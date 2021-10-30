Этот «Спартак» безволен и нелеп. После 1:7 так не играют

«Спартак» не смог ответить хорошей игрой и результатом на разгром от «Зенита». Команда Руя Витории нелепо упустила победу в концовке матча с «Ростовом».

Все ждали, как «Спартак» и конкретно Руй Витория отреагируют на 1:7 в Санкт-Петербурге. Главное решение тренера – смена вратаря. Португалец вряд ли наказал переводом в запас Максименко, скорее, дал ему перезагрузиться, а в основу поставил Селихова. В остальном состав красно-белых, как ни удивительно, не изменился. Разве что заработавшего бан за удаление Кофрие поменял Жиго, который, напротив, вернулся в состав после дисквалификации. Витория даже Рассказова не стал сажать на скамейку – вот ведь упрямый человек!

Но когда началась игра, выяснилось: структурно это всё-таки не тот «Спартак», что был в матче с «Зенитом». Витория вернулся к схеме с четырьмя защитниками, а Рассказов и Айртон закрывали края. Промес занял место на фланге полузащиты, а в атаке действовала пара Соболев – Ларссон. Их гнали вперёд желание реабилитироваться перед болельщиками и сами фанаты, развернувшие громадный баннер «Наша сила – любовь к родному клубу. Безвольным в нём не место».

Но не сказать чтобы хозяева, стремясь ответить победой на крупное поражение, предложили «Ростову» какой-то дикий темп. Даже когда команда Витории прорывала прессинг соперника и получала возможность атаковать с ходу, скорости красно-белым недоставало. Спартаковцы играли с тяжёлыми ногами: что это – психологический надлом или физические проблемы? Может, Сослан Гатагов не так уж и ошибался, обсуждая предсезонку Витории.

Центральные защитники «Ростова» зачастую свободно распоряжались мячом – форварды москвичей не закрывали их так, как опорника гостей. Кажется, Виталий Кафанов готовился давить через зону Рассказова, по крайней мере, в начале матча туда сваливались сразу несколько футболистов ростовчан. Но так или иначе штабу южан пришлось корректировать план, увидев расстановку «Спартака».

В целом в первом тайме Селихов и его коллега экс-спартаковец Песьяков имели немного работы. К перерыву было лишь одно попадание в створ на две команды – у «Ростова». Гости превзошли хозяев и по общему количеству ударов – 2:6. При этом Селихов, проводивший лишь второй матч в РПЛ с апреля 2019-го, совершил пару ошибок, из-за которых москвичи рисковали пропустить. У голкипера возникали проблемы с ловлей мяча. Лучший же момент «Ростов» загубил перед перерывом, когда Джикию вытащили с его позиции, а Айртон прозевал рывок Полоза: кандидат в сборную России просто простил красно-белых, не попав в цель.

По пути в раздевалку спартаковцы были освистаны собственными болельщиками. Это естественная реакция на такой перформанс. Они-то ждали проявления воли, но ни её, ни особой мысли в игре не было.

Первым Витория убрал с поля Ларссона: сегодня швед пополнил свою богатую по этому сезону коллекцию матчей, которые нужно поскорее забыть. За час игры Джордан лишь 17 раз коснулся мяча: на тот момент даже у Селихова набралось больше. Для сравнения Соболев за 60 минут встретился с мячом 34 раза, правда, и он ничего не сделал против слабейшей (наряду с «Арсеналом») обороны РПЛ. Вряд ли можно считать серьёзным шансом эпизод, когда центрфорвард хотел заработать пенальти, поскользнувшись в штрафной «Ростова».

В последние полчаса «Спартак» раскрывался, наконец стало что-то получаться. У ворот «Ростова» возникало напряжение, с другой стороны, хозяева рисковали пропустить контрвыпад гостей: повезло, что не удалили Селихова после ошибки Айртона – мяч попал в грудь выбежавшему за пределы штрафной голкипера, а мог и в расставленные руки. Помог команде Витории, как уже не единожды бывало в нынешнем сезоне, стандарт. Глебов, которого «Спартак» хотел купить летом, безобразно отоборонялся на угловом против Литвинова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Во втором тайме «Спартак» перебил «Ростов» – 8:7 (в створ – 5:3). Наверное, некоторыми отрезками Витория остался доволен. Селихов почти сыграл на ноль, а Рассказов не «плыл», действуя на привычной позиции правого защитника.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Но на последних секундах оборона «Спартака» прозевала простой заброс и скидку, Рассказов опоздал за совершившим рывок Глебовым, и опорник «Ростова» исправился за ошибку красивым голом. Свист трибун. Занавес.