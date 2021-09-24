В «ПСЖ» назревает конфликт. Что происходит с лучшим футболистом Евро-2020?

Это должно было произойти, и это произошло. Джанлуиджи Доннарумма взбунтовался. Минувшим летом итальянец стал суперзвездой и чемпионом Европы в составе своей сборной, а теперь сидит в запасе «ПСЖ» и не может зацепиться за место в основе. Разбираемся в этой истории.

Что случилось?

По информации итальянской Corriere della Sera, Доннарумма недоволен своим положением в «ПСЖ». Переходя во французский клуб из «Милана», Джиджо был готов к непростой конкуренции с Кейлором Навасом, но не ожидал, что плотно сядет на лавку. Скандальный агент Мино Райола, представляющий интересы голкипера, тоже не в восторге от происходящего. Совсем недавно он уверенно заявлял, что его клиент будет первым номером. А Райолу лучше не злить — он знает, как устроить разборку.

Во всей этой истории есть пикантный нюанс: на стороне Наваса оказались латиноамериканские футболисты «ПСЖ», среди которых Лионель Месси и Неймар. Главный тренер команды Маурисио Почеттино, который, вероятно, уже сто раз пожалел о решении принять приглашение парижан, не горит желанием идти против звёзд и продолжает ставить в ворота костариканца. Самое забавное, что аргентинский специалист вообще не собирался усиливать состав Доннаруммой! На подписании игрока настоял спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.

У Доннаруммы всё настолько плохо?

Доннарумма подписал контракт с «ПСЖ» 14 июля, через три дня после триумфа в финале чемпионата Европы. Джиджо тащил весь турнир, в полуфинале стал героем в серии пенальти и повторил это в решающем матче. Как итог — приз лучшему игроку Евро и звание одного из лучших вратарей в мире на данный момент. А многие даже уверены, что он лучший. Многие — это, например, Фабио Капелло, Златан Ибрагимович и Фабио Каннаваро. Неплохой список поклонников, не так ли?

Доннарумма по разным причинам не попадал в заявку «ПСЖ» до середины августа, а дебюта ему суммарно пришлось ждать два месяца. 11 сентября Джиджо вышел на поле в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Клермоном». Итальянец провёл в игре все 90 минут и сделал два сейва, а его команда переехала соперника со счётом 4:0. В следующем туре (19 сентября) всё уже было серьёзно. В Париж приехал «Лион», и Доннарумма вновь вышел в старте. Четыре сейва, один пропущенный мяч и непростая победа «ПСЖ» с камбэком и решающим голом на последних минутах — 2:1. После этого всё вернулось в привычный режим. В матче с «Метцем» в 7-м туре место в воротах занял Навас. Справедливости ради эта встреча была сыграна два дня назад, то есть Джиджо выпал из состава на один матч.

Если оценивать объём игровой практики Доннаруммы в целом, получается такая картина: из шести матчей, в которых Джиджо был доступен (пять — в Лиге 1, один — в Лиге чемпионов), он сыграл в двух. В остальных случаях итальянец оставался на скамейке запасных, а в ворота вставал Навас.

Что до этого момента говорили Доннарумма и Почеттино?

О своих амбициях Доннарумма чётко заявил ещё в конце августа. «Конкуренция меня не пугает. Навас — невероятный вратарь, но я здесь, чтобы играть. Конкуренция хороша для нас обоих, она позволяет мне расти. В больших клубах всегда существует конкуренция, так что проблем не возникнет. Кейлор — прекрасный парень, мы друзья. Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. Для этого требуются определённые жертвы, нужно работать, оставаться скромным. Это главное», — сказал Джиджо.

Почеттино спустя неделю спросили о конкуренции двух звёздных голкиперов. Вот что сказал наставник «ПСЖ»: «Футболисты должны принимать наши решения. Клубу нужна конкуренция на каждой позиции, чтобы расти. Игроки прекрасно знают, где находятся. Трудности возникают, когда в составе нет качества, конкуренции, командного духа. Когда есть выбор, это только идёт на пользу. Все понимают, что дисциплина необходима.

Это должна быть здоровая борьба. Мы постараемся сделать честный выбор на основании того, кто будет лучше себя проявлять и кто будет находиться в лучшей форме. Примем решение, когда придёт время».

Что пишут болельщики?

Откровенно говоря, сочувствующих Доннарумме в данной ситуации меньшинство. В основном болельщики пишут, что 22-летнего голкипера настигла карма. Также Джиджо троллят, оскорбляют Райолу и жалуются на раздутый рынок в футболе. Есть и те, кто не верит слухам.

«Тебе 22 года, ты безоговорочный номер один в «Милане» и сборной. И вместо продления контракта ты выбираешь переход в «ПСЖ», где уже играет такой отличный вратарь, как Кейлор Навас. И ты рассчитываешь быть главным? Ладно! Посмотрим».

«Вот к каким последствиям в жизни приводит спешка. Великий клуб «Милан» растит тебя, предлагает лучший контракт и капитанскую повязку, но ты капризный. А этот клуб верил в тебя ещё с тех времён, когда тебе было 15».

«Итальянцев так взбесил отъезд их лучшего вратаря, что они готовы сделать всё, чтобы дестабилизировать «ПСЖ»!»

«Может, не стоит переходить в клуб, у которого уже есть признанный первый номер? Деньги разрушили клубы, игроков и футбол в целом».