«Дзюба притворился дельфином». Судьи подарили «Зениту» победу?

«Зенит» одержал четвёртую победу в РПЛ подряд. В этот раз сине-бело-голубые переиграли на своём поле «Крылья Советов». Встреча складывалась для «Зенита» нелегко — пришлось сделать камбэк. Но не обошлось и без спорных моментов в плане судейства.

На 14-й минуте «Крылья» повели в счёте. Контратаку удачно завершил Антон Зиньковский. Полузащитник убрал соперника на замахе и пробил с левой ноги в дальний угол, а вратарь Станислав Крицюк не выручил. Футболисты «Зенита» сразу после гола бросились спорить с судьёй Виталием Мешковым. Дело в том, что атака самарцев началась с падения Малкома в их штрафной площади. Бразилец пытался переиграть защитника и выйти на ударную позицию, но наткнулся на его ногу и отправился на газон. Судья пенальти не дал, и «Крылья» убежали забивать. VAR решение арбитра подтвердил.



Судья Игорь Федотов разобрал эпизод для «Чемпионата»: «Просматривали гол Зиньковского из-за эпизода в штрафной «Крыльев», где упал Малком. Многим могло показаться, что это нарушение правил со стороны защитника гостей, но это не так. Малком начал падать раньше контакта, защитник «Крыльев» вообще стоял, а соперник искал контакт и в него врезался. Хорошее решение, но не очень сложное».



«Зенит» ещё в первом тайме сравнял счёт, а вот ближе к концовке матча произошёл ключевой эпизод — и вновь спорный. Артём Дзюба, находясь спиной к воротам, попросил передачу в штрафную площадь. Пас прошёл, нападающий поставил корпус. Защитник Александр Солдатенков попытался выбить мяч, но слегка задел Дзюбу, и тот рухнул на газон. Мешков без сомнений указал на точку. «Зенит» забил и своё уже не упустил — 2:1.

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Многим болельщикам пенальти на Дзюбе показался сомнительным. Игорь Федотов тоже не согласен с решением коллеги: «Для меня это не 11-метровый удар. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбы, а тот захотел упасть — и упал. Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином. VAR в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание — вмешиваться нельзя, это уже не явная и очевидная ошибка. Футбол превращается в какой-то балет. Что касается матча в целом, то нет такого, что Мешков всё свистит в одну сторону и как-то тащит «Зенит». Этот момент — просто его видение эпизода».



«Зенит» благодаря победе над «Крыльями» закрепился на первом месте в таблице РПЛ и оторвался от преследователей, набрав 23 очка. Занимающий второе место «Локомотив» отстаёт на шесть очков, но по итогам тура опередить железнодорожников могут «Динамо» и «Сочи».



Впереди у «Зенита» домашний матч с «Сочи» и выезд в Тулу к «Арсеналу», а потом команду ждут встречи со «Спартаком» и «Динамо». Будет жарко.