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«Арсенал» — «Зенит» — 2:1, второе поражение команды Семака подряд, когда такое было

«Зенит» проиграл в РПЛ дважды подряд впервые с 2018-го. Помните, что было дальше тогда?
Михаил Рождественский
Второе поражение Семака подряд, когда такое было
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Первое чемпионство Семака.

«Зенит» приехал в Тулу, чтобы взять три очка в матче с аутсайдером, а уехал ни с чем. В 11-м туре РПЛ питерцы сенсационно проиграли «Арсеналу» в драматичной встрече, пропустив решающий гол на последних минутах (1:2).

Но удивителен не столько сам факт поражения «Зенита» — осечки бывают у каждого. Важнее то, что для действующих чемпионов России это уже второй проигрыш подряд. Прямо перед паузой на матчи сборных «Зенит» не менее неожиданно влетел дома «Сочи» (тоже 1:2). Подобного не случалось почти три года. Не забыли, чем закончился для «Зенита» тот чемпионат? Сейчас напомним.

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Сезон-2018/2019 был первым для Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита». К тому моменту команда на протяжении трёх лет не могла стать чемпионом — не помогали ни Мирча Луческу, ни даже Роберто Манчини. Семак до этого уже работал и играл в «Зените», и на него сделали ставку.

Начал «Зенит» удачно. В первых восьми турах команда Семака потеряла очки лишь однажды, сыграв вничью со «Спартаком». К середине сезона у «Зенита» было три поражения, но они утопали в победах над середняками и аутсайдерами и уверенно возглавляли таблицу. А потом случился декабрь. До зимнего перерыва оставалось два матча. «Зениту» предстояло съездить в Тулу (похоже, это проклятое место) и сыграть дома с «Рубином». Не задалось в первом же матче. Команда Семака пропустила от «Арсенала» на первых минутах, но сумела отыграться. Потом трюк повторился, а затем туляки выдали мощный отрезок в середине второго тайма, забили два мяча и удержали победу — 4:2. Кстати, четвёртый гол на счету нынешнего спартаковца Зелимхана Бакаева.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Зенит» (03.12.2018).

После поражения в Туле положение «Зенита» стало гораздо более шатким. «Краснодар» подобрался на расстояние двух очков. Лидеру нужно было победить дома «Рубин», находившийся в середине таблицы, и спокойно уйти на зимний перерыв. Не вышло. Это был тот самый матч, в котором о себе заявил Егор Сорокин — будущий защитник «Краснодара» оформил дубль. «Зенит» хватило только на один гол (и тот с пенальти).

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, несмотря на победу своей команды, подбодрил коллегу. Получилось настоящее пророчество. «Семак — лучший из молодых тренеров, которые есть в России. Как я и говорил перед началом сезона, «Зенит» будет чемпионом с отрывом», — сказал Бердыев. Не обманул.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Хорошая новость для «Зенита» заключалась в том, что «Краснодар» в своём матче добыл лишь ничью с «Уфой». Так что на зимнюю паузу сине-бело-голубые ушли лидерами РПЛ. Зимой «Зенит» серьёзно перезагрузился. Только представьте: за одно трансферное окно в команду пришло сразу несколько её будущих лидеров. Сердар Азмун, Вильмар Барриос и Ярослав Ракицкий — всех этих футболистов «Зенит» купил в начале 2019-го. При этом клуб умудрился остаться в небольшом плюсе, продав немотивированного Леандро Паредеса в «ПСЖ» за € 40 млн.

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После этого «Зенит» уже было не остановить. Девять побед в 12 матчах и лишь одно поражение, которое случилось уже после того, как команда обеспечила себе титул. Досрочное чемпионство — вообще отдельная тема. В 27-м туре «Зенит» сыграл в гостях вничью с «Ахматом» и полетел обратно в Санкт-Петербург. В это время «Локомотив», оставшийся единственным конкурентом сине-бело-голубых, проиграл в Туле «Арсеналу» (удивительная всё-таки команда), поэтому о чемпионстве игроки узнали в самолёте. На борту началось полное безумие.

То чемпионство стало первым для Семака, который вдобавок установил уникальное достижение — никто до него в России не выигрывал титул и в качестве футболиста, и в качестве тренера. «Зенит» стал гегемоном и остаётся практически безальтернативным лидером нашего чемпионата по сей день. Но неожиданные проигрыши случаются даже с ним. Что будет в этот раз?

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