Это «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»? «Зенит» забил команде Витории четыре за тайм

В матче с «Зенитом» «Спартак» провёл один из худших таймов за последние годы, пропустив четыре гола в первые 45 минут. «Зенит» нанёс шесть ударов в створ – и забил четырежды! Команда Витории скопировала игру «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»: получасом ранее «МЮ» получил четыре за тайм от «Ливерпуля».
Вот хронология.
21-я минута. Сердар Азмун выпрыгнул выше всех в штрафной площади «Спартака» и с близкого расстояния вколотил мяч головой в правый нижний угол ворот Максименко. Классная голевая передача Ярослава Ракицкого!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
28-я минута. Слов не надо. Полюбуйтесь шикарным ударом Клаудиньо!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
36-я минута. Азмун и Ракицкий повторили первый гол в ворота «Спартака». Снова угловой, Ярослав снова выступил в качестве ассистента, а Сердар точно пробил головой.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
45+1. Последний гол в первом тайме забил Андрей Мостовой: ворвался в штрафную площадь и, убрав Максименко, покатил в пустые.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
И это ещё при счёте 0:0 Георгий Джикия лишил «Зенит» голы, выбив мяч с линии ворот.
Кстати, ещё никогда ранее в истории чемпионатов России «Спартак» не пропускал четыре гола за один тайм.
- 24 октября 2021
-
21:33
-
21:33
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:23
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:11
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:54
-
20:54
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:42
-
20:41
-
20:34
-
20:24
-
20:23
-
20:23
-
20:18
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
20:08