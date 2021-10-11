«Судья всё делает для России». Словенцы справедливо просили удалить нашего капитана?

Сборная России бьётся за право поехать в Катар на чемпионат мира. В 8-м туре отборочного турнира она отправилась в гости к Словении, которая неоднократно огорчала нас раньше. Причём в предыдущих встречах с этой сборной судьи не жалели нашу команду. Кажется, на этот раз всё не так плохо.

В первом тайме было много свистков. В одном из эпизодов португальский арбитр Артур Соареш Диаш даже назначил пенальти в пользу сборной России, но решение пришлось отменить из-за офсайда. Фёдор Смолов, находясь «вне игры», получил пас, убрал на замахе вратаря Яна Облака, и тот снёс его в штрафной площади.

Работу арбитра для «Чемпионата» разобрал Игорь Федотов: «Судит португалец, и можно сказать, что ошибаться против России он не будет. У нас теперь тоже португалец работает — Перейра (новый глава судейского департамента РФС. — Прим. «Чемпионата»), так что всё не просто так. В моменте с назначением 11-метрового он делал всё, чтобы помочь России. Но был офсайд — по правилам пенальти в такой ситуации надо отменить. Если бы не VAR, то получили бы подарок».

А в самой концовке первого тайма случился эпизод, который вызвал огромное недовольство словенцев. Капитан нашей команды Алексей Сутормин, у которого к тому моменту уже была жёлтая карточка, попался на уловку соперника и снёс его рядом со своей штрафной. Судья нарушение зафиксировал, но не стал удалять россиянина, хотя имел на то основания.

Федотов уверен, что Диаш в этом моменте откровенно пожалел сборную России: «Сутормина надо было удалять за фол на 45+1-й минуте. Это вторая жёлтая, судья нам помог. Первая была никакой, но, исходя из его трактовки единоборств, это должна была быть вторая — и до свидания. Если Россия проиграет, то будет виновата сама. Судья всё делает для России».