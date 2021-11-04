«Деревенские ребята» и в Европе чего-то стоят!» Легендарный выезд «Спартака» в Англию

Глядя на муки современного «Спартака», трудно поверить, что когда-то, и совсем недавно по меркам Истории, его всерьёз опасались даже в Европе. Однако — было. И два континентальных полуфинала начала 1990-х — убедительное тому доказательство. Хитрому, техничному «Спартаку» Бескова, а затем и Романцева особенно удавались игры с прямолинейными британцами. А одну из самых легендарных побед в клубной истории — над «Ливерпулем» на «Энфилде» — красно-белые одержали ровно 29 лет назад. Возможно, напоминание о ней вдохновит парней Руя Витории на подвиг в Англии. Сегодня в Лестере любой результат, кроме победы хозяев, потянет на мини-сенсацию, а может быть, даже на «макси» (перед «Наполи» «Спартак» тоже массово хоронили).
За весь 1992 год «Спартак» проиграл только один матч — вторым составом в Петербурге
Кубок обладателей кубков сезона-1992/1993 — одновременно гордость и боль спартаковских болельщиков. Ту восхитительную команду приятно вспоминать, а трагический полуфинал с «Антверпеном» — горько. Но всё же позитива в европоходе КБ было несравнимо больше. Феноменальный 1992 год москвичи символично зафиналили ярчайшими победами над звёздным «Ливерпулем».
О классе той команды исчерпывающе скажет факт: за целый календарный год во всех турнирах «Спартак» проиграл только раз и то — фактически дублирующим составом. Если бы москвичи сильно нуждались в этих очках, скорее всего, их тоже забрали бы, установив рекорд на все времена. А так — поделились с «Зенитом». Формула переходного чемпионата способствовала эпизодическим приступам великодушия у фаворитов. В зачёт второго этапа, чемпионской гонки, шли очки, набранные в играх с прямыми конкурентами, к которым сине-бело-голубые тогда не относились. Вот Романцев и премировал основу за победу в Кубке над ЦСКА дополнительными выходными. Из участников финала до Северной столицы не доехали 9 спартаковцев, включая всех будущих лауреатов сезона — вратаря года Черчесова и лучших футболистов страны (по двум разным версиям) Онопко и Ледяхова. С таким, молодёжным «Спартаком» «Зенит» справился — 2:0. А больше никому поблажек красно-белые не делали — ни дома, ни в Европе. Серебряного призёра, Владикавказ, в последнем туре разделали — 5:0!
«Спартак» — победитель последнего Кубка СССР
Фото: Из личного архива Станислава Черчесова
Половину мячей в Москве «Ливерпуль» пропустил с полевым игроком в воротах
Любимый еврокубок СССР (три триумфа у динамовцев Киева и Тбилиси на пару) начался для москвичей обескураживающе — с нулевой ничьей дома (!) с «Авениром» из Люксембурга. Своё карлик сполна получил в ответке — 1:5, но по сумме двух матчей пропустил от «Спартака» меньше, чем английский гранд.
«Ливерпуль» большую часть времени чувствовал себя комфортно под противным московским дождём и дважды сравнивал счёт в «Лужниках». Итоговой победой россияне во многом обязаны чудаковатому родезийскому вратарю Брюсу Гроббелару. Писарев его за авантюрные обводки у своей штрафной при 0:0 простил, Карпин при 1:1 — нет.
Во втором тайме обладатель Кубка чемпионов 1984 года ещё больше подвёл свою команду. Срубив Радченко, Гроббелар получил двойное наказание — красную карту и пенальти. А поскольку все две замены Грэм Сунесс к тому времени исчерпал, пришлось натягивать перчатки и топать в рамку защитнику Бэрроузу. Карпин забил ему с точки, а Пятницкий с игры — и тревожные 2:2 превратились в оптимистичные 4:2.
Перед ответным матчем спартаковцы уже в ранге чемпионов разбили земляков-динамовцев в обрамлении грязных московских сугробов — 5:2 (Радченко — хет-трик, Ледяхов — дубль) и в замечательном настроении отправились в Англию. После игры Романцев приведёт на пресс-конференцию Чернышова как лучшего (по его версии) футболиста матча, но ярче всех на «Энфилде» блеснул коренной ленинградец Радченко. Худощавый, длинноволосый нападающий тогда был на пике.
«Матчи с «Ливерпулем» — одни из лучших в моей карьере. Я находился в отличном физическом и психологическом состоянии. Вся команда была в порядке. «Спартак» побеждал «Реал», проходил «Наполи». Была уверенность в своих силах. Помню, как Гроббелар в Москве чудил, хотя он до сих пор говорит, что пенальти не было. Но зацепил он меня в первом матче однозначно».
Матч на «Энфилде» — бенефис Радченко: забил, отдал голевую и обеспечил соперника красной карточкой
В первом тайме красно-белым пришлось поволноваться в Ливерпуле. Однажды Хлестов выбил мяч с ленточки. Но первый же пропущенный мяч буквально вызвал истерику у хозяев. Радченко после диагонали юного Бесчастных справа ударом в касание поймал на противоходе запасного кипера красных Купера. За несколько минут до конца хавбек «Ливера» Марш откровенно врезал Дмитрию по ногам в центре поля и досрочно убрался в раздевалку. А Радченко не только поднялся — ещё и Пятницкому голевую оформил!
«Не каждому удаётся в карьере сыграть против «Ливерпуля», и тем более — на знаменитейшем «Энфилде». Заодно посмотреть город легендарной четвёрки «Битлз». Мы понимали, что будет тяжело. Когда на первых минутах стадион запел You'll never walk alone — это было что-то. Акустика на «Энфилде» сумасшедшая, как в опере. Понятно, что дома они рассчитывали нас обыграть. Но мы правильно построили игру тактически, и наш план сработал. Олег Иванович по такому случаю дал нам немножко расслабиться. В самолёте отмечали победу шампанским, фотографировались в английском полицейском шлеме — радовались, понимая, что сделали большое дело и вошли в историю. Спустя 29 лет народ помнит — это очень важно для каждого футболиста. Команда была молодая, в расцвете сил. Если бы она сохранилась года на три, думаю, какой-то еврокубок «Спартак» взял бы».
Олег Романцев и Дмитрий Радченко по пути из Ливерпуля в Москву
Фото: из личного архива Дмитрия Радченко
«Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2
«Ливерпуль»: Купер, Джонс (Розенталь, 55), Бэрроуз, Никол, Райт (к), Хатчинсон, Макманаман, Марш, Раш, Реднапп, Томас.
«Спартак»: Черчесов (к), Хлестов, Иванов, Писарев (Русяев, 64), Чернышов, Онопко, Пятницкий, Ледяхов (Бакшеев, 85), Карпин, Радченко, Бесчастных.
Голы: 0:1 Радченко (63), 0:2 Пятницкий (89).
Удаление: Марш, 87.
4 ноября 1992 года. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 37 993 зрителя.
Тренер Романцев ставил такую задачу в более краткосрочной перспективе. «Спартак» намерен выиграть Кубок кубков, — заявил он после матча в Ливерпуле. — Мы считаем, что нам это вполне по силам».
Программка матча «Ливерпуль» — «Спартак»
Уже по возвращении домой ОИР отметил значимость всех международных побед российских клубов (в тот же вечер, 4 ноября, ЦСКА ошарашил «Барселону» на «Камп Ноу»).
«Участие наших команд в европейских кубковых турнирах очень и очень важно. Почему? Ну потому, что народ у нас в этом году стал меньше ходить, посчитал, что наш уровень футбола низкий. Статьи многих корреспондентов были скептическими. Вроде голы-то мы забиваем друг другу, но класс совсем не тот, который хотелось бы. Но «Спартак» выиграл первенство, и могло показаться, что он только у себя в деревне выглядит прилично и может обыграть только своих же, деревенских ребят. Оказалось, что эти ребята в Европе чего-то стоят».
Весной 1993-го «Спартак» красиво убрал «Фейеноорд» в четвертьфинале. Мечту Романцева о еврокубке убили «Антверпен» и судья Короаду. Но воспоминаний о Ливерпуле-1992 у них никто не отнимет. Крутые были 90-е.
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