«Шериф» сдулся? Расклады после первого поражения молдаван в Лиге чемпионов

«Шериф» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов. Причём не только на групповом этапе, а вообще за весь турнир, включая долгий отборочный цикл. Команда экс-капитана «Зенита» Юрия Вернидуба до матча с «Интером» одержала восемь побед при всего лишь двух ничьих. Рано или поздно чудеса должны были закончиться, хотя это, конечно, не просто везение – чемпионы Молдавии сами сотворили чудо своей блестящей игрой.

В Милане «Шериф» сыграл без двух героев встречи с «Реалом». Греческий голкипер Георгиос Атанасиадис приболел, а узбекский форвард (автор первого гола в Мадриде) Джасурбек Яхшибоев получил повреждение. Кроме того, травмирован экс-нападающий «Уфы» Ловро Бизяк. В результате впервые на групповом этапе в основе «Шерифа» вышел молдавский игрок – второй голкипер Дмитрий Челядник. К 29 годам его международный опыт ограничивался парой товарищеских матчей за сборную Молдавии и шестью играми в квалификации ЛЕ и ЛЧ. Но выглядел на «Сан-Сиро» Челядник прилично, вытащил несколько непростых мячей.

До середины второго тайма «Шериф» и на этот раз мало в чём уступал сопернику топ-уровня. Только при 1:3 сдулся. По крайней мере, на каждый опасный момент «Интера» команда Вернидуба отвечала своим.

Хозяева вышли вперёд только благодаря стандарту: подача, скидка от Артуро Видаля и удар в касание от потерянного в штрафной Эдина Джеко. Чемпионы Молдавии ответили в начале второго тайма очень красивым голом Себастьяна Тилля со штрафного. Бывший полузащитник «Тамбова», огорчивший ранее «Реал», забил второй тур подряд. Но ничью «Шериф» всё-таки не удержал. Сперва ещё раз сработала связка Джеко – Видаль. Вот тут Челядник, пожалуй, чуть сплоховал, пропустив в ближний угол, хотя чилиец бил из убойной позиции. А на 67-й минуте снова успех команде Симоне Индзаги принёс угловой – на стандартах «Интер» переиграл «Шериф». Дензел Дюмфрис выиграл верх, а Стефан де Врей свободно пробил по воротам.

В этом туре в группе D также сыграли «Шахтёр» с «Реалом». Мадрид одержал лёгкую крупную победу – 5:0. Теперь «Шериф» – не единоличный лидер квартета, а ситуация в группы выглядит так:

Впереди – второй круг. Вот календарь оставшихся матчей:



4-й тур: «Шериф» – «Интер», «Реал» – «Шахтёр».



5-й тур: «Шериф» – «Реал», «Интер» – «Шахтёр».



6-й тур: «Шахтёр» – «Шериф», «Реал» – «Интер».

У «Шерифа» по-прежнему очень хорошие шансы на евровесну. «Шахтёру», чтобы опередить команду Вернидуба, необходимо не только побеждать чемпиона Молдавии в последнем туре, но и брать ещё как минимум два очка. Очень тяжёлая задача для «горняков». Ведь и с «Реалом», и с «Интером» украинцы сыграют в гостях.

Выход «Шерифа» в 1/8 финала Лиги чемпионов хотя бы со второго места тоже не кажется каким-то фантастическим сценарием. В отличие от «Шахтёра» команда Вернидуба сыграет с «Интером» и «Реалом» дома. В Тирасполе, как ни банально, и стены должны помочь. Если в следующем туре «Шериф» не проиграет итальянцам, сохранит преимущество над ними в два очка за два тура до финиша. В последнем туре чемпионы Молдавии могут рассчитывать на то, что «Шахтёр», потеряв шансы даже на третье место в группе, не будет сверхмотивирован, а «Реал» не проиграет дома «Интеру».