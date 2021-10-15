«В деньгах я потерял нереально». Как карьеру Дзюбы спасли Тула и Божович

Декабрь 2017-го и январь 2018-го — самые сложные месяцы в карьере Артёма Дзюбы с тех пор, как он перешёл из «Спартака» в «Зенит». Всего через полгода центрфорвард станет героем для всей России, но той зимой 29-летний игрок и представить не мог, каким хэппи-эндом закончатся его приключения. Не будет преувеличением сказать, что тогда карьеру Дзюбы спасли «Арсенал» и Миодраг Божович. И вот теперь они встретятся снова. В 11-м туре РПЛ Артём приезжает с «Зенитом» в Тулу – сыграть против команды, в которую спустя 3,5 года вернулся черногорский тренер.

Дзюба тяжело уходил из «Зенита». Его история конфликта с Роберто Манчини хорошо известна: о ней рассказывал и сам Артём, и другие бывшие игроки и сотрудники петербургского клуба. Два медведя не ужились в одной берлоге, а поскольку итальянский тренер в тот период был для «Зенита» ценнее, на выход отправился центрфорвард.

В середине января 2018-го команда Манчини вышла из отпуска и улетела на первый сбор в Дубай, но Дзюбы в составе не оказалось. Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что Артём отсутствует из-за проблем со здоровьем, а клуб посылает его на обследование в аккредитованную клинику ФИФА. Сам центрфорвард ответил на это заявление публикацией в «Инстаграме» видео из тренажёрного зала с подписью «Готов на все 100». В итоге через пару дней Дзюба тренировался уже с фарм-клубом «Зенита» и ждал решения своей судьбы.

Ещё через две недели Артём оказался в «Арсенале». Губернатор Тульской области и куратор «оружейников» Алексей Дюмин признавался: у клуба нет возможности платить игроку такую зарплату, какую он имел в Санкт-Петербурге. В результате Дзюба пошёл на более чем двукратное понижение оклада, а «Арсенал» с «Зенитом» договорились поровну поделить выплату зарплаты центрфорварда.

«В деньгах я потерял нереально, — вспоминал Дзюба. — Но это нормально — осознанный шаг. Например, Малафееву открытым текстом сказал: «Готов уйти на понижение в два раза, даже больше — главное для меня играть в футбол. Засунь себе эти деньги куда хочешь». Он мне: «Мы не можем тебя отпустить».

Ну и у нас с ним произошёл очень резкий разговор, конфликт. Не мог понять, как бывший футболист, с которым я играл в сборной и одном клубе, где он при мне провёл прощальный матч, вдруг так ведёт себя в открытую. Говорю ему: «Ты — человек футбола, мы вместе с тобой один хлеб ели, как ты можешь? Наоборот, должен помогать мне. Заберите эти деньги, только дайте мне играть». Малафеев опять: «Мы не можем тебя отпустить».

Вот говорят, что футболисты сидят в командах и получают бабки… У меня случилась полностью противоположная история. Я в шоке. И про меня бы так говорили, если бы не помощь Гурама Захаровича Аджоева и губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которых безумно уважаю. И Миодрага Божовича — тоже. Эти три человека меня вытащили — если бы не они, торчать мне в «Зените-2» и, я уверен, разыграли бы историю: мол, сидит в дубле, получает бабло и ничего не хочет. Вот это стало бы для меня самым страшным» (в интервью для «Спорт-экспресса»).

У Малафеева, естественно, была собственная версия случившегося:

«Мне сказали: «Раз Манчини он не нужен, ищи ему команду». Отыскали за границей. С точки зрения игровой практики варианты были неплохие, но Дзюба их сразу отмёл. Греция, Турция… Из топ-5 интереса к нему не было. Там мало кто хочет брать футболиста в аренду на четыре месяца. Разве что с правом выкупа – но цена будет явно занижена. «Зенит» это не устраивало. В РПЛ усиливать конкурентов мы не собирались, а остальные клубы зарплату Дзюбы потянуть не могли. В конце концов уехал в тульский «Арсенал».

Вот ещё одна интересная цитата бывшего заместителя спортивного директора «Зенита»: «То, что он лишился части денег из-за ухода в Тулу, и есть та причина, по которой он начал меня потом поливать. Деньги он любит».

На момент перехода в «Арсенал» Дзюба был далёк от поездки на ЧМ-2018. Он не играл за сборную России с октября 2016-го, когда, кстати, сделал дубль в ворота Коста-Рики, и пропустил Кубок конфедераций 2017 года. Его отношения со Станиславом Черчесовым оставляли желать лучшего, но, к счастью для Артёма, тренер сборной оказался гибче Манчини.

Тула с Божовичем помогли Дзюбе. Оставшиеся 10 матчей того сезона центрфорвард сыграл с вдохновением. Начал с голевой передачи в матче с «Ахматом», которая принесла тулякам минимальную победу – 1:0. После этого оформил «гол плюс пас» во встрече с «Амкаром» (2:0). Следующая игра с «Ростовом» (2:2) Валерия Карпина – у Артёма дубль. Он спас команду Божовича от поражения. «Мы зависим от Дзюбы? А «Барселона» зависит от Месси!» – сделал черногорский тренер громкое сравнение после матча. Результативная серия экс-зенитовца продолжилась в игре с «Динамо» (1:2). Артём вывел туляков вперёд, но «Арсенал» не удержал даже ничью.

Потом Дзюба взял паузу в два матча, но только для того, чтобы выдать потрясающий сольный концерт с «Зенитом» в Туле. Петербургский клуб, оформляя аренду, прописал мощную сумму за участие Артёма в очной встрече – $ 120 тыс. Центрфорвард, по его словам, сам готов был заплатить эти деньги ради мести Манчини. Но в итоге за него это сделал «Арсенал».

В тот день, 22 апреля, Дзюба, выйдя из-за повреждения на уколах, выдал матч сезона. Вступил в 45 единоборств в атаке (выиграл 53% из них), совершил восемь попыток обводки (четыре успешных), четыре перехвата и один отбор. Создал три момента у ворот «Зенита». При его участии (голевая передача) «Арсенал» повёл уже на 3-й минуте, а в концовке при счёте 2:3 наступил звёздный час самого центрфорварда. Хозяева остались вдесятером, но бились до конца. И Дзюба добил в сетку мяч, отлетевший от перекладины и попавший в голкипера Юрия Лодыгина. Отпраздновал, разумеется, возле скамейки сине-бело-голубых – напомнил Манчини свою фамилию. Артём испортил настроение не только своему бывшему тренеру, но и болельщикам «Зенита», которые адресовали игроку забавный баннер: «Дзюба, пусть будет сила духа как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха». Для Тулы ничья 3:3 была сродни победе.

Скорее всего, та игра окончательно убедила Черчесова, что Дзюба нужен сборной России на ЧМ-2018. Тем более и завершил сезон центрфорвард эффектно – победным голом в ворота чемпиона страны «Локомотива». «Арсенал» финишировал седьмым, всего на очко отстав от попавшей в еврокубки «Уфы» Сергея Семака. «Зенит» – пятым. Как и предсказывал Артём, уезжая зимой из Санкт-Петербурга, когда команда Манчини была ещё второй.

«Горд тем, что провёл здесь 10 матчей. Миодраг Божович для меня как отец, как старший брат, он подбирает ключи к любому футболисту. Тула и её болельщики навсегда в моём сердце», – признался Дзюба, прощаясь с «Арсеналом». В 10 матчах он забил шесть голов и отдал три голевых паса. Мощные цифры!

Возможно, сейчас сборная занимает мысли Дзюбы меньше, чем следующие матчи «Зенита» – с «Ювентусом» и «Спартаком». Но мотивирован в Туле центрфорвард будет так же, как 3,5 года назад. Ведь Артёму осталось забить всего два гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.