Российский тренер Семак сыграл в ЛЧ смелее, чем европеец Николич в ЛЕ. Парадокс?

Ещё одна печальная еврокубковая неделя для клубов РПЛ. «Зенит» в Лиге чемпионов и «Спартак» с «Локомотивом» в Лиге Европы набрали на троих всего одно очко. Если ориентироваться исключительно на результат, то добрых слов заслуживает только команда Марко Николича, не проигравшая «Марселю», но хочется взглянуть на вопрос шире. Кто из наших топов показал европейское качество футбола? На кого из них надеяться России с точки зрения набора очков в клубном рейтинге УЕФА?

Вот здесь эмоции совсем другие. На прогресс в Европе «Локомотива», неплохо выступившего в прошлом сезоне Лиги чемпионов, стоило рассчитывать после мощнейшей трансферной кампании. В летнее окно железнодорожники потратили больше всех из российских клубов – € 30,18 млн (по данным Transfermarkt). В матче с «Марселем» приняли участие все новички «Локомотива», кроме не вылезающего пока со скамейки Ненахова: в основе вышли Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, на замены – Марадишвили, Анджорин, Керк. Понятно, что некоторым из них требуется больше времени на адаптацию, нежели остальным, тем не менее перестройка состава, замысленная Ральфом Рангником, давала основания полагать, что перестроится и игра красно-зелёных. В сторону фирменного рангниковского футбола – современного, соответствующего европейским требованиям. Очевидно, и сам Рангник ждёт, что «Локомотив» будет играть от себя, а не от соперника, как, например, это делает «Зальцбург» – команда из спортивной структуры «Ред Булл», за развитие которой раньше отвечал немецкий топ-менеджер.

Но в матче с «Марселем» ничего похожего мы не увидели. «Локомотив» страдал под давлением пятой команды Франции по итогам прошлого сезона. Причём игравшей без своей самой яркой звезды – Пайета.

Железнодорожники, как принято говорить в таких случаях, отскочили: отыгрались вдесятером на последних минутах – благодаря индивидуальному мастерству неожиданной креатуры Рангника – Анджорина. В остальном же всё было настолько грустно, что заставило экспертов говорить о «везении» и «чуде».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для иллюстрации – немного статистики от InStat. Голевые моменты – 9:2, удары – 17:5 (в створ – 7:2). Владение мячом – 72% на 28%. Между командами образовалась гигантская пропасть как в количестве технико-тактических действий (1149 против 582), так и в качестве ТТД (86% успешных против 74%). Количество передач – 841:297. Угловые – 9:0. Входы в штрафную соперника – 32:5. И всё это в пользу гостей! Такое впечатление, что гранд с андердогом возился, а не сопоставимые по силам и амбициям соперники сражались.

Поэтому за «Локомотив» в Лиге Европы тревожно, несмотря на приемлемый старт. С таким качеством футбола в компании «Марселя», «Лацио» и «Галатасарая» будет непросто занять даже третье место, дающее путёвку в плей-офф Лиги конференций, не говоря уже о плей-офф ЛЕ.

С перспективами «Спартака» после домашнего поражения от «Легии», кажется, всё ещё более ясно, а вот качество игры «Зенита» на «Стэмфорд Бридж» приятно удивило. В команду Сергея Семака после прошлогоднего провала в Лиге чемпионов, мягко говоря, не очень верилось. Тем более петербургский клуб вообще не усилился под ЛЧ, а только заменил ушедших: Лунёва на Крицюка, Дриусси – на Клаудиньо. Чемпионы России оставили на летнем рынке почти в два раза меньше «Локомотива»: давно «Зенит» так не экономил перед Лигой чемпионов!

Тем не менее матч с действующим обладателем трофея показал: Семак действительно растёт как тренер. Штаб российского специалиста здорово подготовился к команде Томаса Тухеля (между прочим, самого успешного ученика Рангника), отзеркалив 3-4-3 «Челси». Тактически и физически «Зенит» оказался на уровне победителя Лиги чемпионов: забей на последних минутах игры в Лондоне Дзюба, имевший стопроцентный момент, и не забей в концовке московского матча в менее опасной ситуации Анджорин, и мы бы получили, пожалуй, более справедливую картину. Кстати, о Дзюбе. То, что Семак не боится сажать на скамейку самого авторитетного российского футболиста команды, – тоже доказательство его тренерского роста. В Лиге чемпионов нужны скорость и умение держать высокую интенсивность, а у Артёма всё-таки другие козыри.



Невозможно согласиться с тем, что «Челси» играл вполноги. У команды Тухеля были и прессинг, и контрпрессинг, и нацеленность на единоборства, но «Зенит» настолько грамотно контролировал пространство в рамках своих 3-4-3 (или 5-4-1 при обороне), что хозяева просто не имели возможности разбежаться. Все зоны закрывались – скорость соперника гасилась.

Фото: Clive Rose/Getty Images

С лучшей командой Европы на переполненном «Стэмфорд Бридж» чемпионы России сыграли смелее, чем обладатель Кубка – дома с давным-давно не бравшим трофеев «Марселем». Игра в Лондоне была совсем не похожа на встречу с дортмундской «Боруссией» в прошлой ЛЧ, несмотря на почти одинаковые сценарии. У «Зенита» была контригра, а к собственной штрафной команда Семака прижималась только тогда, когда вынуждал мощный соперник. Если по ходу матча «Локомотива» возникало ощущение безнадёги, особенно после удаления Тикнизяна и гола «Марселя», то по ходу матча «Зенита» – ни разу.

По статистике голевых моментов преимущество «Челси» оказалось минимальным – 5:4. Ударов у хозяев было больше – 11:6, но по попаданиям в створ вообще ничья – 2:2. Владели лондонцы мячом 64% игрового времени, то есть на 8% меньше, чем «Марсель» в Москве. По другим показателям перевес победителя ЛЧ над «Зенитом» тоже не настолько крупный, как перевес команды Сампаоли над «Локомотивом». Хотя сравнивать уровень «Челси» и «Марселя» просто несерьёзно: французы, к примеру, в прошлой Лиге чемпионов проиграли пять матчей из шести.

В общем, если кто и обнадёжил на старте групповых турниров, так это чемпион России. В следующем туре ЛЧ (29 октября) с «Мальмё» оснований рассчитывать на позитивный результат у сине-бело-голубых будет гораздо больше, чем в гостях у победителя ЛЧ. Перспективы двух столичных клубов выглядят менее оптимистично.

«Локомотив» ждёт выезд в Рим к «Лацио» (30 октября), а «Спартак» (30-го) – в Неаполь к «Наполи». Решайте сами, у кого больше шансов на очки. Николич с «Локо» в Европе пока не побеждал – четыре ничьи при трёх поражениях. У Руя Витории со «Спартаком» три неудачи в трёх матчах. Тот редкий случай, когда сравнение российского специалиста с западными коллегами оказывается в пользу нашего.