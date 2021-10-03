Месси опять не забил в чемпионате Франции. «ПСЖ» потерпел сенсационное поражение

У Парижа не всё хорошо, несмотря на топовые трансферы.

Деньги не играют в футбол. Сегодня это правило вновь было доказано. После громких трансферов «ПСЖ», совершённых летом 2021 года, многие болельщики прогнозировали парижскому клубу титул Лиги чемпионов: в летнее окно команду Маурисио Почеттино пополнили Лионель Месси, Ашраф Хакими, Жоржиньо Вейналдум, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Данилу Перейра. Учитывая игроков, выступающих за «ПСЖ» в прошлом сезоне, этот состав, пожалуй, можно назвать самым сильным в Европе. Но пока – только на бумаге.

Не прошло много времени, как в «ПСЖ» начались проблемы. Кажется, что каждый тянет одеяло на себя. Первые трудности клуб испытал в первом матче Лиги чемпионов с «Брюгге». Команда Почеттино владела преимуществом, но не смогла увезти из Бельгии три очка. Впрочем, победу ждать долго не пришлось – во втором туре парижане дома одолели «Манчестер Сити» (2:0).

После ничьей с «Брюгге» «ПСЖ» обыграл в чемпионате «Лион» (2:1). Один из главных эпизодов того матча случился на 76-й минуте, когда Месси был заменён на Хакими. Аргентинец остался недоволен решением главного тренера и отказался пожать ему руку.

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Непростые отношения и у Мбаппе с Неймаром. Сообщалось, что их связь резко ухудшилась с приходом в команду Месси. В матче 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье» француз остался недоволен действиями Неймара. Килиан был заменён на 88-й минуте, после чего пожаловался хавбеку Идрисса Гейе на бразильского партнёра по линии нападения. «А мне он так не пасует», — сказал Мбаппе после того, как Неймар отдал голевую передачу на Юлиана Дракслера.

Победа над «Манчестер Сити» подарила много эмоций команде Почеттино, но, видимо, их запас слишком быстро исчерпался. В 9-м туре Лиги 1 «ПСЖ» сенсационно проиграл в гостях «Ренну», не забив ни одного гола.

В первом тайме парижане контролировали мяч 70% времени, создали несколько опасных моментов у ворот хозяев, но ни разу не попали в створ. «Ренн» же грамотно оборонялся и извлёк выгоду. Под занавес первой половины встречи Гаэтан Лаборде откликнулся на навесную передачу Камала Сулемана и вогнал мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Гол в раздевалку воодушевил игроков «Ренна», и сразу после возвращения на поле они забили второй. Флавьен Тэт из пределов штрафной нанёс точный удар. После видеоповтора судья указал на центр поля, засчитав второй мяч «Ренна».

«ПСЖ» один гол всё же отквитал, но сделал это из положения вне игры. В момент приёма мяча в штрафной Мбаппе находился в офсайде – это подтвердила система VAR. Почеттино никак не вмешивался в происходящее на поле и первые перестановки осуществил лишь на 76-й минуте, провернув тройную замену. Кажется, что это был просто ответ тренеру «Ренна», который минутой ранее сделал то же самое.

Стоит признать, что всё могло быть ещё хуже. На 83-й минуте хозяева заработали пенальти, но, посмотрев видеоповтор, судья отменил решение – Хакими сыграл в рамках правил. За оставшееся время самая дорогостоящая команда Франции ничего не изменила на поле.

«ПСЖ» потерпел сенсационное поражение, а Месси опять не забил в чемпионате Франции. Это третья «сухая» игра для звёздного новичка аргентинцев.

В мае «Ренн» уже создавал проблемы парижанам, тем не менее тогда фавориту удалось увезти очко. Но спустя два года «Ренн» вновь побеждает «ПСЖ» в родных стенах. Последняя победа красно-чёрных над Парижем была 18 августа 2019 года.