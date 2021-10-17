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В Нидерландах обвалилась трибуна с болельщиками «Витесса», видео

Болельщики «Витесса» обвалили трибуну. Допрыгались
Павел Прохоров
Болельщики «Витесса» обвалили трибуну
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Мощно отпраздновали победу.

В девятом туре чемпионата Нидерландов «Витесс» отправился в гости к «Неймегену». Бывшая команда Леонида Слуцкого одержала минимальную победу благодаря голу на 16-й минуте. Николай Фредериксен отправил мяч в пустые ворота после паса Уссама Дарфалу. «Витесс» одержал выездную победу над «Неймегеном» впервые за восемь лет.

Но самое интересное произошло после финального свистка. Игроки «Витесса» подошли к гостевой трибуне, чтобы отблагодарить болельщиков за поддержку. Фанаты так безудержно радовались победе, что обвалили конструкцию стадиона. Интересно, что и после падения трибуны праздновать они не прекратили. На момент написания материала данных о пострадавших не было.

Права на видео принадлежат ESPN Enterprises, Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте ESPN FC.

За последние два года это второй случай обрушения конструкции стадиона в Нидерландах. В августе 2019 года на стадионе «АЗ Алкмар» обвалилась крыша. Тогда никто не пострадал, так как на арене никого не было.

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