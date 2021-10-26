Тренер сборной всё-таки стал «совместителем». Кафанов — главный в «Ростове»

Ни одна другая команда в этом сезоне не меняла тренеров так часто. 2 августа Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова» из-за невозможности совмещения с работой в сборной, а через два дня главным назначили Юрия Сёмина. Уже 25 сентября он ушёл с должности по взаимному согласию сторон, и в этот же день исполняющим обязанности главного тренера стал Заур Тедеев. Прошёл ещё месяц — и вот новое объявление: теперь рулит тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

На самом деле всё куда проще, чем кажется. Вероятно, руководство «Ростова» после двух побед над «Локо» и «Арсеналом» убедилось, что правильно будет доверить команду именно Тедееву. Хотя бы до зимней паузы. Тренер и правда хорошо себя зарекомендовал, а «Ростов» постепенно оживает. И четыре мяча Туле тому явное подтверждение.

Тем не менее по регламентным нормам команду РПЛ должен возглавлять тренер с категорией PRO. Кафанов получил её в прошлом году. Вряд ли для того, чтобы работать главным. Известно, что Виталий Витальевич обожает учиться, поэтому новая категория наверняка стала для него отличным опытом. И теперь благодаря этому он сможет закрыть для «Ростова» проблему с регламентом. То есть Тедеев останется главным, но на пресс-конференции и в официальном протоколе будет Кафанов.

Главное, чтобы на этот прецедент позитивно посмотрели в УЕФА. В 2019 году из-за «демонстративного руководства командой» без лицензии PRO Мурада Мусаева отстранили от скамейки «Краснодара» в еврокубках на год. Это решение отразилось и на РФС. Клубы РПЛ и ФНЛ предупредили, что если они продолжат использовать модель, когда «демонстративно руководит» специалист без необходимых документов, то союз лишат права обучать тренеров высшей категории и лицензировать клубы.

На тот момент, помимо «Краснодара», было два очевидных прецедента – Роман Шаронов рулил «Рубином», Сергей Игнашевич – «Торпедо». Проблему быстро решили – увольнением Шаронова, хоть и формально главным в штабе был испанец Эдуардо Докампо. А Игнашевич поступил на учёбу в академию тренерского мастерства – это позволило ему стать главным тренером.

У Тедеева, насколько известно, этой лицензии нет. И непонятно, когда он сможет поступить на тренерские курсы. Это значит, что ему будет запрещено демонстративно руководить командой, и делать это должен Кафанов, который специализируется на вратарях. Способен ли на такое Виталий Витальевич? И как вести себя Тедееву? Увидим в ближайших матчах.