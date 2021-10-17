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У «Зенита» проблемы перед игрой Лиги чемпионов с «Ювентусом» – два поражения подряд

«Зенит» дважды проиграл перед «Ювентусом». У Семака проблемы?
Дмитрий Зимин
У «Зенита» проблемы перед игрой Лиги чемпионов
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Матч Лиги чемпионов уже в среду.

«Зенит» создал кучу моментов, но проиграл в Туле. Можно бесконечно спорить о закономерности результата, но вывод перед «Ювентусом» неприятный для Питера: команде по-прежнему тяжело играть после матчей сборных и ещё сложнее получать результат, когда вылетает 1-2 игрока основы.

Что делать с обороной?

Главная проблема «Зенита» в нынешнем сезоне – большое количество пропущенных мячей. В прошлом после 11 туров команда пропускала в два раза меньше – 7 против 14. Вначале Семак признал проблему и нашёл решение в изменении схемы – «Зенит» по ходу чемпионата перестроился на игру в три центральных защитника. Всё это совпало с травмой капитана Деяна Ловрена, который, по наблюдениям, ошибался больше всех. Базовым вариантом стало сочетание Барриос – Чистяков – Ракицкий. В игре с «Арсеналом» вылетело двое – колумбиец слишком поздно вернулся из сборной, а украинец получил микротравму.

«Зенит» проиграл в РПЛ дважды подряд впервые с 2018-го. Помните, что было дальше тогда? «Зенит» проиграл в РПЛ дважды подряд впервые с 2018-го. Помните, что было дальше тогда?

Поэтому с Тулой в центре сыграло экспериментальное сочетание Ловрен – Чистяков — Дуглас. У них не было очевидных ляпов, но пострадала вся структура: никто из тройки активно не подключался вперёд, как Ракицкий против «Мальмё», пропали дальние передачи на забегающего Малкома, плюс игроки явно не поняли друг друга в эпизоде с первым голом. Возможно, если бы сыграли сильнейшие, этого удалось бы избежать. Сам Семак честно сказал, что даже не рассматривал вариант с переходом на четыре защитника. Это могло спровоцировать ещё больше проблем.

— Мы, к сожалению, достаточно много пропускаем и больше внимания уделяем обороне. Плюс наши основные защитники, двое из четвёрки, которую вы привыкли видеть в стартовом составе, — кто-то из них сейчас травмирован, кто-то не в оптимальной форме. Поэтому был выбран такой вариант, – сказал Семак на пресс-конференции.

Очевидно, что с «Ювентусом» команда сыграет в три защитника. А значит, рассчитывать нужно только на одно: медицинский штаб обязан во что бы то ни стало подготовить Ракицкого. Уверен, Ярослав готов выйти на уколах, обезболивающих и даже без тренировок. Для него матчи в Лиге чемпионов особенно важны. Потому что выпускать Ловрена в нынешней форме – самоубийство.

Кстати, возвращение Караваева после травмы – очевидный плюс. Хоть Сутормин уже и привык к позиции правого защитника, но уровень Караваева в любом случае выше.

Дзюба или Азмун впереди?

При схеме в три центральных защитника Семаку предстоит сложный выбор – оставить на лавке Азмуна или Дзюбу. Сердар пропустил матч с «Арсеналом» из-за дисквалификации, поэтому штаб вовсю готовит его к «Ювентусу». В игре с «Челси» в основе вышел иранец и не реализовал несколько полумоментов. Он нервничал, ошибался и явно не был до конца готов к такому сопернику. А с «Мальмё» играл Дзюба – результат вы помните.

Понятно, что в этом случае важно ориентироваться на соперника. У «Юве» в центре обороны, вероятно, выйдут Кьеллини и Де Лигт – два мощных, но не самых скоростных дэфа. Поэтому тренер может либо пойти на очевидный шаг и выпустить быстрого Азмуна, либо сыграть консервативно – и дать в важнейшем матче шанс Дзюбе.

Ещё в непонятной форме Клаудиньо – он пропустил почти всю подготовку к «Арсеналу», но вышел на замену спасать результат. Полноценно не получилось. С «Юве» его можно ожидать в старте, однако соперник вряд ли позволит так легко создавать магию, как это сделал «Мальмё».

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В Турине изначально говорили, что матчи с «Зенитом» для них определяющие. Однако после двух побед подряд команда может позволить себе потерять очки. Принципиально это не отразится на их шансах.

А вот два поражения «Зенита» точно развеят все мечты о плей-офф. Так что если Питер решит проблемы с травмами и выведет лидеров на пик, то шанс наверняка представится. Тем более на своём поле.

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