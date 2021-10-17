«Это и есть беспредел». В ворота ЦСКА опять не назначили пенальти за игру рукой

На 21-й минуте матча 11-го тура «Урал» – ЦСКА произошёл эпизод, из-за которого главной темой этой игры может стать судейство.
Мяч после навеса прилетел в штрафную армейцев и коснулся руки Бактиёра Зайнутдинова. Рефери Артём Любимов не поставил на «точку» сразу после эпизода, однако с ним не согласились видеоассистенты – Владислав Безбородов и Николай Богач. Они порекомендовали Любимову подойти и лично посмотреть повтор момента. Судья подбежал к монитору, посмотрел эпизод с разных ракурсов и остался при своём мнении – это не пенальти.
Вот этот эпизод.
Фото: Кадр из трансляции
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Матч Премьер».
Президент «Урала» Григорий Иванов назвал судейство Любимова беспределом.
«Это действительно и есть беспредел. Такие ошибки, когда есть VAR. Куда это годится? Хачатурянц (глава судейского комитета РФС, исполняющий обязанности президента РПЛ. – Прим. «Чемпионат») много делает для того, чтобы судейство стало лучше. Но у него сейчас просто нет судей, много молодых, многих он выгнал. Судить некому. Поэтому какие-то ошибки мы готовы терпеть, с учётом этих обстоятельств. Но не такие, которые были допущены сегодня», — сказал Иванов «Чемпионату».
Есть и другие оценки этого эпизода. Например, арбитр Игорь Федотов написал у себя в «твиттере», что согласен с решением Любимова, так как рука Зайнутдинова находилась в естественном положении.
Матч продолжился, а во втором тайме ЦСКА забил единственный гол и выиграл матч.
Интересно, что это уже вторая встреча подряд, когда в ворота москвичей не ставят пенальти в спорном эпизоде. Первая была в прошлом туре, когда они играли с «Краснодаром». В концовке того матча мяч попал в руку Игоря Дивеева. Судья в поле Владимир Москалёв показал продолжать игру, а видеоассистент Василий Казарцев не посчитал это решение очевидной ошибкой.
То решение арбитра Игорь Федотов назвал ошибкой:
«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку «Краснодара» сыграть в мяч.
Казарцеву дали нормальные повторы, я не понимаю, почему не назначили 11-метровый. Чистый пенальти! Видимо, судьи мстят «Краснодару» за коллегу Панина», – сказал Федотов «Чемпионату».
Позже ЭСК РФС признал, что рефери приняли неправильное решение. Казарцева отстранили от судейства до конца года.
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