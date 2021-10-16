«Зенит» проиграл второй матч подряд! Кангва забил супергол чемпиону

«Зенит» потерпел второе поражение подряд. Такого с командой Сергея Семака не случалось в РПЛ с декабря 2018-го.

«Зенит» сыграл в Туле неоптимальным составом. Азмун отбывал дисквалификацию за удаление с «Сочи», Клаудиньо ещё за пару дней до матча 11-го тура РПЛ не тренировался в общей группе из-за повреждения, а Барриос поздно прилетел из сборной Колумбии (он играл с Эквадором всего за 38 часов до начала встречи «Зенита» с «Арсеналом»). Правда, бразилец с колумбийцем всё-таки попали в запас сине-бело-голубых. Ещё одной неожиданной потерей команды Сергея Семака стал Ракицкий. По словам тренера, украинец травмирован, но в ближайшее время может вернуться к тренировкам.

«Зенит» почти не отдавал мяч «Арсеналу». Преимущество чемпиона по владению доходило в первом тайме до 75% против 25%. Туляки даже не обозначали прессинг, а садились десятью игроками на свою половину – впереди оставался только Марков. К слову, зенитовский воспитанник. Впрочем, команда Божовича стремилась не держать слишком низко линию обороны, а создавала неплохую плотность: хозяева перекрывали центр и полуфланги, чтобы игроки группы атаки «Зенита» в 3-4-3 (Дзюба, а также инсайды Малком с Ерохиным) не получали передач. Гости недостаточно быстро двигали мяч на жёстком, сухом поле, поэтому оставалось делать ставку только на кроссы от «крайков» Сутормина и Кругового да на забросы за спины защитникам «Арсенала». Ещё достаточно острыми были стандарты в исполнении петербуржцев: каждая подача создавала напряжение у ворот Коченкова.

Чувствовалось, что после матчей сборных у зенитовцев разное и не лучшее физическое состояние. Даже в тех эпизодах, где появлялась возможность организовать быструю атаку, чемпионы затягивали и давали тулякам занять позиции в обороне. Впервые в створ гости пробили лишь на исходе четверти часа игры, а до 30-й минуты самым опасным был момент Маркова. Форвард едва не забил родному клубу корявым ударом – Крицюк совершил очень эффектный сейв.

Этот удар оказался единственным у «Арсенала» в створ и одним из двух до перерыва. «Зенит» же пробил 12 раз (в створ – пять). Лучшие моменты команда Семака создала с участием Малкома – это удар головой самого бразильца и неточное добивание Ерохина после выстрела олимпийского чемпиона из-за штрафной. Хотя против Малкома «оружейники» защищались с двойным вниманием: в линию обороны всё время опускался пятым Давиташвили.

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А вот с Дзюбой туляки в целом справлялись. Артём совершил всего 18 касаний мяча, ничем особенным не запомнился. Другой неприятный факт для «Зенита»: Кузяев заработал жёлтую карточку, из-за которой пропустит принципиальную игру со «Спартаком» в 12-м туре.

После перерыва на поле вышел Клаудиньо. Видимо, пары тренировок с командой бразильцу хватило, чтобы убедить Семака в своей готовности. Замена Кузяева вряд ли связана с качеством его игры, скорее, тренер гостей опасался, что предпоследний капитан сборной России наиграет на удаление.

С Клаудиньо атака «Зенита», казалось, стала поживее: после паса бразильца супершанс имел Дзюба. Как Артём не забил?! Подвела «тёщина» левая нога. И вдруг чемпион пропустил! Хозяевам удался великолепный контрвыпад с участием Хлусевича и Давиташвили. При этом целая группа зенитовцев очень плохо сыграла без мяча: ошибся с пасом Круговой, недоработали Вендел и центральные защитники, проиграл на рывке последний (на сегодняшний день) капитан сборной России Сутормин.

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Семак должен был как-то реагировать на неудачно складывавшийся второй тайм. Тренер быстро поменял схему на 4-2-3-1, добавив дополнительную фигуру впереди: Ерохин, конечно, полезнее, когда он играет не в центре поля, а в штрафной соперника. Тогда «Зенит» смог наконец-то поддавить «Арсенал». Впрочем, туляки и не возражали против такого сценария – надёжная игра голкипера Коченкова внушала полевым веру в то, что и при глубокой обороне получится сохранить 1:0.

Концовка матча – просто огонь! Дзюба, казалось, вытащил «Зенит», продавив защитника и забив головой после подачи Малкома. После своего гола центрфорвард показал футболку с цифрой 100: столько теперь у Артёма забитых мячей за сине-бело-голубых.

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А ещё через пару минут Кангва совершил чудо. Заметно уставший и доигрывавший на ободах хавбек (Кингз уже плохо реагировал на движение Клаудиньо) вдруг совершил сумасшедший рывок и забил гол, пустив мяч по какой-то невероятной траектории. В очередной раз безобразно сыграл в обороне Ловрен: пожалуй, Семаку пора посадить хорвата на скамейку надолго.

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Выиграв второй тайм по ударам 14:4 (в створ – 4:2), «Зенит» проиграл матч. Браво, «Арсенал»! Петербуржцам рано отдали золото – вся борьба за титул впереди.