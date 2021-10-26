А в советское время «Зенит» громил «Спартак»? Ещё как!

В воскресенье, 24 октября, «Зенит» нанёс «Спартаку» крупнейшее поражение в истории противостояния команд – 7:1. До этого сине-бело-голубые громили красно-белых максимум с разницей в пять мячей. Последнюю такую победу (5:0) мы помним хорошо, так как состоялась она относительно недавно – в 2012 году. А вот свидетелей крупнейшего поражения «Спартака» от «Зенита» в чемпионатах СССР остались единицы. Рассказываем, как это было.

Существует мнение, что в советские времена «Зенит» не был конкурентом «Спартаку». Отчасти это правда (столичная команда выиграла 12 чемпионских титулов, а ленинградцы только один), отчасти – нет. В некоторые сезоны сине-бело-голубые финишировали выше красно-белых. Например, в первых послевоенных чемпионатах – 1945 и 1947 годов. А в 1949-м и случилось крупнейшее поражение «Спартака» от «Зенита» со счётом 0:5, причём в этом матче участвовал легенда московского клуба Никита Симонян, которому на днях исполнилось 95 лет.

В том чемпионате приняли участие 18 команд, играли в два круга. «Зенит» мощно стартовал под руководством тренера Константина Лемешева: в девяти турах одержал шесть побед при трёх ничьих и занимал первое место. «Спартак», который возглавлял Абрам Дангулов, тоже выиграл шесть раз в девяти матчах, но сыграл вничью два раза и потерпел одно поражение. Красно-белые преследовали лидера – находились на второй позиции.

Ленинградцы выделялись прочной обороной (разница мячей – 8:1), а москвичи – яркой атакой (24:4).

В общем, тот матч, как и завершившийся на «Газпром Арене», можно было назвать центральным в туре. Сыграли на стадионе «Динамо» в присутствии 25 тыс. зрителей. К слову, это больше, чем на воскресной игре, на которую из-за ковидных ограничений допустили около 19 тыс. болельщиков.

22-летний нападающий Симонян проводил свой первый сезон в «Спартаке». Он перешёл из расформированного столичного клуба «Крылья Советов». И, кстати, в 1949-м новичок с ходу стал лучшим бомбардиром чемпионата, наколотив 26 мячей. В Ленинграде, помимо Симоняна, за красно-белых сыграли голкипер Леонтьев, а также полевые игроки Соколов (капитан), Холодков, Седов, Тимаков, Рязанцев, Парамонов, Терентьев, Дементьев и Сальников. В составе «Зенита» вышли Иванов (вратарь), Копус (капитан), Игумнов, Пшеничный, Кравец, Левин-Коган, Смирнов, Марютин, Комаров, Коротков и Орлов.

Настоящей борьбы в «дерби двух столиц» 72-летней давности не получилось. В первом тайме «Зенит» сделал 3:0, а во втором добавил ещё два мяча. Хет-трик оформил нападающий Александр Орлов, по голу забили Иван Комаров и Фридрих Марютин. К слову, герой этой встречи Орлов лишь сезон провёл в «Зените», а на следующий год перешёл как раз в «Спартак», где, правда, тоже задержался всего на несколько месяцев и ограничился из-за травмы одной-единственной игрой.

Основным источником информации о футбольных матчах тогда были газеты, и вот что писали московские и ленинградские журналисты:

«Вечерний Ленинград»: «Не менее 100 тысяч ленинградцев стремились вчера попасть на стадион «Динамо», хотя трибуны могли вместить лишь 25 000 человек. «Осада» стадиона началась уже в четыре часа дня, когда болельщики, «понимающие толк» в футболе, стали заполнять места. Задолго до начала матча все скамьи были уже переполнены. Ровно в 19:00, после того как по радио были объявлены боевые составы команд, на поле выбежали футболисты «Спартака» и «Зенита»…

Приведём некоторые цифры и факты, характеризующие напряжённость этого матча. За 90 минут встречи на долю каждого из нападающих «Зенита» и «Спартака» пришлось до 2000 метров быстрого бега со средней скоростью, примерно, в 12 секунд на стометровку. Кожаная покрышка мяча выдержала около 500 мощных ударов. По воротам «Спартака» их было 24, в сторону «Зенита» – 9».

«Смена»: «Свисток судьи Н. Латышева вызвал на поле команды. Достойные противники заняли места. Капитаны команд В. Соколов и Н. Копус пожали друг другу руки. Первый удар по мячу сделал Симонян – центр нападения «Спартака», но затем мячом сразу же завладели ленинградцы, возглавляемые Комаровым, и повели в бурном темпе энергичные и продуманные атаки. «Спартак» вынужден был обороняться…

Фото: spartak.com

Во второй половине игра шла ровнее. Но и здесь преимущество «Зенита» было явно ощутимо: ленинградцы нападали содержательнее и устремлённее, чем москвичи. В отчётном матче «Зенит» показал отличную, дружную игру. В итоге матча «Зенит» с 17 очками продолжает лидировать».

«Советский спорт»: «С первых же минут инициативу захватил «Зенит». Команда повела такое наступление на ворота «Спартака», какого уже давно не бывало на матчах. Чрезвычайно быстрый темп, многочисленные удары по воротам ошеломили спартаковцев…

Спартаковцы с самого начала игры не смогли перехватить инициативу у противника и вынуждены были ловить отдельные моменты для своих атак, причём это делалось лишь тогда, когда нападающие «Зенита» отдыхали. Спартаковцы не пытались вести какие-либо новые тактические варианты, чтобы переиграть противника. Вынужденные только обороняться, москвичи волей или неволей нарушили связь нападающих с полузащитниками, а это привело к потере остроты атак. Порадовала на редкость дружная и напористая игра нападения «Зенита». Игроки смело шли вперёд, не задерживали мяч, умно менялись местами».

«Московский большевик»: «Встречи между этими командами проходят обычно в очень острой борьбе. И сегодня сразу после свистка судьи игра приняла чрезвычайно напряжённый характер. Ленинградцы бросились в решительную атаку. В течение первых пяти минут они четыре раза били по воротам «Спартака». На 8-й минуте зенитовец Орлов открыл счёт. Через 10 минут Орлов (головой) забил в сетку второй мяч. На последних минутах первого тайма ленинградцы снова прорвались к воротам «Спартака», и Комаров красивым ударом в верхний угол увеличил счёт до 3:0 в пользу «Зенита».

На 15-й минуте второго тайма спартаковцы были вынуждены снова начать игру с центра. Они прилагали много усилий, чтобы уйти от «сухой», но полузащитники и защитники «Зенита» блестяще справлялись со своими обязанностями, и вратарю ленинградцев Иванову почти не приходилось вступать в игру. На последних минутах матча ленинградец Марютин закрепил успех своей команды, забив пятый гол в сетку «Спартака».

Теоретически тот «Зенит» тоже мог претендовать на чемпионство, но после успешного старта последовал спад. Команда Лемешева продолжила победную серию в следующем матче с рижской «Даугавой», однако ещё через тур потерпела сокрушительное поражение от «Динамо» (с Хомичем в воротах и Бесковым в нападении) в Москве – 0:8! Вскоре динамовцы и захватили лидерство.

Ещё за семь туров до финиша «Зенит» находился на третьем месте, отставая на три очка от «Динамо» и опережая «Спартак». Однако на финише из-за травм, дисквалификаций и короткой скамейки потерпел шесть поражений подряд – в два раза больше, чем за 27 матчей! В том числе и от «Спартака» в Москве. Правда, реванш красно-белые взяли с большим трудом – 2:1. В результате ленинградцы завершили сезон на пятом месте, а Симонян и компания стали третьими. Но, несмотря на неудачную концовку, сезон-1949 вошёл в историю «Зенита» уникальной по счёту победой над «Спартаком». Потом таких разгромов не было 63 года.