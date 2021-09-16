Самый нелепый момент дня в ЛЕ. Соперник «Локомотива» по группе забил комичный автогол

«Локомотив» стартовал в Лиге Европы с домашней ничьей с «Марселем». Пока все мы пристально следили за железнодорожниками, в параллельном матче произошло кое-что не менее интересное, а именно самый нелепый момент дня.

Соперники «Локомотива» по группе — «Галатасарай» и «Лацио» — встретились в Стамбуле. Командам не удалось забить в первом тайме, не удавалось и во втором. Но на 66-й минуте произошло что-то необъяснимое. Турки проводили атаку, которую завершили неудачной передачей в штрафную площадь. Защитник гостей без сопротивления вышел на мяч и зажёг «свечу». Ситуация перешла в руки вратаря «Лацио» Томаса Стракоши, которому оставалось лишь поймать опускавшийся мяч. Он прыгнул вверх, чтобы эффектно сделать своё дело, но мяч предательски отскочил в штангу, затем коснулся голкипера и залетел в сетку. Катастрофа.

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Когда случается ошибка такого масштаба, футболисту, который её допустил, остаётся надеяться только на одно — чтобы она не стала решающей. Тут всё сложилось не в пользу Стракоши. Гол стал единственным в матче, и «Лацио» проиграл. Бедняга.

Стракоша уже несколько лет является первым номером «Лацио», который успешно выступает в Италии и с недавних пор прописался в зоне Лиги чемпионов. В 2018 году даже писали, что 26-летним албанцем интересуется «Ливерпуль» — якобы Томаса могут купить вместо Алисона Бекера, который стоил как минимум в два раза дороже. Но выбор всё же пал на бразильца, а Стракоша остался в «Лацио» и играет там до сих пор. Топ-клубы за ним пока не возвращаются. И после этой ошибки вернутся не скоро.

Ситуация в группе E, где играет «Локомотив», в данный момент складывается таким образом: первое место с тремя очками занимает «Галатасарай» (спасибо Стракоше). «Марсель» и «Локомотив» делят вторую и третью строчку, а несчастный «Лацио» плетётся внизу.

Кстати, «Локомотиву» предстоит сыграть с «Лацио» уже во 2-м туре. Матч пройдёт в Риме всего через две недели, 30 сентября. Может, Стракоша сделает подарок нашей команде? Было бы очень кстати. Тем более группа тяжёлая и по уровню участников тянет на Лигу чемпионов. «Локомотиву» нужно набирать очки любым способом.