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Валерий Карпин, Александр Мостовой — конфликт в сборной России по футболу в 1997 году, отказ от выступления

«Закулисные игры были всегда». Как Карпина обвинили в отказе от сборной России
Дмитрий Зимин
Как Карпина обвинили в отказе от сборной России
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Тёмная история из 90-х.

Сборная России безнадёжно валилась в отборе на ЧМ-1998. Оказавшись в слабейшей группе, вместо того чтобы оперативно забронировать первое место и прямую путёвку, команда швырялась очками в разные стороны. Уже в первых четырёх матчах две неожиданные потери — ничьи с Израилем и Кипром. Особенно всех расстроил результат со вторым соперником. Игра проходила в небольшом городке Паралимни, за Россию играли сильнейшие, куча моментов, но итог – 1:1. И так как запоминается последнее – а именно промах с нескольких метров Александра Мостового в конце матча – вокруг этого и строились последующие решения.

Говорили, что в раздевалке произошёл конфликт. Официально эта версия не подтверждалась, но якобы Вячеслав Колосков, работавший тогда президентом РФС, оказался недоволен легионерами сборной. И на фоне промаха полузащитника «Сельты» решил, что многих из них в команде не будет.

Через месяц Мостовой, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков и ещё пара футболистов не обнаружили себя в списках Бориса Игнатьева на матч с Люксембургом. При этом почти все являлись основными в своих клубах и находились в хорошей форме. Некоторые впоследствии вернулись, но Карпин и Мостовой при Игнатьеве в команду не вызывались. И вновь оказались в ней только осенью 1998-го, когда главным стал Анатолий Бышовец.

Россия в итоге заняла второе место в группе, а в «стыках» уступила Италии. У Карпина и Мостового впереди был ещё ЧМ-2002, но события 1997-го явно оказали своё влияние.

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Впервые историю с исключением из сборной Карпин прокомментировал только в 1998 году. Хотя просили его об этом раньше. Мостовой вообще предпочитал молчать. На тот момент в контексте Валерия это воспринималось как отказ. Ведь такую теорию продвигал Игнатьев, говоривший журналистам, что Карпин сам не хочет приезжать в сборную. В итоге некоторые заочно обвинили футболиста в отказе от сборной.

– По-моему, только главный тренер должен решать, кого приглашать на сбор. При Игнатьеве решение принимал совсем другой человек. Понятно, кого я имею в виду, – говорил Карпин в 98-м.

– Колоскова?
– Именно. Он же, уверен, приказал не подпускать к сборной на пушечный выстрел некоторых футболистов. Скажем, Кирьякова, Шалимова, Харина. Я не мог играть в такой команде. Что бы Игнатьев ни говорил, его влияние было мизерным.

– И всё-таки вы работали у Игнатьева, а отказались от выступлений после того, как вас не вызвали на следующий после Кипра отборочный матч — с Люксембургом.
– Да, это было так. Колосков дал приказ меня не вызывать. Я в этом уверен на сто процентов, поскольку сам Игнатьев постоянно говорил: «Мы на тебя рассчитываем». Мостовой, в отличие от меня, ни о каких отказах не заявлял, но его тоже перестали вызывать, причём отговорки придумывались самые смешные.

Сам Мостовой в свежем разговоре с «Чемпионатом» сообщил, что формулировка про «отказ» не совсем верная.

– Давайте сразу скажу: мы с Карпиным не отказывались от игры за сборную, нас просто перестали вызывать. В какой-то момент тренерский штаб, руководство посчитало, что мы команде не нужны. После Кипра нам ничего об этом не сказали. Мы улетели, а на следующий сбор нас просто не пригласили. Никто не позвонил, ничего не объяснил.

– Карпин говорил, что Колосков принял такое решение. Это правда?
– Честно говоря, не помню. Не лез в эту тему и не разбирался в ней. Нас не вызывали, и быстро стало понятно, что при этом тренерском штабе ничего не изменится. Конечно, обидно. Мы с Карпиным тогда точно являлись одними из лучших игроков сборной. В итоге команда не попала на чемпионат мира. Хотя всё могло пойти по-другому. Но, честно говоря, все эти закулисные игры велись около сборной всегда. Они и сейчас идут.

– Вы пытались узнать у Игнатьева напрямую, в чём дело?
– Пытались. Хотели получить какие-то объяснения. Но тогда с этим было куда сложнее. В итоге тема сошла на нет. Мы смирились с решением, тем более Игнатьева через год с небольшим уже не было в сборной. Зла ни на кого не держу. Понятно, что неприятно, но сейчас уже ничего не изменить.

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Сам Игнатьев спустя годы так объяснял ситуацию.

«После Кипра я хотел взбудоражить обстановку и отнёсся к Мостовому и Карпину как к ведущим футболистам, которые должны вести игру, определять настроение, но не делают этого. Поэтому чисто по спортивному принципу они и не попали на следующий сбор. Тогда и другая группа футболистов поняла, что есть вещи, за которые надо нести ответственность. Но меры, принятые мною, носили временный характер, а вышло сами знаете как. Просил ли я Карпина вернуться? Я просил его не делать ни одного необдуманного шага, никаких заявлений. Сколько раз с ним разговаривал Онопко! Но Карпин сказал, что однажды уже «сломался», а теперь «отступного» не даст», – говорил он в интервью «СЭ».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «Чемпионатом» подтвердил слова Бориса Петровича и сообщил, что не влиял на вызов игроков в команду.

«Я не особо помню события тех лет. Но могу сказать точно, никогда не лез в чужую работу. Мой принцип – состав определяет только тренер. И сам Игнатьев решал, кого вызывать, а кого не вызывать. Так было со всеми тренерами – Садырин, Бышовец, Игнатьев, Романцев, Газзаев. Для того я их и звал, чтобы они занимались составом. У меня были нормальные отношения с нашими легионерами, хотя общался я с ними реже. В основном говорил с игроками, выступающими в России. Но опять же, повторю, выбор состава и футболистов — всегда прерогатива тренера. Я в это не лез».

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Уже сейчас Игнатьев не дал дополнительных подробностей происходящих тогда событий. И сообщил «Чемпионату», что плохо помнит тот конфликт.

«По прошествии столь длительного времени мне сложно об этом говорить. Детали, честно говоря, не помню. А эта история требует точных подробностей. Кто-то что-то кому-то вроде бы сказал, и так вышло. В любом случае это матчи за сборную — здесь нет никаких контрактов. Тренер может вызывать, а может не вызывать. Видимо, тогда Карпин и Мостовой не во всём соответствовали уровню сборной.

Надо строить будущее на хороших примерах. Карпин сейчас руководит сборной. Конечно, он не святой и не без недостатков. Но говорить о нём негативно мне не хочется. Скажу только, что я явный противник того, когда на первом месте личные отношения, а не спорт. Когда кто-то с кем-то ругается — с президентом или главным тренером. И когда это идёт во вред сборной — это не есть хорошо.

Вообще, не считаю, что тренер должен именно убеждать игроков выступать за сборную. Его миссия — наставить их на путь истинный. А падать на колени и просить приехать в сборную — лишнее. Это желание должно идти от души», — сказал Игнатьев.

Символично, что Кипр стал не только последним матчем Карпина перед полуторагодичной паузой, но и последним за сборную России в целом. В феврале 2003-го он сыграл товарищеский матч с этой сборной, а через месяц завершил карьеру. Чтобы спустя 18 лет обыграть соперника уже в качестве главного тренера.

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