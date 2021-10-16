В какой футбол будет играть «Локомотив»? Изучили работу Маркуса Гисдоля в Бундеслиге

16 октября «Локомотив» проведёт первый матч под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля. Сразу после его назначения говорили в основном о том, что это человек Ральфа Рангника — руководителя отдела спорта и развития «Локомотива». Но чьим бы человеком Гисдоль ни был, у него есть самостоятельный опыт работы главным тренером в трёх клубах Бундеслиги. Мы решили посмотреть, в какой футбол играли команды нового тренера «Локо». И попытались прикинуть, что у него может получиться в России.

Отчисления игроков в «Хоффенхайме»

Весной 2013 года Гисдоль пришёл в «Хоффенхайм» и спас команду от вылета во вторую Бундеслигу. Уже тогда стали понятны главные принципы Маркуса — схема 4-2-3-1, агрессивный прессинг и быстрые переходы из обороны в атаку. Оказалось, что не все игроки подходят под эти требования.

В конце того сезона некоторые футболисты (например, Тим Визе и Матье Дельпьер) были переведены в так называемую «тренировочную группу 2», которая работала отдельно от основного состава. Это было связано с тем, что в «Хоффенхайме» тогда оказалось слишком много игроков (более 40 человек) и не все они подходили тренеру. В сентябре 2013 года эту группу распустили, а с частью игроков расторгли контракты или отправили их в дубль. Таким образом, Гисдоль отсеял ненужных ему футболистов и начал радикальную перестройку, сделав ставку на молодых футболистов.

Одной из главных идей тренера в атаке было так называемое волнообразное вбегание. Оно заключается в том, чтобы разорвать линию обороны противника. Первый игрок забегает в глубину, увлекая за собой защитника, а задача второго — заполнить образовавшееся пространство.

Главной проблемой той команды Гисдоля была оборона. В сезоне-2013/2014 его подопечные выдали поразительную статистику забитых и пропущенных мячей — 72:70. А через год всё стало ещё хуже. За два года «Хоффенхайм» пропустил 125 мячей – в среднем по два за игру и все из пределов штрафной. В первом полноценном сезоне Гисдоля это компенсировалось большим количеством забитых мячей, но потом результативность снизилась.

Одной из причин проблем того «Хоффенхайма» можно назвать уход Роберто Фирмино в «Ливерпуль». Он был центральной фигурой для команды Гисдоля. Взамен клуб приобрёл Эдуардо Варгаса и Кевина Кураньи, но они так и не стали полноценной заменой ушедшему бразильцу и подходящими партнёрами для блиставшего Кевина Фолланда.

Гисдоль пробовал решить проблему, используя вместо привычной 4-2-3-1 схему 4-4-2 с двумя опорниками или ромбом. Никакие эксперименты не помогли, а Эуген Полански в одном из интервью сказал: «Мы отрабатываем на тренировках что-то другое, мы говорим о разных вещах. Потом трое делают одно, четверо другое, а ещё три игрока вообще ничего. Это не уровень Бундеслиги».

Весной 2015-го контракт с Гисдолем досрочно продлили на два года. Но в начале сезона-2015/2016 «Хоффенхайм» оказался в зоне вылета и тренера уволили.

Хаос в «Гамбурге»

В «Гамбурге» история повторилась. Сначала Гисдоль спас команду от вылета, а через год стал одной из причин неудачного выступления. Зимой 2018-го его уволили после поражения от занимавшего последнее место «Кёльна». В отличие от «Хоффенхайма», у этой команды Гисдоля не было даже впечатляющей голевой статистики. Причина не только в работе тренера, но и в хаосе в самом клубе.

Маркус так и не получил усиления состава, приходилось работать с тем, что есть. На тот момент в «Гамбурге» за 17 лет сменились 15 тренеров, у каждого из которых были свои идеи, в том числе и у Гисдоля. Реализовать их тренеру не удалось. Ещё одна проблема Гисдоля – неудачные решения по ходу матчей и отсутствие гибкости. Отсюда все эти сумасшедшие 4:4, 6:2 и т.д.

18 матчей без побед в «Кёльне»

Последним клубом Гисдоля перед назначением в «Локомотив» был «Кёльн». Он пришёл туда в ноябре 2019 года. Снова кризисная ситуация, снова быстрый выход из кризиса, а затем падение. Начало 2020 года было для Гисдоля прекрасным: победы над «Вольфсбургом» и «Фрайбургом». «Кёльн» играл по его любимой схеме 4-2-3-1 всё с тем же диким гисдолевским прессингом. После того как команда отбирала мяч, его как можно быстрее отдавали вингеру, способному быстро обойти защитников, и затем либо сместиться к воротам, либо сделать прострел. С этой задачей отлично справлялись юные Ян Тильман (17 лет, правый вингер) и Ноа Каттербах (18 лет, левый защитник).

«Кёльн» проводил большинство атак через фланги, будь то длинные передачи в переднюю линию с позиций защитников или создание численных перегрузок в зонах для дальнейших передач в штрафную. Если команда выигрывала, всё шло отлично, если нет, то всё рушилось. Единственный план В — выманить соперника на свою половину поля и длинной передачей вперёд доставить мяч игроку, который находится между линиями.

В последних 18 матчах при Гисдоле «Кёльн» не одержал ни одной победы. После ухода Кордобы, Ута (летом) и Модеста (зимой 2021-го), а также серьёзной травмы Андерссона у тренера остался всего один нападающий. Это тоже повлияло на результаты. Маркус снова не доработал свой контракт, а «Кёльну» повезло остаться в Бундеслиге.

Что будет в «Локо»?

Честный ответ: мы не знаем. «Локомотив» сильно отличается от предыдущих мест работы Гисдоля. Во-первых, он приходит в клуб, который не находится в зоне вылета и который не надо спасать. Во-вторых, это возможность проявить себя не в экстремальных условиях и построить свою команду. Речь уже не о тушении пожара, а о перестройке. Так что это новое начало и для клуба, и для тренера.

В России Гисдолю предстоит много работы, в том числе с молодыми игроками. Считается, что он раскрыл несколько талантов, включая Никласа Зюле и Кевина Фолланда. Однако первый по-настоящему заиграл уже при Юлиане Нагельсмане, а Фолланд приходил в клуб в статусе восходящей звезды. Но Гисдоль действительно делает ставку на молодых и хорошо физически подготовленных игроков, потому что это требует его футбол: простой, вертикальный и атакующий.