«Атакуем, а из нас дураков делают!» Тренер «Алании» рвёт шаблоны

В России появился очень необычный тренер. И команда у него такая же.

Спартак Гогниев – кажется, самый безбашенный и одновременно небезразличный человек в российском футболе. С утра вы наверняка уже натыкались на отрывки его пресс-конференции после игры с «Акроном». «Алания» забила в первом тайме, много атаковала, но во втором пропустила с двух стандартов. Гогниев пришёл к журналистам и выдал эмоциональный монолог: с матом, вскидыванием рук, ударами по столу. Но главное – никаких претензий и желания конфликтовать. Просто искренняя любовь к футболу.

«Хочется сказать ребятам своим… Они вопреки всему играют и стремятся победить. А потом из нас дураков делают. Что мы материмся и ругаемся, а нас потом удаляют. Это неправильно. Мы хотим играть в футбол, мы играем в футбол, мы его показываем.

Забиваем в каждом матче, раскрываемся! Не сушим игру 90 минут, с нами интересно играть, нас интересно смотреть. Так давайте играть, давайте лигу эту поднимать! В таком формате пусть играют все, на встречных курсах. Давайте играть в футбол! Говорят, у нас футболистов нет! Посмотрите, как играет сборная, смотрите какие футболисты! Они есть, ими просто надо заниматься», – уже чуть ли не кричал тренер.

Спартак постоянно резонирует и привлекает к себе внимание. Его «Алания» – такая же. Вы не встретите в ФНЛ более сумасшедшей команды. Парни большую часть времени атакуют, тренер разрешает нападающим не возвращаться в оборону, вратарь нередко стоит при атаках в центральным круге, страхуя защитников. Пару раз уже пустил за шиворот, но это не важно. В представлении Гогниева – именно такой стиль позволяет держать болельщиков на трибунах и увеличивать интерес к ФНЛ.

Тренера можно сколько угодно критиковать, но помимо собственного стиля у команды есть результат. В прошлом сезоне она заслужила место в «стыках», но не получила лицензию из-за стадиона. Для Гогниева это стало личной драмой.

«Пацаны целый год тренировались изо дня в день, играли, побеждали, а им просто не дали сделать этот последний шаг. Это очень больно, тяжело. Но, значит, нам так дано, чтобы мы сделали выводы и в следующий раз сделали все безоговорочно», – говорил он в июне.

Интересно, что Гогниев эмоционален не только на пресс-конференциях. Но за поведение перед журналистами его никто не осуждает. Он перебарщивает и во время матчей. Например, игра с «Акроном» стала первой после пятиматчевой дисквалификации. В сентябре против «Волгаря» тренер кричал на арбитров, игроков и тренеров соперника. Поэтому КДК забанил его на пять игр. В марте вообще на 8 матчей из-за того, что Спартак ударил в живот судью Артёма Чистякова. Речь вообще могла пойти о двухлетней дисквалификации, но КДК не стал жестить.

Конечно, круто называть себя местным «Атлетиком», быть в тройке ФНЛ и иметь такого харизматичного тренера. Но иногда ощущение, что Спартак просто не может держать себя в руках.

Болельщики вряд ли отвернутся от команды, если тренер будет чуть спокойнее, а стиль игры станет более прагматичным. В этом случае, может, и не придётся давать такие эмоциональные пресс-конференции, а выход в РПЛ станет ближе.