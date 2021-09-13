Что творит Кержаков! У «Нижнего» больше очков, чем у «Спартака» и ЦСКА

«Нижний Новгород» продолжает удивлять. В 7-м туре новичок РПЛ вновь приехал в Москву, но на этот раз в гости к «Динамо». Главная сенсация нынешнего сезона подтвердила свой статус.

Начало для гостей получилось неудачным — «Динамо» открыло счёт уже на 13-й минуте. Новичок бело-голубых Денис Макаров получил пас между линий из глубины и направился к воротам. По пути полузащитник ловко убрал соперника и, находясь в паре метров от штрафной площади, мощно пробил в нижний угол. Вратарь Артур Нигматуллин не потащил — 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

К перерыву счёт не изменился, а в начале второго тайма «Нижний» получил возможность его сравнять. Нападающий Тимур Сулейманов мог забить с пенальти, но пальнул выше ворот. Казалось бы, команда проигрывает в гостях и не реализует самый опасный стандарт.

Удар по «морали»? Нет! На 75-й минуте «Нижний» разыграл прекрасную комбинацию. Хавбек Денис Ткачук прострелил с левого фланга, полузащитник Илья Берковский умно пропустил мяч, и их партнёру Игорю Горбунову осталось только подставить ногу — 1:1. Последний является воспитанником «Динамо», так что праздновать не стал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Но самый экшен начался в последние 10 минут. На 83-й минуте «Динамо» позволило сопернику слишком много. Берковского, который пытался замкнуть подачу, удалось накрыть, а вот полузащитника Николая Калинского — нет. Нападающий Ричи Эннин удобно покатил ему под удар, мяч после рикошета полетел мимо Антона Шунина — 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

На этом веселье не закончилось. На 88-й минуте «Динамо» заработало пенальти. Защитник Лукас Масоэро прихватил хавбека Вячеслава Грулёва и удалился, получив вторую жёлтую карточку. Бить отправился Клинтон Н’Жье. Реализовывать пенальти в этом матче было не принято, и форвард бело-голубых решил соблюдать традиции — Нигматуллин потащил, «Динамо» осталось без очков.

«Нижний» продолжает удивлять. Команда, которая вообще не должна была выходить из ФНЛ и сделала это только благодаря проблемам «Оренбурга» со стадионом, после семи туров занимает шестое место в таблице с 11 очками в активе. Ниже — ЦСКА, «Спартак» (и у тех, и у тех 10 очков) и «Краснодар» (9). На счету нижегородцев победы над «Сочи», «Спартаком», а теперь и над «Динамо».

Отдельно удивляет Александр Кержаков. Молодой тренер без опыта работы в РПЛ возглавил команду, которой все без исключения прогнозировали моментальное возвращение в ФНЛ. Но, похоже, он был готов к этому испытанию. На послематчевой пресс-конференции Кержаков, несмотря на победу, скромно признал свои ошибки:

«Матч разбился на два отрезка. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо. Здесь есть моя вина. Я тактически не разобрался, как правильнее ребята должны действовать, когда соперник играет так, как играло «Динамо». Очень благодарен ребятам, что сумели выдержать в первом. Очевидно, голов в наши ворота могло быть больше. В перерыве мы немного перестроились, изменили тактическую схему. Мы освободили зоны для атак, и наши футболисты этим воспользовались. Мы очень молодая команда. Многие из футболистов играют в РПЛ впервые. Конечно, им свойственно ошибаться и волноваться. Ребят здесь не за что корить. Свою роль сыграло не волнение, а моя тактическая недоработка. Ребятам приходилось больше думать и двигаться. Ментальная усталость сказывается на состоянии футболистов больше, чем физическая».

Кстати, Кержаков, хоть и легенда «Зенита», сегодня победил свою бывшую команду. Если вы вдруг забыли, нападающий провёл в «Динамо» два года после возвращения из Испании, где он выступал за «Севилью». Первый сезон в Москве получился не очень результативным, второй — уже получше. А в 2010-м Александр перешёл в родной «Зенит». Вряд ли сегодняшний матч был для Кержакова особенно принципиальным, но для его тренерского пути эта победа точно важна.