦСКА великолепно сыграл головой в штрафной и, пробив в девятку на пятой минуте, не оставил шансов вратарю – 0:1. Впрочем, команда Божовича быстро оправилась от гола. После удара Чаушича Акинфеев отбил мяч перед собой, Марков оказался рядом с воротами и с близкого расстояния после прилетевшего к нему отскока сравнял счёт – 1:1.

Вскоре проблемы начались у ЦСКА. Антон Заболотный получил повреждение и не смог продолжить игру. Алексей Березуцкий выпустил Фёдора Чалова, который не был активен в оставшееся время первого тайма. Красно-синие контролировали ход игры после пропущенного гола, владели мячом (75% на 25%), но больше ударов по воротам Коченкова не нанесли.

Возвращение Чалова

Не согласился со счётом первого тайма Эджуке. Нападающий в течение нескольких минут создал два опасных моменту у ворот «Арсенала»: сначала нигериец вошёл в штрафную, убрал защитника на замахе и пробил низом — мяч угодил в штангу и отскочил в сторону. А затем, убежав от нескольких игроков «Арсенала», дошёл до штрафной площади и пальнул в дальний угол. Коченков вытянулся и перевёл мяч на угловой. Неплохой момент возник у хозяев в ответной атаке – после удара мяч пролетел рядом со штангой.

Несмотря на то что ближе к забитому мячу были армейцы, первая двойка на табло загорелась рядом с названием местной команды. После передачи с углового Марков сделал скидку на дальнюю штангу, где оказался Новосельцев, который расстрелял ворота ЦСКА ¬– 2:1. Теперь недолго в счёте уступали красно-синие. При помощи дриблинга Ахметов вошёл в чужую штрафную, где покатил мяч на Чалова, забившего второй гол ЦСКА – 2:2. Это только второй мяч 23-летнего нападающего в сезоне-2021/2022.

ЦСКА продолжил прессовать оборону туляков, но Коченков с каждым разом отводил угрозу от ворот. Лучшие возможности для камбэка дважды были у Дивеева: на 88-й минуте защитник бил в нижний угол ворот, а в добавленное время вновь «Арсенал» спас Коченков. Благодаря нескольким сейвам вратаря «Арсенала» армейцы не набирают два очка, но догоняют в таблице «Спартак», с которым сыграют 20 сентября. Помимо очков, ЦСКА потерял перед дерби Мухина (дисквалификация) и, возможно, Заболотного (покажет обследование). «Арсенал» же остался на 15-м месте.