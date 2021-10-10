«Очень жалко футболистов и клуб». Реакция на назначение Гисдоля главным тренером «Локо»

«Локомотив» объявил о достижении договорённости с Маркусом Гисдолем. Немецкий специалист займёт пост главного тренера команды. После ухода Марко Николича исполняющим обязанности был Дмитрий Лоськов. Кандидатуру Гисдоля восприняли неоднозначно: некоторые считают, что основная задача — «освоить» бюджет.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит в нового тренера и жалеет игроков.



«У Рангника нет истории позитивного строительства клуба. У него есть история ковровых закупок. А чтобы потом получался хороший клуб и вишенка на торте — этого нет. Я абсолютно не верю в это назначение, ничего хорошего не жду. Очень жалко клуб, футболистов. Можем оттянуться назад — кого накупил Рангник? Бека-Бека — очень средний игрок, также все поняли, что из себя представляет Тикнизян».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин был краток и пожелал Гисдолю достичь успехов предшественников и превзойти их.



«У «Локомотива» очень хорошие ориентиры для каждого тренера. Это много чемпионских званий, много кубков. Хорошие результаты на европейской арене: полуфиналы Кубка кубков, 1/8 Лиги чемпионов. Новому тренеру мы пожелаем достичь и превзойти эти результаты».

Футбольный функционер и экс-президент «Локо» Николай Наумов считает, что новый тренер будет лишь исполнять указания Рангника.

«Я незнаком с творчеством Гисдоля, но скажу так: неважно, кто станет тренером «Локомотива», Гисдоль или Пупкин, главное – человек Рангника. Тот человек, который будет делать то, что говорит Ральф. Маркус – исполнитель, будет ставить тот состав, который ему будет говорить Рангник, тактика тоже будет от него идти. Неважно, хороший он тренер или нет, он просто будет исполнять волю тех людей, которые в «Локомотиве». Эти люди делают бизнес, а чтобы его делать, нужна команда, слаженная и послушная. Конечно, Лоськов и Сёмин в этот бизнес не вписываются».

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что Рангнику слишком много позволено в «Локомотиве» — ни один частный хозяин не допустил бы такого.

«Назначение непонятное для фанатов, а для осваивателей бюджета назначение Гисдоля понятно. Нет задачи сделать «Локомотив» великим или чемпионом. Есть задача потратить бюджет с интересом для себя. Ни о каком усилении тренерского штаба и речи быть не может. Рангнику слишком много позволено в «Локомотиве», но это вопрос к руководству РЖД, это их команда и бюджет, им за эти деньги отвечать.

Ни один частный хозяин не позволил бы такому происходить в своём клубе. Хотя один раньше позволял, Цорн и компашка уже побывали в «Спартаке». Но там быстренько поняли, что к чему. Это просто раздача денег».

Комментатор Сергей Кривохарченко, специализирующийся на Бундеслиге, дал понять, чего ждать от «Локомотива» Гисдоля болельщикам.

«Сложно дать однозначный ответ на вопрос, какой стиль проповедует Гисдоль, он один из многочисленных тренеров новой волны, которая связана с Ральфом Рангником. Назначение Маркуса в «Локомотив» смотрится логичным: Гисдоль с юга Германии, он работал во второй команде «Хоффенхайма», когда Рангник руководил первой командой, также Маркус был ассистентом Ральфа в «Шальке». Когда Гисдоль работал в первой команде «Хоффенхайма», она была по-хорошему безумная. Та команда не могла претендовать на высокие места по объективным причинам, но она отлично развлекала зрителя, потому что играла результативные матчи с тремя-четырьмя мячами. Гисдоль старался играть в агрессивной и открытой манере, которую любит Ральф Рангник.

Но, с другой стороны, когда Гисдоль стал работать в «Кёльне» и «Гамбурге», там было не до стиля. Он приходил в клуб с глубочайшим кризисом во всех смыслах. Нужно было добиваться результата, он его добивался, но его команды становились более унылыми. После всплеска, а у Гисдоля всегда первый отрезок хороший, начинались какие-то проблемы. В прошлом сезоне «Кёльн» всегда играл какие-то унылые 0:0 или 0:1, не мог выиграть на протяжении 20 матчей.

Гисдоль возглавлял «Хоффейнхайм», когда Рангника уже не было. Тогда было видно, что Маркус любит агрессивный футбол и без Ральфа. Кажется, что Гисдоль хороший мотиватор. Когда он приходил в команду, которая находилась в кризисе, сразу давал результат. Гисдоль отлично себя проявлял как кризисный тренер.

Когда Рангник пришёл в «Локомотив», у меня было ощущение, что, когда у Николича с точки зрения результатов дела пойдут не очень — Ральф тут же попытается поменять тренера. Николич — неплохой тренер, просто они по-разному видят футбол с Ральфом, очень разные пути для достижения результата. Николич умеет налаживать оборону, делает ставку на личное мастерство в атаке, а структуры в позиционных атаках у него поменьше. Да и прессинга у Марко было немного. Версия Маркуса Гисдоля, который работал в «Хоффенхайме» или помощником Рангника в «Шальке», гораздо ближе Ральфу, нежели Николич. Я составлял список тренеров, на которых может обратить внимание Рангник, Гисдоль был в нём, но не первым. Сейчас сложно найти специалиста на рынке, который будет удовлетворять многим критериям. Может быть, из-за этого и выбрали Маркуса».