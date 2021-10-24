Это «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»? «Зенит» забил команде Витории четыре за тайм

В матче с «Зенитом» «Спартак» провёл один из худших таймов за последние годы, пропустив четыре гола в первые 45 минут. «Зенит» нанёс шесть ударов в створ – и забил четырежды! Команда Витории скопировала игру «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»: получасом ранее «МЮ» получил четыре за тайм от «Ливерпуля».

Вот хронология.



21-я минута. Сердар Азмун выпрыгнул выше всех в штрафной площади «Спартака» и с близкого расстояния вколотил мяч головой в правый нижний угол ворот Максименко. Классная голевая передача Ярослава Ракицкого!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

28-я минута. Слов не надо. Полюбуйтесь шикарным ударом Клаудиньо!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

36-я минута. Азмун и Ракицкий повторили первый гол в ворота «Спартака». Снова угловой, Ярослав снова выступил в качестве ассистента, а Сердар точно пробил головой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

45+1. Последний гол в первом тайме забил Андрей Мостовой: ворвался в штрафную площадь и, убрав Максименко, покатил в пустые.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

И это ещё при счёте 0:0 Георгий Джикия лишил «Зенит» голы, выбив мяч с линии ворот.

Кстати, ещё никогда ранее в истории чемпионатов России «Спартак» не пропускал четыре гола за один тайм.