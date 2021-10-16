Назовите самые дорогие покупки клубов АПЛ. Тест

Английская Премьер-лига всегда была турниром звёзд и топ-трансферов, а в ближайшее время в ней может созреть ещё один суперклуб. «Ньюкасл» приобретён членом правящей семьи Саудовской Аравии, и в числе потенциальных новичков клуба называются Мауро Икарди, Филиппе Коутиньо, Джесси Лингард.

Мы предлагаем вам вспомнить самый дорогой входящий трансфер каждого клуба АПЛ. Вы будете видеть название клуба-покупателя и клуба, продавшего ему футболиста за рекордные для него деньги. От вас потребуется написать фамилию конкретного игрока.

Если назовёте верно 10 и более ценнейших активов — можете собой гордиться. Время ограничено (на выполнение этого непростого задания есть всего 10 минут), поэтому советуем не медлить.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.