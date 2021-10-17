Самый трогательный момент выходных. Кастильехо запустил камбэк «Милана» и расплакался

В летнее трансферное окно ЦСКА, продавая Николу Влашича в «Вест Хэм», нашёл замену хорвату в Италии. Новичком армейцев должен был стать полузащитник «Милана» Саму Кастильехо. Сообщалось, что московский клуб согласовал с россонери аренду 26-летнего испанца с правом выкупа. Кастильехо был не против отправиться в Россию. Участникам переговоров оставалось только пожать руки и поставить подписи под документами, но…

Влашич уехал в Англию, а Кастильехо продолжил играть за «Милан». О причинах срыва сделки рассказал в своём телеграм-канале журналист и инсайдер Нобель Арустамян:

«ЦСКА согласовал с «Миланом» бесплатную аренду Кастильехо. Дальше предстояло договориться о деталях с самим испанцем, который также в целом был готов ехать в Россию. Буквально за пару дней рядом с ним образовалось новое агентство. Авторизацию на переговоры с ЦСКА получила Stellar Sports – компания, которая ведёт дела Бэйла, Грилиша, Маунта и других звёзд.

Кастильехо получал в «Милане» € 2 млн, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в Stellar потребовали: € 3,5 млн оклад для Саму, ещё € 1 млн – комиссия агентству. Это важный нюанс: € 1 млн – не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась «Милану», а именно комиссионные.

ЦСКА на эти условия не пошёл. В клубе посчитали, что их воспринимают как бездонную бочку: раз Россия, значит, можно стрясти максимум. А зарплат в € 3,5 млн в ЦСКА нет: согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат».

В прошлом сезоне тренер россонери Стефано Пиоли не слишком доверял Кастильехо, но более-менее регулярно выпускал на поле: полузащитник сыграл в основе лишь 12 из 28 матчей в Серии А, зато в Лиге Европы выходил с первых минут в 12 из 13 матчей. В новом сезоне тренер с клубом, казалось, окончательно поставили крест на испанце. Его пытались куда-нибудь продать, а после срыва последнего варианта с Россией Саму не включили в заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Возможно, Кастильехо довольно быстро пожалел о том, что жадность сгубила его трансфер в ЦСКА.

До субботы, 16 октября, Кастильехо фактически сидел без работы. Во время матчей Пиоли вспомнил о нём только однажды, выпустив полузащитника на замену во встрече с «Удинезе» на 91-й минуте. Естественно, за это время Саму мог успеть на поле только болельщикам поаплодировать после финального свистка.

Однако в 8-м туре чемпионата Италии случилось то, на что так долго надеялся в глубине души несостоявшийся армеец. В домашнем матче с «Вероной» Пиоли бросил испанца в бой уже после первого тайма – спасать команду от поражения. «Милан» горел к перерыву со счётом 0:2. И Кастильехо использовал свой шанс!

За тайм Саму поучаствовал в создании четырёх голевых моментов и мощно поработал в обороне – совершил четыре подбора, три перехвата и один отбор мяча. Испанец своей активностью запустил камбэк «Милана».

Правда, сначала россонери забили без него: Оливье Жиру выиграл воздух после кросса слева. А на 76-й минуте наступил звёздный час Кастильехо. Он разыграл комбинацию по центру с Рафаэлом Леау, ворвался в штрафную «Вероны» и заработал пенальти. С этого 11-метрового Франк Кессье сравнял счёт. Более того, на 78-й минуте полузащитник стал соавтором победного гола «Милана». Получив пас на углу штрафной, Саму сделал подачу к линии вратарской, а там крайне неудачно сыграл защитник «Вероны» Корай Гюнтер. Каким-то неловким движением ногой немец срезал мяч в собственные ворота.

«Милан» благодаря Кастильехо победил и как минимум на сутки залез на первое место. Испанец же захлебнулся в эмоциях – расплакался, когда судья закончил матч. Самый трогательный момент выходных.

«Мои слёзы всё говорят о том периоде, который я пережил и по-прежнему переживаю. Стараюсь оставлять на поле все силы. Вчера казалось, что я никому здесь не нужен, а сегодня могу праздновать с болельщиками в своём доме, на «Сан-Сиро». Мне не хватает моей семьи, она далеко. Но мне было суждено судьбой остаться здесь, и теперь я понимаю почему», – признался Саму.

Теперь Пиоли наверняка будет чаще выпускать Кастильехо, но зимой игрок всё-таки может сменить клуб. Речь уже не о ЦСКА, а о возвращении в Испанию. Ходят слухи про интерес «Хетафе». Контракт полузащитника с «Миланом» действует до июля 2023 года, тем не менее итальянскому клубу будет трудно вернуть даже половину из потраченной на покупку Кастильехо суммы – € 21,3 млн. Да и сам Саму вряд ли получит на родине «российскую» зарплату в € 2 млн.