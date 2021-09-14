Роналду вдохновляет одноклубников и меняет их привычки. Инсайды из раздевалки «МЮ»

Криштиану Роналду легендарно вернулся в «Манчестер Юнайтед»: оформил важный дубль в дебютном матче и перенёс олдовых болельщиков в конец 2000-х. На послематчевой пресс-конференции он объяснил свою миссию в «МЮ»: «У нас отличная молодая команда, фантастический тренер, но нам нужно укреплять уверенность в себе. Команде надо стать более зрелой, если мы хотим выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов. Мы на верном пути, и я здесь для того, чтобы помочь команде».

В 36 лет Роналду находится в сумасшедшей форме, которая позволяет доминировать в самой трудной и интенсивной лиге планеты. Это суперзвезда хочет видеть и от партнёров.

Дебют Роналду вдохновил одноклубников: Погба подумывает продлить контракт

Авторитетный The Athletic поделился инсайдами из раздевалки «Манчестер Юнайтед»:

Во время разминки перед игрой с «Ньюкаслом» Роналду отрабатывал штрафные удары с резервным вратарём Ли Грантом. Один из выстрелов Криштиану настолько впечатлил Джейдона Санчо, что он подошёл к Роналду за советом.

Молодые футболисты воодушевлены тренировками рядом с Роналду. Многие из них только пришли в футбол, когда Криштиану уже был одним из лучших в мире. Это заставляет их работать ещё усерднее.

Накануне игры с «Ньюкаслом» Роналду собрал одноклубников и выдал следующий месседж: поблагодарил всех за приём и сказал, что считает их футболистами высочайшего уровня, которым пора завоёвывать трофеи.

Поль Погба склоняется к новому соглашению с «МЮ» (действующий контракт заканчивается следующим летом), хотя его активно связывают с «Реалом». На 28-летнего француза повлияли яркий камбэк Роналду и форма нынешнего «МЮ». Плюс трансферы Санчо и Варана. Ожидается, что в переговорах между Погба и клубом наступит прогресс.

Фото: instagram.com/cristiano

Футболисты отказываются от сладкого, потому что Роналду не ест его

Влияние Роналду уже сказывается на футболистах «Юнайтед». Вот история от резервного вратаря «МЮ» Ли Гранта о здоровом питании португальца:

«В пятницу вечером каждый футболист после ужина может позволить себе яблочный пирог, крем, шоколадные пирожные либо ещё какой-нибудь десерт. Но ни один футболист не притронулся к сладкому. Такого не было никогда.

Всех интересовало, чем же питается Криштиану. Что же у него в тарелке? У него только полезные продукты: крупа киноа, авокадо и пара сваренных вкрутую яиц. Поэтому никто не осмелился взять нездоровую пищу.

Этот парень в потрясающей форме. У него почти лучшее тело в команде… После меня».

Криштиану Роналду — адепт здорового питания

Дневной рацион Роналду включает в себя дробное шестиразовое питание: ест с интервалом в 2-4 часа, чтобы получить достаточно энергии для выполнения упражнений и контролировать метаболизм. Основными продуктами являются рыба, морепродукты и овощи. Главные способы приготовления — на гриле или в духовке. В день выходит около 3 тысяч калорий.

В списке его продуктов отсутствуют фастфуд, сахар, газировка, шоколад и пиво. Плюс различные соусы, загустители и гарниры.

Вот пример дневного рациона Роналду:

Завтрак: каша с обезжиренным творогом и фруктами. Плюс яйца, но ест исключительно белок.

Перед обедом предпочитает лёгкий салат или несколько фруктов.

Обед: двойная порция салата, кусок рыбы или мяса. Любимые сорта рыбы – сибас, рыба-меч, дорадо, морской окунь и лещ. Рыбу употребляет из-за жирных кислот, которые способствуют росту мышечной массы и повышают выносливость. А овощи ускоряют метаболизм.

На полдник Роналду любит есть роллы с тунцом. Либо может сделать себе сок из груши, апельсина, ананаса, яблока и даже лимона.

Ужин: рыба с овощами или бобовые с рисом. Главный нюанс в ужине – съесть его за 3-4 часа перед сном.

Роналду пьёт много воды. Также диета Роналду включает протеиновые коктейли и мультивитамины.

Любимое блюдо Роланду – бакаляу (смесь трески, лука, картофеля и яичницы) в исполнении его мамы Долорес. Но есть ежедневно его нельзя: содержит сразу 500 калорий.

Однако в молодости Роналду позволял себе фастфуд и газировку. Однажды Райан Гиггз наехал на Криштиану, который пришёл на командный завтрак «МЮ» с бутылкой Coca-Cola. Гиггз прижал его к стене и сказал: «Никогда больше не пей эту хрень».

Такое замечание не понравилось Роналду, и через пару дней он шикарно ответил: оформил хет-трик и сразу же побежал к валлийцу: «Я пью что хочу, Гиггзи». Интересно, что Гиггз в то время сотрудничал с конкурентами Coca-Cola — Pepsi.