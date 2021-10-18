Сюрпризы в каждом туре. Чемпион проигрывает, а «Спартак» всё равно рядом с зоной Лиги чемпионов.

В РПЛ интрига, как в «Игре в кальмара»! Такой чемпионат очень хочется смотреть

Мы живём в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют!

Прямо сейчас стартовые слова «Нашей Раши» действительно нам подходят, а если конкретно – то РПЛ и особенно её последнему туру. Зрелищному, весёлому и неожиданному с точки зрения концовок, ударов и результатов.

И этот текст – не клюквенное признание в любви родной лиге, а также не желание показать, как здорово мы зажили после отставки Прядкина. Глобально ничего не изменилось. «Зенит» на первом месте. Григорий Иванов выступает громче, чем его «Урал». В ворота ЦСКА не ставят пенальти. А «Ростов» по новой традиции не выходит из зоны стыковых матчей.

Поменялось кое-что другое.

Наш чемпионат усилился новым и очень важным для себя качеством – плотностью. Команды идут настолько близко друг к другу, что сюжет чрезвычайно непредсказуем, а РПЛ – это такая «Игра в кальмара».

Сериал, который обыгрывают в соцсетях «Спартак», «Динамо» и «Челси». И который стал самым популярным в истории Netflix – в том числе из-за того, что там через минуту может произойти всё что угодно: неожиданная смена декораций, жестокая расправа под лёгкую музыку или просто резкая смена правил игры.

Фото: Netflix

Так и случилось в последнем туре:

Кангва ну очень красиво выстрелил в «Зенит» (2:1): и вот у чемпиона два поражения подряд;

«Сочи» не то чтобы спокойно обыграл «Ростов» (3:2), но спокойно и незаметно обосновался на втором месте – в двух очках от «Зенита»;

голы бородатых защитников спасли «Спартак» в дерби с «Динамо» (2:2), но и это не всё;

после четырёх поражений и всех этих разговоров об отставке Руй Витория доказывает: дайте ему три очка, и он будет рядом с зоной Лиги чемпионов;

а пересобранный ЦСКА неопытного тренера Алексея Березуцкого идёт в трёх очках от «Зенита» (пусть и при благосклонности со стороны судей второй тур подряд);

там же «Краснодар» и совсем рядом «Локомотив»;

«Рубин» когда-то выйдет из кризиса и отправится в погоню.

Что дальше?

Один матч конкурентов и даже неконкурентов. Одна победа кого угодно. Или одно поражение «Зенита» в ближайших матчах (со «Спартаком» и «Динамо»). И таблица станет совсем другой.

Парадокс – в консервативной лиге масштабные изменения возможны после каждого тура. И происходят они неожиданно, в матчах с большим количеством голов, в том числе и поздних.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Такая плотность для РПЛ – новинка. А у меня, как у зрителя, теперь повышенная мотивация – смотреть такой чемпионат, зная, что я ничего не знаю.