Клубы РПЛ хотят сменить президента лиги. Прядкина спасёт глава «Газпрома»?

В РПЛ могут произойти серьёзные изменения: высока вероятность, что президент лиги Сергей Прядкин покинет свой пост в ближайшее время. Об этом стало известно коллегам из «РБ Спорт». По данным источника, клубы Премьер-Лиги остались недовольны работой главы РПЛ во время пандемии коронавируса, поэтому созрело решение о смене президента. Также важно понимать, что информация о возможном уходе Прядкина появилась в момент, когда за права показа матчей лиги ведут борьбу сразу несколько корпораций.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сообщается, что в период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента лиги может стать один из руководителей российских клубов — Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»). При этом наиболее вероятным кандидатом на должность нового президента лиги является глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

Корреспондент «Чемпионата» связался с Хачатурянцем, но руководитель отказался обсуждать возможное назначение на пост президента РПЛ.



«Не хотел бы ничего комментировать по этому поводу. Ничего не могу сказать. Оставлю без комментариев», — сказал Хачатурянц.

Перейдём к деталям ситуации. По нашей информации, 12 из 16 клубов Премьер-Лиги выступают против того, чтобы Прядкин продолжал свою работу на посту президента РПЛ. Сам Прядкин так и не отреагировал на новость, хотя с момента её публикации прошло более трёх часов. На звонки корреспондентов руководитель лиги не ответил. Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время он хочет встретиться с главой «Газпрома» и патроном «Зенита» Алексеем Миллером, чтобы постараться заручиться его поддержкой и остаться во главе лиги.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Но обладает ли глава госкорпорации настолько большим влиянием в нашем футболе, чтобы переубедить клубы, желающие перемен? В этом нет уверенности. Кажется, Прядкин как никогда близок к уходу. Напомним, 60-летний функционер возглавляет РПЛ с 2007 года.