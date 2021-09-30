Тренер-сенсация ЛЧ объяснил, как «Шериф» обыграл «Реал». Эксклюзив «Чемпионата»

«Шериф» – открытие этой Лиги чемпионов. Главный тренер молдавской команды Юрий Вернидуб – покоритель «Реала» и хороший дедушка. Есть шесть очков после побед над «Шахтёром» и в Мадриде, а также футболка Луки Модрича с автографом для внука Вани (о ней Вернидуб договорился через запасного вратаря «Реала» Андрея Лунина).

• Как это – обыграть «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»?

• Как это сделать, когда твой состав дешевле, чем у любого клуба РПЛ?

• Что творилось после победы в раздевалке и как не потерять мотивацию?

• Помог ли «Шерифу» отменённый в Молдавии лимит на легионеров?



По возвращении из Мадрида Юрий Вернидуб рассказал об этом в интервью «Чемпионату».



– На установке перед «Реалом» я спросил у команды, играл ли кто-нибудь на «Сантьяго Бернабеу», и никто не поднял руку. Для меня, как для ребят и всего тренерского штаба, – это первая игра на этом стадионе и совсем новые эмоции после победы. Хотя в плане эмоций у нас всё спокойно: в раздевалке ребята были счастливы, я поздравил их с хорошей игрой и победой и сразу напомнил, что второго числа у нас игра с лидером чемпионата и мы должны готовиться.



Пофотографировались в победной раздевалке, да и всё. В полседьмого утра прилетели в Кишинёв. Подогретые не только победой, но и поддержкой тех, кто болел за нас в Мадриде. Это очень классно – когда на чужом стадионе ты слышишь за спиной имя твоего клуба.

– Давайте сформулируем рецепт: как обыграть «Реал»?

– Первое – в футбол играют не деньги, а люди, и это самое важное. Второе – удачно проявляет себя зимняя селекция. Третье – да, у нас нет звёзд, зато молодая и быстрая команда. Четвёртое – чтобы победить любой клуб, нужно его изучить. К сожалению, тренеры не могут выйти на поле и играть. Наша задача – дать максимум информации о команде, показать её слабые и сильные стороны.



Понятно, что с таким соперником, как «Реал», играть на равных мы не будем, поэтому у нас был разбор: действовать от обороны, закрыть самые опасные зоны, где любят появляться их футболисты. Сделать быстрый переход из обороны.



На комплекс этих причин мы и рассчитывали.

– Мотивация на «Реал» – она какая?

– У нас интернациональная команда, и к каждому матчу нужны новые слова, которые заденут за живое, за сердце, чтобы игроки вышли как на последний бой. В наш век есть интернет, легче читать много книг и брать оттуда хорошие высказывания. Секрет раскрывать не буду, но, например, беру какие-то вещи из Омара Хайяма. Всегда можно придумать цитату, соответствующую ситуации. И донести её до команды.



Тем более понимаю английский: говорить не могу, но на троечку его знаю и до Нового Года должен подтянуть. Отдельно языком не занимаюсь. Я самоучка, времени нет, утром – на базу, домой – только поздно вечером.

Фото: Getty Images

– Когда «Реал» сравнял счёт во втором тайме, вы не подумали, что скоро всё закончится?

– Что-то ёкнуло: пенальти, 1:1, заряженный Бензема. Но я был уверен в ребятах и видел, когда они шли разыгрывать мяч на центр поля, какое желание у них было. А вот после победного гола радости было столько, что я упал на колени. Непередаваемые эмоции как у меня, так и у всех. Оставалось шесть минут, сыграли все семь, но победили, и теперь есть чувство эмоционального опустошения. Но я прекрасно понимаю, что жизнь продолжается и надо работать.



– Читали, что испанские СМИ называли вас проходной командой?

– Не обращаю внимания. Пусть продолжают так писать про нас.



– Вы не раз говорили, что один из факторов успеха в том, что вы не давите на игроков, у вас партнёрские отношения. Это действительно так помогает?

– Однозначно. Повторюсь: у нас интернациональная команда. Много латиноамериканцев, есть африканцы, узбек Жасур Яхшибоев. Все игроки – со своей культурой и своими принципами. И нам – тренерам – нужно аккуратно с ними работать. Вот играют у нас мусульмане, которые в течение месяца Рамадан ничего не едят при дневном свете, но тренируются. Откуда силы? Как-то справляемся!



Мы чтим как культуру, так и веру каждого из ребят, стараемся добиться для них комфорта, а от них – максимума на поле. Для этого я читаю много книг по психологии. Конечно, советы не всегда хороши, но что-то я использую. Где-то под них подстраиваюсь, где-то чередую кнут с пряником.



– Читал, что в команде вы просите игроков одинаково одеваться: «футболка поло, костюм, никаких вьетнамок». Для вас это так важно?

– Это дисциплина, которая их организовывает. Я называю нас командой и семьёй. И раз мы одна семья, должны иметь свои принципы, в том числе и в стиле одежды.

– У вас уже шесть очков. Какие реалистичные цели на эту Лигу чемпионов?

– Целей на группу пока никаких. Впереди четыре тура. Поверьте, всё только начинается. Нужно готовиться к каждой игре и идти шаг за шагом. 7 декабря у нас последняя игра с «Шахтёром» – там и посмотрим.

Фото: fc-sheriff.com

– В Молдавии отменили лимит на легионеров. Насколько эта отмена помогла вам обыграть «Реал»?

– Сложно сказать. Я уже девять месяцев в молдавском чемпионате, и, поверьте, найти здесь футболиста даже под Лигу Европы очень сложно. Хотя я и могу ошибаться. Но возьмём «Реал», сколько там испанцев? Вратарь – бельгиец. И так далее. Гутьеррес и Начо – двое испанцев из 11 игроков. А ведь у них королевский клуб, сильная академия, мощный отбор талантов, да и Испания гораздо больше Молдавии, где живёт чуть больше четырёх миллионов человек. Много ли у «Шахтёра» украинцев? Против нас в основе вышли двое – Пятов и Матвиенко. Мне все говорят, что у нас не играют молдаване. Да я только за. Если появится молдавский футболист уровня ЛЧ – он будет играть 100%! Но, к сожалению, таких пока нет.



– Следите ли за «Зенитом», с которым вы выиграли первый для клуба Кубок России?

– Конечно, слежу, ведь там провёл три года, лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить. А так я слежу за всеми, смотрю все чемпионаты, тем более в Приднестровье есть российские каналы.



– После победы над «Реалом» вы сказали, что счастливы. А что для вас главное счастье?

– Счастье – когда любимый человек, дети и внуки рядом, счастливы и здоровы. Вот главное. В работе счастье – подниматься выше и исполнить мечту. Но не буду о ней. Жена говорит, что счастье любит тишину. Так и я промолчу.