«Зенит» остался без важных игроков перед «Спартаком». Питер потеряет в скорости и движении

К главной для Санкт-Петербурга игре сезона – со «Спартаком» на «Газпром Арене» – «Зенит» подошёл с потерями в составе. После встречи с «Ювентусом» в список травмированных попали Малком и Клаудиньо, а Далер Кузяев пропустит «дерби двух столиц» из-за перебора жёлтых карточек. Если бы ещё и Сердара Азмуна дисквалифицировали на матч со «Спартаком» за удаление с «Сочи», то кадровая ситуация была бы совсем печальной: в основной обойме «Зенита» на сезон всего 18 опытных игроков без учёта давным-давно залечивающего повреждение Магомеда Оздоева. Но и так чемпиону не повезло. Выбыли не просто три важных полузащитника, а лидеры команды по скорости и движению.

Таких быстрых игроков, как Малком и Клаудиньо, в группе атаки и средней линии «Зенита» просто нет. Можно выделить разве что Андрея Мостового, но у кандидата в сборную России в этом сезоне ноль голов и ноль голевых передач. И рассчитывать на то, что он будет делать разницу в больших матчах, как два олимпийских чемпиона, сейчас нельзя. Разумеется, это не значит, что Сергей Семак должен ставить крест на Мостовом. Выйти на замену и добавить скорости контратакам Андрею по силам.

Но влияние бразильцев на игру «Зенита» – принципиально иное. По данным InStat, в этом сезоне РПЛ в среднем за 90 минут Клаудиньо совершает 97 технико-тактических действий (77% успешных), а Малком – 92 (78% успешных). В такой степени в действия команды на поле вовлечены только Вендел (97 ТТД) и Дуглас Сантос (93 ТТД). Без Клаудиньо и Малкома у «Зенита» пострадает игра в переходах. Да и сам футбол станет проще, так как в отсутствие пары бразильцев сине-бело-голубые, скорее всего, будут атаковать за счёт тройки Ерохин – Дзюба – Азмун. Эти трое хороши в штрафной, особенно опасны при навесах, в верховой борьбе. Очевидно, Семак вынужденно упростит игру «Зенита», предложив использовать большое количество длинных передач и кроссов. Между прочим, к этому подталкивает и отсутствие Самуэля Жиго в «Спартаке».

Кузяев даёт движение, мощный объём. Пусть Далер не настолько тонкий игрок, как бразильцы, его дисквалификация тоже бьёт по «Зениту». Когда полузащитник сборной России в хорошей физической форме (как на данном этапе сезона), он приносит огромную пользу чемпионам.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Очень впечатлила работа Кузяева в последних матчах за национальную команду. Со Словакией он вышел с капитанской повязкой и отдал всё для победы. Другой футболист мог бы «сдуться» после такой энергозатратной игры и провалить следующую, тем более встреча со Словенией была уже на третий день. Однако Кузяев стал лучшим в Мариборе у нашей сборной по пробегу (13 км, в том числе около 1,6 км высокоскоростной работы и спринтов). Благодаря полузащитнику Россия заработала оба стандарта, с которых забила.

Уникальную выносливость Далера прокомментировал для «Чемпионата» его отец и тренер Адьям Кузяев:

«Думаю, это генетика. И отец мой играл в футбол, и я играл. Далер всегда этим отличался. Само собой, большое значение имеет и правильное отношение к тренировкам, режим и дисциплина. Он очень ответственный, серьёзно относится к делу. Я сам волновался, что после Словакии сыну будет сложно, но тренерский штаб сборной России дал правильную нагрузку и возможность восстановиться. Очень рад, что Далер выдал такой объём работы со Словенией.

Как конкретно Далер следит за формой? Он ведёт очень здоровый образ жизни, старается вовремя ложиться спать, правильно питается. Ни от чего не отказывался, но всё ест в меру – мясо, рыбу и так далее. Алкоголь не употребляет, про сигареты я вообще не говорю. Далер понимает, чего хочет в жизни и что для этого нужно делать. Парень поработал со многими хорошими тренерами, у каждого чему-то научился. Да и в «Зените» сейчас сильный тренерский и медицинский штаб. Кроме того, когда есть свободное время, Далер старается дополнительно работать с индивидуальными тренерами – над физикой, техникой.

Назвал бы я Далера самым выносливым российским игроком? Это было бы нескромно с моей стороны, ведь я его отец. В пятёрку или десятку, думаю, включил бы. Возможно, Далеру помогло так развиться физически и то, что он в детстве постоянно играл во дворе. Как с ровесниками, так и со старшим братом – против ребят, которых он был моложе на пять-шесть лет. Уличного футбола не хватает нынешнему поколению футболистов».

Кузяев – лидер по отборам среди полузащитников «Зенита» (3,0 за 90 минут в этом сезоне РПЛ), у него приличная статистика перехватов (4,8) и подборов (5,5). Далер среди лучших и по количеству единоборств (15). С ним эффективнее прессинг и контрпрессинг команды Семака.

Без Малкома, Клаудиньо и Кузяева «Зенит» уже не кажется фаворитом «дерби двух столиц». Даже несмотря на то, что Дзюба собрался бить в матче со «Спартаком» рекорд результативности российских чемпионатов.