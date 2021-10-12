«Мог просто раздавить и растоптать». Ради «Спартака» Симонян отказал сыну Сталина

Вы представляете, каким был мир в 1926 году? Если не фанаты истории, то вряд ли. Но вот несколько фактов:

1. В тот год 82% населения СССР жили в деревнях и сёлах.

2. В ООН приняли конвенцию о рабстве – первый крупный документальный запрет на работорговлю для всех представителей организации.

3. Кинокомпания Warner Brothers выпустила первые звуковые фильмы, а Rolex создал первые водонепроницаемые часы.

В 1926-м страна едва оправилась от Первой мировой войны и вынуждена была привыкать к новой власти. Империя пала, а большевики разбирались в управлении государством и делили власть друг с другом. И в это время в Армавире родился Никита Симонян, которому сегодня исполняется 95 лет.

Вы и без меня знаете, насколько крут этот мужчина. Ещё пару лет назад он рассказывал в интервью, что почти каждый день встаёт рано утром и едет на работу в офис РФС. На время пандемии режим корректировался. Теперь он приезжает туда не так часто, но по-прежнему – важная фигура. Входит в несколько комитетов. Например, технический, который после Евро-2020 поддержал Станислава Черчесова. Сразу после заседания Никита Павлович долго объяснял журналистам причины решения, а параллельно спорил с Александром Мирзояном. Очевидно, что Никита Павлович по-прежнему в форме и отлично понимает, что происходит. И всё так же ездит на матчи любимого «Спартака», а иногда даже даёт хлесткие комментарии.

Фото: Из личного архива Никиты Симоняна

С Симоняном связано множество историй, которыми он делился в интервью. Одна из самых ярких и характеризующих его – про возможный уход из «Спартака» в 1951 году. За год до этого Симонян взял с командой Кубок СССР и стал лучшим бомбардиром чемпионата. А потом получил неожиданное приглашение от другого клуба с влиятельным владельцем.

«В 1951 году «Спартак» по окончании сезона поехал отдыхать в санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодск. Прошла неделя, мы выбрались с ребятами в кино. Вдруг прямо во время фильма в кинозале объявляют: «Симонян, на выход! – рассказывал Никита Павлович «Спорт уик-энду» в 2010 году. – Стоят в фойе двое, я обоих знал – это адъютанты Василия Сталина. Первый – Сергей Капелькин, бывший футболист ЦДКА, а второй – Миша Степанян. Отправились мы на госдачу – благо это совсем рядом. И начали они меня уговаривать переходить в футбольную команду ВВС: «Понимаешь, Василий Иосифович прислал за тобой военно-транспортный самолёт, он на аэродроме в Минводах под всеми парами ждёт». Нет, говорю, вы что, я не могу...»

Важно понимать, что за команда была ВВС. В 1944-м Василий Сталин, сын Иосифа Сталина и большой любитель спорта, создал на базе московского авиатехнического училища несколько спортивных команд. Наиболее известной стала хоккейная, где работал молодой Анатолий Тарасов. Трижды ВВС МВО выигрывал чемпионат СССР. С футбольной – сложнее. В 1947-м команда вышла в высшую лигу благодаря мощной поддержке покровителей во власти, но там не получалось добиться больших результатов, несмотря на приглашение сильных игроков. Лучший финиш – четвёртое место в 1950-м. Симонян, безусловно, был одним из тех, кого Сталин хотел видеть в клубе. Ведь на тот момент Никита Павлович точно входил в число лучших игроков чемпионата СССР.

«Меня дальше уламывают: мол, Сталин как депутат Верховного Совета тебя срочно на приём приглашает. Отвечаю: хватит дурака валять, не поеду я никуда из команды. Они меня, конечно, очень здорово напоили и стали на жалость давить: «Давай слетаем, сам ему откажешь – и всё».

Что там по молодости сильно упираться, тем более «разогретому» – согласился.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сели в Москве, привезли в особняк Сталина, там усадили на диван – жди. Вскоре появился Василий Иосифович и буквально с порога ко мне: «Ну вот что, я поклялся прахом своей матери – ты будешь в моей команде… Сам знаешь, такие обещания редко даются. Отвечай, будешь играть за ВВС?» Не понимая до конца, какие будут последствия, и осознавая, что никуда из «Спартака» не уйду, отказываюсь. Он на удивление спокоен: «Да? Ну иди...» Я с радостью, что так просто и быстро всё закончилось, выскакиваю в коридор и помчался вниз по лестнице. Меня догоняют: мол, снова командующий просит», – продолжил Симонян.

Сталин не мог просто так отпустить игрока. И попытался вновь его переманить, пообещав договориться со всеми курирующими спорт руководителями. Но Никита Павлович вновь отказался, заявив, что не может бросить «Спартак».

«Сталин, обращаясь к своему окружению, а собралось их там немало, сказал: «Вы слышали, человек мне говорит правду в глаза. Спасибо тебе за это. Иди играй за свой «Спартак» и запомни, что в любое время, с любыми вопросами я всегда тебя приму – поезжай!» – добавил Симонян.

Сталин же и помог Симоняну добраться обратно до Кисловодска, распорядившись выдать ему билет на поезд. Тёплые отношения они сохраняли до самой смерти Василия. В 1953 году его посадили в тюрьму, в 1960-м освободили, и тогда они, по воспоминаниям Симоняна, ненадолго пересеклись. Договорились встретиться дополнительно и поговорить о футболе. Но этой встрече не суждено было состояться, так как вскоре Сталина вновь арестовали, а потом отправили в Казань, где он скончался.

«Бывая на Троекуровском кладбище, кладу букетик на могилку Василия Иосифовича. Ведь он со мной обошёлся по-человечески, хотя время было такое, что мог просто раздавить и растоптать. А он, кстати, иногда этим даже козырял и пользовался в своих целях. Когда Сталина обвиняли в том, что он переманивает игроков, он обычно отвечал: «Я не переманиваю, я предлагаю свои условия. Вон Симонян отказался и спокойно играет за свой «Спартак».

Редакция «Чемпионата» присоединяется к многочисленным поздравлением Никиты Павловича. Желаем ему крепкого здоровья и ещё долгих лет службы на благо российского футбола!