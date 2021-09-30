Брависсимо, «Спартак»! Давно у футбольной России не было такого повода для гордости

В этой паре, казалось, изначально всё было яснее ясного. Даже взрослые болельщики «Спартака», ностальгируя по 1990-му, вряд ли тешили себя надеждами — настолько неравными представлялись силы команд и несопоставимым — моральное состояние.

Лучано Спаллетти и Руй Витория практически одновременно приняли свои нынешние команды, ковидным летом 2021-го, но к первой тренерской встрече пришли с совершенно разным турнирным багажом. У одного — 100% очков в шести турах и единоличное лидерство в Серии А в комплекте с устрашающей общей разницей забитых и пропущенных 18:4. У другого — восьмое место в РПЛ, скоропостижный вылет из ЛЧ и безотрадный старт в ЛЕ. «Наполи» забивал во всех семи матчах сезона, «Спартак» не пропускал только от «Крыльев», «Урала» и «Уфы». За красно-белых изначально было не то что тревожно — очень страшно. Гол хозяев выглядел беспроигрышной ставкой, а П1 — самым вероятным исходом.

Тренеры и защитники красно-белых наверняка с опаской ожидали знакомства с нигерийским феноменом Осимхеном (шесть голов за полмесяца!). А обнаружив его в запасе, должны были вздохнуть с облегчением. Ротацией состава (а кроме лучшего бомбардира, на лавке остался, например, основной вратарь Оспина) Спаллетти немножечко облегчил жизнь одному из самых любимых соперников по РПЛ. «Спартак» сам её себе досаднейшим образом осложнил.

«Наполи» забил в первой атаке, первым ударом. После безобидного навеса слева местного капитана Инсинье Максименко крайне неуклюже, будто поднимая низкий мяч на волейбольной площадке, отбил мяч перед собой. Набежавший Элмас с удовольствием вогнал его в сетку. Молодые опорники Литвинов с Умяровым тут явно недосмотрели за своим клиентом.

Шла 12-я секунда матча. Вспомнилось старенькое: «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро».

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Кошмарный дебют приумножил пессимизм скептиков, неравнодушных к красно-белым. Действительно, чего ждать после такого начала на самом тяжёлом выезде сезона? Минимум — «достойного поражения», максимум — разгрома. Тем удивительнее оказалось дальнейшее развитие событий. «Спартак» не развалился, не распахнул настежь ворота — заходи, народ, бери что хочешь. Он разозлился сам и начал злить фаворита. И на 30-й минуте поставил под сомнение претензии итальянцев на доминирующую роль на поле. Рефери Кружляк сначала оценил безрассудный подкат в центре поля Мариу Руя под Мозеса жёлтой карточкой, но после просмотра VAR поменял её на красную. В формате 10 на 11 лидер чемпионата Италии перестал казаться неуязвимым.

Поставь словацкий Иван ещё и пенальти в компенсированное время тайма после падения Промеса — снискал бы ещё больше симпатий в России. Он-то поставил, но и тут своё первоначальное мнение изменил — после толкотни игроков в штрафной и подсказки видеоассистента. Впрочем, и 1:0 по итогам 45 минут воспринимались обнадёживающе для спартаковцев в свете численного превосходства.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Видя, что дело принимает нежелательный оборот, Лучано в перерыве поднял с лавки Осимхена. Но «Спартак» уже разбежался, осмелел и не успокоился, пока не сравнял счёт. После прорыва Мозеса правым краем, двух рикошетов и хлёсткого удара Промеса трибуны «Диего Марадоны» уже не просто загудели — яростно засвистели! Такого нахальства от восьмой команды России (славную историю «народной команды» там вряд ли кто изучал) они точно не ожидали.

В середине тайма темпераментную южную публику вновь привёл в ярость человек со свистком. В наэлектризованной, нервной обстановке Кружляк не побоялся аннулировать гол рослого защитника Маноласа: офсайд.

Но и это ещё была не последняя прекрасная новость для могучей красно-белой кучки на трибунах и миллионов болельщиков «Спартака» у телеэкранов. Свеженький Игнатов, едва разбежавшись на поле, не дал пропасть даром стремительному забегу и выверенной передаче бразильского одноклубника Айртона. Сработала замена Руя!

Тут бы устрожить игру, аккуратно сработать по счёту, но Кофрие, зарядив бутсой в грудь Осимхену, внёс дополнительную интригу в концовку. Она получилась поистине валидольной. Даже второй за вечер гол Промеса, которому ассистировал Соболев, не угомонил хозяев.

Уже в компенсированные минуты Осимхен пополнил свой счёт очередным мячом. Хорошо, что одним!

«Спартак» увозит три очка из Неаполя — не сон ли это?!