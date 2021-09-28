«Фигу говорил, что думает о самоубийстве». История самого скандального трансфера XXI века

26 февраля 2000 года Луиш Фигу в качестве капитана вывел «Барселону» на матч с «Реалом». Всего через полгода, 21 октября, трибуны «Камп Ноу» кипели ненавистью, потому что Фигу приехал в Каталонию уже игроком «Реала».

Канал «Невиданный футбол» поговорил со свидетелями тех событий со стороны обоих клубов и выяснил подробности самого громкого и скандального трансфера XXI века.

Фернандо Санс («Реал» Мадрид, 1996-1999): «Лучший футбольный спектакль в мире прибрёл невероятный оттенок. Равнодушных не осталось. За предательство Луиша Фигу ненавидели фанаты «Барселоны». Фанаты «Реала» его презирали по той же причине. Он попал в ловушку. Всё. Дверь захлопнулась. Назад от предательства пути нет. Фигу обожали в Барселоне. Он был лидером и сердцем команды, её капитаном. Он не родился в Каталонии, но фанаты считали его своим».

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Гаиска Мендьета («Барселона», 2002-2003): «Все были в шоке. Это мягко говоря. Даже Пеп Гвардиола, который является крёстным отцом одной из дочерей Фигу, был застигнут врасплох».

Фото: Victor Chavez/Getty Images

Санс: «6 июля 2000 года мы были на свадьбе вместе с отцом, действующим президентом «Реала» Лоренсо Сансом. Он только что выиграл Лигу чемпионов и выставил свою кандидатуру на переизбрание. Но у него был конкурент. Флорентино Перес».

Фернандо Морьентес («Реал», 1997-2005): «Флорентино Перес пообещал избирателям, что приведёт в «Реал» Луиша Фигу, если победит на выборах. Все тогда посчитали это заявлением сумасшедшего. Никто не верил в это. Но Перес знал больше остальных».

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Мендьета: «Несколькими неделями ранее появился слух, что Фигу подписал предконтрактное соглашение с кандидатом в президенты «Реала» Флорентино Пересом о переходе в «Реал» в случае его победы на выборах. Но Луиш опроверг эту историю, заявив, что предан «Барселоне» и ничего такого нет. Это была ложь.

Фигу был таким футболистом, который, получив хотя бы сантиметр свободного пространства, сразу использовал его, забивая гол или делая голевую передачу. Его игра была феноменальна. Он был лучшим в том сезоне не только в Испании, но и во всём мире. Из-за него и возник серьёзный конфликт между «Барселоной» и «Реалом».

Морьентес: «Прямо перед выборами президента Флорентино Перес выступил перед членами клуба «Реал» Мадрид, которые должны были участвовать в голосовании, и сказал, что если Фигу не перейдёт к нам, то он из своего кармана оплатит все членские взносы на следующий сезон. А это несколько миллионов фунтов стерлингов. Перес повышал ставки и был уверен в своей победе».

Санс: «Это обещание буквально опьянило всех членов клуба. А это почти 84 тысячи человек. Амбиции Переса стали всем понятны. Он хотел превратить «Реал» в настоящего монстра и уничтожить «Барселону» за один ход. Всем стало плевать на моего отца Лоренцо Санса и еврокубки, которые он выиграл».

Мендьета: «После того как Перес заручился поддержкой избирателей, следующим шагом стал поиск посредника для сделки с Фигу. Им стал Паулу Футре, бывший футболист, обладатель Кубка чемпионов в составе «Порту». Он взял на себя переговоры с Фигу. Именно Футре и предложил эту схему. Флорентино Перес платит Фигу £ 2 млн, и если он проиграет выборы, то тот может оставить эти деньги себе и не переходить в «Реал». Но если Перес победит на выборах и Фигу откажется переходить, то должен будет заплатить неустойку в размере £ 22 млн. Такие условия содержал предварительный контракт, который держался в строгом секрете».

Морьентес: «Когда вся эта история просочилась в прессу, Фигу начал всё отрицать. Говорил, что никакого контракта не было. Конечно, он не мог говорить об этом соглашении, потому что по-прежнему был игроком «Барсы» и его там просто убили бы».

Санс: «Так совпало, что в это же время в «Барселоне» тоже были выборы президента. Образовался вакуум власти. Для каталонцев ситуация вышла из-под контроля. И ровно в это же время агент Луиша Фигу Жозе Вейга пытался выбить новый контракт на улучшенных условиях, а ему никто не давал никаких гарантий. В июле 2000 года всё сошлось именно так, чтобы Фигу оказался в «Реале».

Морьентес: «16 июля 2000 года Флорентино Перес выиграл выборы президента «Реала» с перевесом в несколько сотен голосов. Это означало, что Луишу Фигу пришла пора собирать вещи и переезжать в Мадрид».

Мендьета: «Шесть дней спустя Жоан Гаспарт был избран президентом «Барселоны», и у него появились полномочия. Фигу поехал к нему, чтобы поговорить. Как рассказывал потом сам Гаспарт, Фигу умолял его расторгнуть сделку с Пересом. Говорил, что его обманули, он беспокоится и думает о самоубийстве». Его просьба состояла в том, чтобы «Барселона» заплатила за него неустойку Пересу, и Фигу остался в «Барсе». Это был единственный вариант.

Ну представь, Жоан Гаспарт несколько дней как президент «Барселоны», а тут на него сваливается эта проблема. Нужно где-то взять £ 22 млн и отдать «Реалу». Он просто стоял перед фактом. У него не было вариантов решения этой проблемы. Он мог только пожелать Луишу Фигу удачи на «Сантьяго Бернабеу» в следующем сезоне».

Как Фигу впервые сыграл за «Реал» на «Камп Ноу»

Мендьета: «К Фигу было приставлено несколько телохранителей. Внутри стадиона фанаты кричали: «Фигу, умри!»

Одна телекомпания ради эксперимента даже установила шумомер внутри стадиона на этот матч. Так вот, уровень шума на «Камп Ноу» в том матче превысил уровень шума любого ночного клуба в Барселоне. На предматчевой разминке Фигу затыкал уши.

Это было настоящее безумие».

Фото: Getty Images

Морьентес: «Когда мы подъезжали к «Камп Ноу», полиция сделала специальный коридор для автобуса, по 25 метров с каждой стороны. Тем не менее фанаты бросали стеклянные бутылки, камни и всё такое. Они разбили окна автобуса, нам пришлось лечь в проход, чтобы спастись. Это было похоже на остросюжетный фильм. Буквально за несколько дней до матча с «Барселоной» Фигу поучаствовал в рекламной кампании одного банка, где сказал, что изменения — это всегда к лучшему, тем самым ещё раз поддев фанатов «Барселоны». Это было очень неосмотрительно с его стороны.

Во время матча в него полетели ракеты, мобильные телефоны, камни. Кто-то даже кинул голову свиньи.

Но показательный момент случился после финального свистка. Игроки «Барселоны» утопили Фигу в объятиях. Они видели в нём больше старого товарища, чем злодея, которого изображали фанаты на трибуне и пресса.

Пресса накалила атмосферу перед игрой. Несмотря на всё, футбол — это спорт. И ничто не должно выходить за рамки спорта. Слава богу, с Луишем Фигу не случилось ничего плохого. Давайте смотреть на футбол как на игру. Соперничество в спорте не должно переходить в насилие».