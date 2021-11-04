«Деревенские ребята» и в Европе чего-то стоят!» Легендарный выезд «Спартака» в Англию

Глядя на муки современного «Спартака», трудно поверить, что когда-то, и совсем недавно по меркам Истории, его всерьёз опасались даже в Европе. Однако — было. И два континентальных полуфинала начала 1990-х — убедительное тому доказательство. Хитрому, техничному «Спартаку» Бескова, а затем и Романцева особенно удавались игры с прямолинейными британцами. А одну из самых легендарных побед в клубной истории — над «Ливерпулем» на «Энфилде» — красно-белые одержали ровно 29 лет назад. Возможно, напоминание о ней вдохновит парней Руя Витории на подвиг в Англии. Сегодня в Лестере любой результат, кроме победы хозяев, потянет на мини-сенсацию, а может быть, даже на «макси» (перед «Наполи» «Спартак» тоже массово хоронили).

За весь 1992 год «Спартак» проиграл только один матч — вторым составом в Петербурге

Кубок обладателей кубков сезона-1992/1993 — одновременно гордость и боль спартаковских болельщиков. Ту восхитительную команду приятно вспоминать, а трагический полуфинал с «Антверпеном» — горько. Но всё же позитива в европоходе КБ было несравнимо больше. Феноменальный 1992 год москвичи символично зафиналили ярчайшими победами над звёздным «Ливерпулем».



О классе той команды исчерпывающе скажет факт: за целый календарный год во всех турнирах «Спартак» проиграл только раз и то — фактически дублирующим составом. Если бы москвичи сильно нуждались в этих очках, скорее всего, их тоже забрали бы, установив рекорд на все времена. А так — поделились с «Зенитом». Формула переходного чемпионата способствовала эпизодическим приступам великодушия у фаворитов. В зачёт второго этапа, чемпионской гонки, шли очки, набранные в играх с прямыми конкурентами, к которым сине-бело-голубые тогда не относились. Вот Романцев и премировал основу за победу в Кубке над ЦСКА дополнительными выходными. Из участников финала до Северной столицы не доехали 9 спартаковцев, включая всех будущих лауреатов сезона — вратаря года Черчесова и лучших футболистов страны (по двум разным версиям) Онопко и Ледяхова. С таким, молодёжным «Спартаком» «Зенит» справился — 2:0. А больше никому поблажек красно-белые не делали — ни дома, ни в Европе. Серебряного призёра, Владикавказ, в последнем туре разделали — 5:0!

«Спартак» — победитель последнего Кубка СССР Фото: Из личного архива Станислава Черчесова

Половину мячей в Москве «Ливерпуль» пропустил с полевым игроком в воротах

Любимый еврокубок СССР (три триумфа у динамовцев Киева и Тбилиси на пару) начался для москвичей обескураживающе — с нулевой ничьей дома (!) с «Авениром» из Люксембурга. Своё карлик сполна получил в ответке — 1:5, но по сумме двух матчей пропустил от «Спартака» меньше, чем английский гранд.



«Ливерпуль» большую часть времени чувствовал себя комфортно под противным московским дождём и дважды сравнивал счёт в «Лужниках». Итоговой победой россияне во многом обязаны чудаковатому родезийскому вратарю Брюсу Гроббелару. Писарев его за авантюрные обводки у своей штрафной при 0:0 простил, Карпин при 1:1 — нет.



Во втором тайме обладатель Кубка чемпионов 1984 года ещё больше подвёл свою команду. Срубив Радченко, Гроббелар получил двойное наказание — красную карту и пенальти. А поскольку все две замены Грэм Сунесс к тому времени исчерпал, пришлось натягивать перчатки и топать в рамку защитнику Бэрроузу. Карпин забил ему с точки, а Пятницкий с игры — и тревожные 2:2 превратились в оптимистичные 4:2.



Перед ответным матчем спартаковцы уже в ранге чемпионов разбили земляков-динамовцев в обрамлении грязных московских сугробов — 5:2 (Радченко — хет-трик, Ледяхов — дубль) и в замечательном настроении отправились в Англию. После игры Романцев приведёт на пресс-конференцию Чернышова как лучшего (по его версии) футболиста матча, но ярче всех на «Энфилде» блеснул коренной ленинградец Радченко. Худощавый, длинноволосый нападающий тогда был на пике.

Дмитрий Радченко бывший нападающий «Спартака» «Матчи с «Ливерпулем» — одни из лучших в моей карьере. Я находился в отличном физическом и психологическом состоянии. Вся команда была в порядке. «Спартак» побеждал «Реал», проходил «Наполи». Была уверенность в своих силах. Помню, как Гроббелар в Москве чудил, хотя он до сих пор говорит, что пенальти не было. Но зацепил он меня в первом матче однозначно».

Матч на «Энфилде» — бенефис Радченко: забил, отдал голевую и обеспечил соперника красной карточкой

В первом тайме красно-белым пришлось поволноваться в Ливерпуле. Однажды Хлестов выбил мяч с ленточки. Но первый же пропущенный мяч буквально вызвал истерику у хозяев. Радченко после диагонали юного Бесчастных справа ударом в касание поймал на противоходе запасного кипера красных Купера. За несколько минут до конца хавбек «Ливера» Марш откровенно врезал Дмитрию по ногам в центре поля и досрочно убрался в раздевалку. А Радченко не только поднялся — ещё и Пятницкому голевую оформил!

Дмитрий Радченко бывший нападающий «Спартака» «Не каждому удаётся в карьере сыграть против «Ливерпуля», и тем более — на знаменитейшем «Энфилде». Заодно посмотреть город легендарной четвёрки «Битлз». Мы понимали, что будет тяжело. Когда на первых минутах стадион запел You'll never walk alone — это было что-то. Акустика на «Энфилде» сумасшедшая, как в опере. Понятно, что дома они рассчитывали нас обыграть. Но мы правильно построили игру тактически, и наш план сработал. Олег Иванович по такому случаю дал нам немножко расслабиться. В самолёте отмечали победу шампанским, фотографировались в английском полицейском шлеме — радовались, понимая, что сделали большое дело и вошли в историю. Спустя 29 лет народ помнит — это очень важно для каждого футболиста. Команда была молодая, в расцвете сил. Если бы она сохранилась года на три, думаю, какой-то еврокубок «Спартак» взял бы».

Олег Романцев и Дмитрий Радченко по пути из Ливерпуля в Москву Фото: из личного архива Дмитрия Радченко

Кубок Кубков. 1/8 финала. Ответный матч



«Ливерпуль» — «Спартак» — 0:2



«Ливерпуль»: Купер, Джонс (Розенталь, 55), Бэрроуз, Никол, Райт (к), Хатчинсон, Макманаман, Марш, Раш, Реднапп, Томас.

«Спартак»: Черчесов (к), Хлестов, Иванов, Писарев (Русяев, 64), Чернышов, Онопко, Пятницкий, Ледяхов (Бакшеев, 85), Карпин, Радченко, Бесчастных.

Голы: 0:1 Радченко (63), 0:2 Пятницкий (89).

Удаление: Марш, 87.

4 ноября 1992 года. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 37 993 зрителя.

Тренер Романцев ставил такую задачу в более краткосрочной перспективе. «Спартак» намерен выиграть Кубок кубков, — заявил он после матча в Ливерпуле. — Мы считаем, что нам это вполне по силам».

Программка матча «Ливерпуль» — «Спартак»

Уже по возвращении домой ОИР отметил значимость всех международных побед российских клубов (в тот же вечер, 4 ноября, ЦСКА ошарашил «Барселону» на «Камп Ноу»).

Олег Романцев бывший главный тренер «Спартака» «Участие наших команд в европейских кубковых турнирах очень и очень важно. Почему? Ну потому, что народ у нас в этом году стал меньше ходить, посчитал, что наш уровень футбола низкий. Статьи многих корреспондентов были скептическими. Вроде голы-то мы забиваем друг другу, но класс совсем не тот, который хотелось бы. Но «Спартак» выиграл первенство, и могло показаться, что он только у себя в деревне выглядит прилично и может обыграть только своих же, деревенских ребят. Оказалось, что эти ребята в Европе чего-то стоят».

Весной 1993-го «Спартак» красиво убрал «Фейеноорд» в четвертьфинале. Мечту Романцева о еврокубке убили «Антверпен» и судья Короаду. Но воспоминаний о Ливерпуле-1992 у них никто не отнимет. Крутые были 90-е.