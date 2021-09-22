Таких, как Роналдо, больше не будет. Феномену уже 45

Даже не верится, что Феномену уже 45. Он не играет в футбол 11 лет, хотя, как и любая суперзвезда, однажды чуть не вернулся после официального завершения карьеры. В 2015-м он купил клуб в США и анонсировал своё появление в качестве футболиста. Конечно, всё ради привлечения внимания, новых рекламодателей и спонсоров. Нынешний Роналдо – это в первую очередь бизнесмен, который идеально монетизирует свою известность. Его лицо вы увидите на каждом крупном футбольном событии, в рекламе крутых брендов и рядом с главными випами со всего мира. Он остался в тусовке и сейчас просто наслаждается жизнью. Периодически раздаёт громкие интервью, и в нём уже ни осталось ничего от юноши, которому мы сочувствовали в 1998-м и которым восхищались в 2002-м.

Он не провёл ни минуты в составе сборной на чемпионате мира 1994 года, но всё равно подержал в руках трофей, о котором с детства мечтает каждый бразилец. Через четыре года Феномен ехал во Францию уже в качестве главной звезды сборной – успешное время в ПСВ, «Барсе», и наконец «Интер», за который он забил кучу мячей и взял Кубок УЕФА. Интересно, что официальный аккаунт Лиги Европы поздравил бразильца нарезкой из полуфинального матча сезона-1997/1998, где Роналдо наказывал «Спартак».

Права на видео принадлежат УЕФА. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Лиги Европы УЕФА.

И дальше тот самый чемпионат мира, который Зубастик не выиграл. Сейчас уже мало кто помнит, что в день финального матча с Францией он оказался в больнице из-за эпилептического припадка. Но всё равно вышел в старте, правда, совсем не был похож на себя.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спустя год он мог вообще закончить с футболом из-за ужасной травмы колена, но вернулся и в 2002-м поднял над головой кубок чемпионов мира. Важно, что в этот раз вклад конкретно его в успех был огромный – гол в полуфинале и дубль в финале не забыть до сих пор.

Ещё два мощных сезона в Мадриде – и всё. Фабио Капелло сообщил всему миру, что ему не нужна суперзвезда, которая тянет команду вниз. Возможно, никто другой на это не решился бы. Слишком уж высок был авторитет Роналдо в то время. Правда, и сам Капелло надолго не задержался в Мадриде. Там не привыкли к таким радикальным шагам. Уже в «Милане», следующем клубе бразильца, это была бледная тень того самого бомбардира, к которому применяли метафору «инстинкт убийцы». Лишний вес, проблемы с тренерами и очевидное желание поскорее уйти в другую жизнь, где будет больше кайфа и меньше ежедневной работы.



Роналдо должен был сделать это раньше, но зачем-то тянул до 34 лет. Мечтал закончить в родной Бразилии. Он ушёл героем и идолом. И даже смешная причёска на ЧМ-2002, за которую он недавно извинялся, не лишила его всеобщей любви.

Сейчас он активно погружён не только в поддержание своей известности, но и непосредственно в клубные дела. Ведь пару лет назад Роналдо стал мажоритарным акционером испанского «Вальядолида» и одновременно президентом. Но сразу дал понять, что не собирается вкладывать в клуб все заработанные деньги и рассматривает его как бизнес-проект. Тратить заработанное на футбол он уже не готов. В своё время бразильский гений и так дал ему слишком много.



Таких, как Роналдо, больше не будет. Он такой один.