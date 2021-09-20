Суперигра «Зенита» в Казани. Семак переиграл Слуцкого, а Дзюба сделал дубль

«Зенит» выдал в Казани игру с приставкой «супер». Победив «Рубин», петербуржцы укрепили лидерство.

Сегодня Дзюба вернулся в состав сборной России (пусть пока только в расширенный) и в основу «Зенита». Неизвестно, планировал ли главный тренер чемпионов России Сергей Семак выпускать экс-капитана национальной команды с первых минут, но вопрос решился сам собой – в Казань не прилетел Азмун. Ещё одна потеря в составе петербуржцев после травмированных Ловрена, Караваева и Оздоева.

Любопытно, что в Казани Семак сыграл по той же тактической схеме 3-4-2-1, что и в Лондоне. Очевидно, тренер «Зенита» остался доволен тем, как эта модель работала на «Стэмфорд Бридж», кроме того, он учитывал сильные стороны «Рубина». На правом фланге Малкома и Сутормина, переделанного в крайнего защитника из хавбека, было бы непросто обороняться против связки Самошников – Кварацхелия. Цепкий Барриос превращался в дополнительную страхующую фигуру на позиции правого центрального защитника.

Интересное решение при обороне принял и Леонид Слуцкий. Его центрфорвард Деспотович играл персонально против Ракицкого, разве что не за руку с ним ходил – остальные садились на свою половину поля. Поэтому серб всё время держался в правом полуфланге, а Чистяков с Барриосом имели возможность спокойно перекатывать мяч. За развитие атак отвечал, как правило, внешний центральный защитник, то есть Барриос. Видимо, этого и хотел Слуцкий, ведь колумбиец на мяче совсем не так хорош, как украинец.

Тем не менее план Семака работал гораздо эффективнее. Петербуржцы постоянно создавали напряжение у ворот Дюпина за счёт Дзюбы и группы бразильцев: Малком с Клаудиньо играли близко к центрфорварду благодаря тому, что получили роли инсайдов в схеме 3-4-2-1, да и центрхав Вендел здорово раскручивал карусель атак сине-бело-голубых.

В Казани встретились лучшая атака и лучшая оборона первых туров РПЛ: «Зенит» забил 16 голов, «Рубин» пропустил пять. Сегодня меч пробил щит. В первом тайме гости превзошли хозяев по ударам – 10:0 (в створ – 5:0)! Это отразилось и на результате: на перерыв команды уходили при счёте 3:0 в пользу петербуржцев.

Дзюба после новости о вызове в сборную России поймал невероятный кураж и огорчал своего любимого тренера Слуцкого. На 24-й минуте Артём нанёс классный удар после того, как Абильгор выбил мяч из-под ног Клаудиньо. Мяч попал в цель рикошетом от штанги.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

На исходе получаса игры Дзюба поучаствовал во второй голевой атаке «Зенита». Он скинул мяч на Малкома, а тот быстро сориентировался и отдал передачу Клаудиньо. Взаимодействие двух олимпийских чемпионов поставило в тупик оборону «Рубина», и Клаудиньо забил свой первый гол за петербуржцев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

А перед перерывом Дзюба оформил дубль. «Зениту» удалась шикарная контратака с участием Малкома, Кузяева и экс-капитана сборной России. Ещё когда петербуржцы выходили из обороны, мяч попал в руку Барриосу, но по новой трактовке правил это не причина отменять гол – не та фаза атаки.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Семак переигрывал Слуцкого тактически, и в перерыве тренер хозяев должен был что-то менять. «Рубин», разумеется, стал встречать «Зенит» повыше, но петербуржцы спокойно разбивали прессинг казанцев быстрым, комбинационным футболом. Грозная тройка «Рубина» Деспотович – Кварацхелия – Дрейер не успевала ни в атаке, ни в обороне. Дзюба мог сделать ещё одно результативное действие в начале второго тайма, если бы Малком не загубил выход один на один. Тем неожиданнее был гол «Рубина» в середине второго тайма. Гости сам себе его привезли. Ракицкий сфолил в эпизоде, когда не стоило этого делать, рассердив Семака, а Чистяков после подачи и скидки срезал мяч в собственные ворота, хотя никакого давления соперники на него не оказывали. Вот так курьёз!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Гол воодушевил «Рубин» – команда Слуцкого вернулась в игру. Сам тренер казанцев пользовался всеми способами завести своих футболистов, стал предъявлять претензии судье Иванову по поводу и без, и был удалён за две жёлтые карточки. «Рубин» хотя бы стал бить по воротам «Зенита». Во втором тайме хозяева не уступили гостям по ударам – 8:8. Тем не менее петербуржцы были всё же ближе к крупной победе, нежели казанцы к ничьей: попадания в створ – 1:4.

Дзюба отыграл 85 минут. Статистика центрфорварда: 42 касания мяча, пять ударов, две обводки, три ключевые передачи и 72% точных пасов. В такой форме Артём точно поможет сборной России.

Семак же взял реванш у своего друга Слуцкого за два сенсационных поражения в прошлом сезоне.