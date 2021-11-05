«Спартак» и «Локо» в Европе – бесконечная драма. И мы к ней привыкли

Команда, которая неожиданно поменяла суперуспешного тренера. И команда, которая неожиданно держит тренера с проблемными результатами. «Локо» и «Спартак» не то чтобы похожи, но в Лиге Европы синхронно выдают драму: обнадеживают, выдают качественные и эмоционально горячие отрезки, даже не проигрывают, но по факту остаются без нужных очков и снова близки к провалу.

Даже безумие не оборачивается нужным результатом. А безумным я считаю то, что «Спартак» в матчах с «Лестером» дважды открывал счёт, «Локомотив» не пробивал вратаря Муслеру даже после выгодных добиваний, а запасной вратарь Селихов взял пенальти от Варди. Безумие – это также сведённые ноги Игнатова за пять минут до конца матча. И штанга ворот Гильерме на 86-й минуте.

Все эти моменты не сложились в единый победный порыв, а драма обоих клубов усилилась ещё из-за того, что в Европе наши команды настолько отключены от внутренних проблем, что в хорошем смысле не похожи на самих себя. Играют, выглядят и даже передвигаются по-другому. Ведь еврокубки и полные стадионы в Англии, Италии или Турции крайне освежают команды из России, где футбольные матчи разрешают в самый последний момент.

Фото: Getty Images

Никто, конечно, не установил, как смена обстановки влияет на результат, но визуально и на фоне эмоций заметно, что на фото из Лестера или Неаполя игроки кажутся более сосредоточенными и серьёзными. Матчи на больших европейских стадионах с освещённым прожекторами газоном – более величественными, а действия игроков – более чёткими и сфокусированными. Даже удары Зобнина внешней стороной стопы по защитниками кажутся частью плана, как и то, что Умяров после выхода на замену бодрит себя хлопками по лицу.



И речь не про «достойные» ничьи, а про матчи, когда наши клубы устраивали навал и не дожимали. А соперники расстраивались из-за ничьей и слишком открыто атаковали.

Сегодня «Локо» и «Спартаку» – спасибо за эти гостевые битвы. От них останутся приятные видео, воспоминания и, конечно, победа Селихова над Варди.

Но ситуация не меняется:



«Локомотив» на протяжении 15 матчей не побеждает еврокубках: 10 поражений и 5 ничьих. Конкретно в этой Лиге Европы – ноль побед, два гола и последнее место в группе, которую возглавляет «Галатасарай».

Фото: Getty Images

«Спартак» не побеждает в пяти матчах подряд (три ничьи и два поражения) и даже после неожиданных и приятных выездов в Неаполь (3:2) и Лестер (1:1) идёт на последнем месте в группе, где «Легия» занимает второе место.



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Через три дня «Спартак» и «Локомотив» сыграют друг против друга в Москве. Еврокубки временно забудутся. А дерби 7 ноября на «Открытие Арене» будет жарким и драматичным?



Да будет так!