Дзюба вернулся: забил два «Рубину», светился на интервью. Это влияние Карпина?

Давно не видел такого заряженного и одновременно счастливого Артёма Дзюбу. В Казани он положил два «Рубину», а ещё сделал предассист на Клаудиньо. И радовался каждому своему действию так, будто вернулся после тяжёлой травмы, побил какой-нибудь рекорд или сильно расстроил «Спартак». Но ни один из этих пунктов не подходил под матч в Казани. Уже после игры камеры пару раз выхватили его мегадовольного. Сначала в объятиях Слуцкого, потом в интервью клубной пресс-службе.

«Я безумно рад. Стараюсь! Последние игры все хорошие. Себя проявляю, нахожусь в хорошем тонусе, надеюсь так же продолжать. Я ещё карьеру не заканчиваю. Забить бы за карьеру 250! Получается, ещё 44 мяча? Поковыряемся, как говорится, помучаемся. Время ещё есть – поиграю. Безумно рад пока 206-му. Когда приходил в «Зенит», была планка – сотый гол забить. Когда это сделал, ходил счастливый как не знаю кто. Думал, 150 вообще будет круто. Потом 200! Сейчас надо планку 250 ставить. Здоровье, дай Бог, позволяет. А дальше буду стараться», – сказал нападающий.



В эти же минуты его с удовлетворением нахваливал Сергей Семак. Это тоже важный момент для нападающего. Постепенно он возвращает к себе внимание именно голами и результативными действиями. Отсюда – позитивное настроение, шутки и амбиции для новых рекордов.



Вероятно, на всё это повлиял и Карпин. Они встретились в начале августа, когда Артём был в плохой форме. А после Валерий Георгиевич не включил его даже в расширенный список сборной. Полагаю, это задело игрока. Неслучайно многие отмечают, что именно в августе Дзюба стал агрессивно работать над возвращением в форму. И наверняка надеялся на вызов, но не получил его.



Зато попал в расширенный список на октябрьские матчи. Но на фоне двух важных моментов: Карпин назвал Смолова лучшим форвардом России (максимально неприятные слова для Артёма) и словно специально на пресс-конференции подчеркнул, что включение Дзюбы ничего ему не гарантирует. Полагаю, эти слова ещё сильнее повлияли на форварда. Ему ведь всегда нужен антагонист-мотиватор. С Карпина эта история началась, им и продолжается. И ко всему этому добавился резкий ответ про сборную после игры в Казани.



«Вдохновился ли новостью от Карпина? Без комментариев. Почему? Вы уже начали не очень», – цитирует Дзюбу Metaratings.

Реакция, из которой сквозит обида. Но Карпин же не раз подчеркивал, что ради успеха сборной готов на любые компромиссы. А в нынешней форме Артём ей явно нужен. Надеюсь, двое взрослых мужчин найдут общий язык.