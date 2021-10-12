Россия всё ближе к выходу на ЧМ-2022! Расклады в группе после матча со Словенией

Октябрьский международный цикл матчей позади. Сборная России, несмотря на дикое количество травм, добыла две важнейшие победы в квалификации ЧМ-2022 — над Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Положение нашей команды в группе H в преддверии решающих матчей улучшилось. Разбираемся в раскладах.
Благодаря победе в Мариборе сборная России набрала 19 очков. Главный конкурент нашей команды — Хорватия — в параллельном матче неожиданно не сумел дожать словаков. Те дважды вели в счёте и смогли выстоять в последние 20 минут, за что им большое спасибо. Теперь разница мячей, из-за которой Россия уступала хорватам, отошла на второй план. Наша сборная занимает чистое первое место в группе. Хорватия из-за осечки имеет в активе 17 очков и располагается на второй строчке.
Словения после поражения от России окончательно лишилась надежд на путёвку в Катар. Третье место, 10 очков и отставание от второй строчки в семь очков. Даже в случае двух побед в оставшихся турах словенская команда не зацепится за стыковые игры. Аналогичная ситуация у Словакии, которая уступает Словении по дополнительным показателям.
Важное уточнение: напрямую на чемпионат мира выйдет только победитель группы. Второе место обеспечивает лишь участие в стыковых матчах, где с большой вероятностью будет серьёзный соперник. При одинаковом количестве очков решающим показателем станет разница забитых и пропущенных мячей.
На этом этапе календарь наконец отходит на второй план. В ноябре сборная России примет дома Кипр — здесь нельзя думать ни о чём, кроме победы. Это же касается Хорватии — она сыграет с Мальтой, хоть и на выезде. А вот в последнем туре нас ждёт битва за первое место. Сборные Хорватии и России сыграют в Сплите. Если ни одна из команд не потеряет очков в матчах с «карликами», то получится следующий расклад: хорватов устроит только победа, причём с любым счётом. Нам же будет достаточно ничьей. В таком случае отрыв в два очка сохранится. Держим кулачки.
Оставшиеся матчи сборной России:
Россия — Кипр (11 ноября)
Хорватия — Россия (14 ноября)
Оставшиеся матчи сборной Хорватии:
Мальта — Хорватия (11 ноября)
Хорватия — Россия (14 ноября).
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