Марио, спасибо за всё! Наш самый русский бразилец

Лучше всего на русском языке у Марио Фернандеса получалось улыбаться и говорить «спасибо». Особенно громко вышло на Воробьёвых горах, после того как сборная вылетела в четвертьфинале от хорватов и пошла в народ – на сцену перед МГУ с баннером «Играем за вас», тогда каждый игрок брал микрофон и говорил что-то быстрое и окрыляющее. От Марио мы услышали «спасибо».

И это простое и понятное слово я хочу адресовать ему – бразильцу, который напоследок (наверняка при помощи русских помощников) написал открытое письмо, где попрощался, вспомнил, как побежал к болельщикам после того самого гола Хорватии, и прописал лично для меня очень трепетные моменты.



«Должен сказать, что помню каждый из своих 35 матчей в футболке с двуглавым орлом на груди, – написал Марио. – Я, мальчишка из Сан-Каэтано-ду-Сул, живу в России почти 10 лет и счастлив, что смог принести ей пользу».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здорово, что Марио был счастлив там, где были счастливы мы. Это же прекрасное качество – радоваться чужому счастью, подмеченное ещё Николаем Заболоцким в стихотворении «Некрасивая девочка» («Чужая радость так же, как своя»). И Марио как раз из таких «счастливчиков».

Боюсь говорить за весь народ, но предположение всё же сделаю: наши любят, когда иностранцы становятся нашими. Не обязательно думают, как мы (а Марио, так и не выучивший язык, вряд ли был в таком замечен), но рубятся за нас и делают так, чтобы людям (в частности – болельщикам) было веселее и лучше. Марио так и делал на правом фланге обороны.



И точно стал нашим – ведь он никакой не Фернандес, а именно Марио. Вспомните, кого ещё в сборной называют по имени, чья личность понятна без фамилии. Игорь, Алан (редкое имя), иногда Юрий Валентинович и Марио. Из игроков – всё.



Так что, Марио, спасибо за то самое счастье.

И я бы ещё хотел послушать вас в комментариях: что Марио сделал с вашей жизнью (и пусть звучит пафосно, но про тот летний вечер в Сочи по-другому у меня не получается), как изменились вы после того самого гола в ворота Хорватии, как вы его отмечали и просто что о нём помните?



У меня про Марио есть две истории.



Первая – это извинение. Прошу прощения у того, на чьём рюкзаке я прыгал, отмечая гол Марио. Тогда, на фан-зоне в Москве, все принялись обниматься и скакать. Нашу толпу вынесло на чей-то лежавший на земле рюкзак. Спасти его было невозможно, так что я просто слышал, как внутри него что-то лопается и хрустит. Надеюсь, ничего серьёзного.



Второе – тот же просмотр, те же Воробьёвы горы. Троица болельщиков пришла туда в своеобразных кокошниках: залакировали фотографии футболистов (в том числе Марио) и надели при помощи верёвки как кокошник. И что один из них сделал после промаха Марио с пенальти? Стянул кокошник с головы, бросил в воздух и попал в меня.

Что сделал я? Забрал Марио с собой как сувенир, через неделю выпустился с ним на голове из университета и храню до сих пор.

К чему это я?



Марио, ещё раз спасибо!