Сёмин — снова лучший в Черкизове! Отдал медаль мальчику на трибуне

К приходу на стадион Юрия Сёмина болельщики «Локомотива» готовились заранее. Кажется, их куда меньше интересовал матч Лиги Европы с «Галатасараем», чем объявленная церемония вручения серебряной медали бывшему главному тренеру.

Контекст истории такой. Сёмин тренировал «Локо» бóльшую часть сезона-2019/2020. Весной, когда команда шла второй, РПЛ закрылась из-за пандемии, а летом «Локомотив» тренировал уже Марко Николич. Под его руководством команда осталась на втором месте, и новый тренер получил серебряную медаль чемпионата России. Юрий Сёмин не получил ничего.



Пару раз он поддел бывшее руководство в прессе, однако ситуация не поменялась. При бывшем гендиректоре «Локомотива» Василии Кикнадзе Сёмин стал самым нежеланным гостем на стадионе. Впрочем, он и сам не особенно туда рвался. Посещал матчи других московских команд и избегал говорить про «Локомотив».

Вскоре в руководство клуба пришли другие люди, которые оказались настроены по отношению к Сёмину более нейтрально. Новый гендиректор Владимир Леонченко чуть ли не в первом интервью сказал, что у него нормальные отношения с легендой клуба, они общаются, и никаких проблем нет. Сам Сёмин также перестал критиковать новых боссов, ситуация устаканилась.



Сейчас руководству «Локо» явно нужно как-то сблизиться с болельщиками. Фон вокруг «Локо» не лучший – увольнение Николича, странные трансферы и странная пресс-конференция руководителей, на которой было сказано мало внятного. И именно в этот момент Сёмина и его ассистента Юрия Батуренко приглашают на вручение медалей.

Перед стартом матча с «Галатасараем» Сёмин оказался на поле, получил награду из рук Леонченко, а после отправился к трибунам. Поблагодарить за годы поддержки. Болельщики зарядили «Только Сёмин Юрий Палыч», и это, видимо, вконец растрогало тренера «Локомотива».



Он неожиданно бросил медаль туда, где сидел мальчик в футболке с надписью «Юрий Сёмин наше все». Тот пришёл на стадион со взрослыми.

Что это было – желание сделать приятное болельщикам или символический жест, что эта медаль ему не нужна? Актёр Валерий Баринов (он друг Сёмина и болельщик «Локомотива») считает, что медалей у тренера и так хватает. «У него медалей и так хватает, а мальчику будет память на всю жизнь. Будет болеть за «Локомотив», а так бы висела просто. Замечательный поступок», — сказал Баринов «Чемпионату».



Сам Сёмин, возможно, ещё расскажет, почему он отдал медаль. Но поступок в любом случае сильный. Достойный легендарного тренера.