Карпин отказался от лучшего бомбардира РПЛ. Агаларов точно не нужен сборной России?

Есть итоговый состав сборной России! На решающие матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией вызваны 29 футболистов. Валерий Карпин решил не брать в команду 12 игроков. Самый интересный момент — отказ от двух нападающих.

В итоговом списке остались Фёдор Смолов из «Локомотива», Антон Заболотный из ЦСКА и новичок Иван Сергеев из «Крыльев Советов». Не попали в сборную Константин Тюкавин из «Динамо» и, что удивило больше всего, Гамид Агаларов из «Уфы».



Что удивительного в выборе Карпина? В глаза бросается статистика. После предыдущей паузы на сборные в РПЛ сыграли три тура. За это время у Тюкавина два гола. У Агаларова всё ещё лучше — он забил в каждом из матчей и возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. Для сравнения: у Смолова, Заболотного и Сергеева по одному мячу. У последнего ещё ассист.

Что сказал Карпин?

На пресс-конференции Карпина спросили про форвардов, и он объяснился. «Был сделан выбор в пользу опытных игроков, потому что сейчас это самые важные матчи. В бой идут одни старики — за исключением Сергеева, все играли на этом уровне. Поэтому выбор сделан в их пользу. Агаларов и Тюкавин будут вызваны в молодёжную сборную, они будут под рукой. У нас есть игры ещё, могут быть изменения. Агаларов и Тюкавин в любой момент могут оказаться в первой сборной.



Сергеев привлёк игрой, работоспособностью, самоотдачей. У него много полезных действий для команды. Он приносит большую пользу «Крыльям». Её не так отмечают журналисты, потому что больше обращают внимание на голы и передачи», — сказал Карпин.

Важный момент: Карпин отметил, что в итоговый список сборной можно включить гораздо больше игроков. То есть ограничения касаются только заявки на конкретные матчи. Соответственно, ничто не мешало вызвать Агаларова и Тюкавина. Но играть они пока будут за молодёжную сборную.

Реакция клубов и окружения игроков

В «Уфе», похоже, не грустят из-за невызова Агаларова. Вот что сказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов: «Главный тренер сборной сам принимает решение, мне некорректно их обсуждать. Расстроился ли я? А мне чего расстраиваться — будет забивать в молодёжке».



Руслан Агаларов, отец Гамида, тоже спокоен: «В сборной есть тренерский штаб, которому в данный момент всё-таки виднее. Карпин знает, что делает. Я ещё вчера говорил, что мы будем готовы к любому развитию событий, попал бы Гамид в основной состав или нет. Сейчас он готовится к игре с «Арсеналом» 6-го числа, а дальше будет работать и добиваться своих целей шаг за шагом. Ничего страшного не произошло — любое решение тренерского штаба воспринимаем нормально, будем болеть за сборную России. Другие нападающие, которые вызваны, забивают меньше? Значит, Гамиду надо забивать ещё больше. Будем тренироваться и работать».

Сторона Тюкавина тоже отреагировала. Высказался агент форварда Алексей Сафонов: «За результат отвечает главный тренер. Я рассчитывал, что, Костя попадёт в состав сборной, но я же не тренер. Я с Тюкавиным ещё не общался, только увидел состав. Самое обидное непопадание, наверное, у Агаларова — парень забивает много. Вообще, попасть в списки мало, надо ещё играть, а не приезжать статистом. Если Костя будет больше работать, то всё у него ещё впереди, ему всего 19 лет. Такое ощущение, что ему 30 и если он не попал, то это конец карьеры.



Если ситуация сложилась сейчас подобным образом, Костя поедет в молодёжную сборную. От такого он никогда не отказывался. Тюкавин в хорошей форме, мог и «Зениту» забить. Задача попасть не в этот список сборной, а в Катар — и забивать. Не статистом».

В «Крыльях Советов» рады вызову Сергеева и не удивлены. Слово спортивному директору Сергею Корниленко: «Мы очень рады за Сергеева! Наконец-то он оказался в окончательном списке сборной России. То, как Сергеев выступает в нынешнем сезоне, особенно в последних матчах… Мы ожидали такой сценарий. Для «Крыльев» это совсем не удивительно. Гордимся и радуемся! Надеемся, что Сергеев поможет сборной в ближайших матчах».

Карпин сказал и про Дзюбу с Соболевым

Спросили Карпина и про Артёма Дзюбу с Александром Соболевым. Форварды не попали даже в расширенный список. Но они по-прежнему всем интересны. Особенно первый.



За Дзюбой, похоже, и не следили. Вот слова Карпина: «Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали. Мне без разницы, что он отписался от «инстаграма» сборной. У него спросите, когда обратно подпишется. Дзюбу не рассматриваю, но отказ — это не главная причина, почему он не рассматривается. Набор формы — дело такое: в «Зените» в двух последних матчах он тоже на замену выходил. Мне этого недостаточно. Что касается Соболева, раз он даже в расширенный список не попал, то не расцениваю его как игрока сборной России».

Когда сборная сыграет решающие матчи

Совсем скоро. 11 ноября сборная примет Кипр в Санкт-Петербурге. А 14 ноября отправится в Сплит, чтобы встретиться с Хорватией. Если с более слабым соперником проблем не возникнет, то второй матч определит победителя группы, который получит прямую путёвку на чемпионат мира в Катар.



Сейчас сборная России возглавляет отборочную группу. Команда Карпина опережает хорватов на два очка. Важно, что как минимум второе место наша сборная себе уже обеспечила. В случае поражения от Хорватии нас, скорее всего, ждут стыки.