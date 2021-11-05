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Душан Тадич ударился пахом о штангу в матче «Боруссия» Дортмунд — «Аякс» — 1:3, фото, мемы

«Линию ворот пересекли три шара». Самая нелепая травма недели в ЛЧ
Павел Прохоров
Душан Тадич ударился пахом о штангу
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Тадичу очень дорогой ценой дался победный гол!

В среду «Аякс» обыграл на выезде «Боруссию» Дортмунд (3:1) в четвёртом туре Лиги чемпионов. Голландцы пропустили на 37-й минуте, вскоре после того, как защитник Матс Хуммельс оставил немецкий клуб в меньшинстве. Исход встречи футболисты «Аякса» решили в оставшиеся 20 минут до конца матча: по голу в составе амстердамцев забили Душан Тадич (72-я минута), Дави Классен (83-я минута) и Себастьен Аллер (90+3 минута). Таким образом, нидерландский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме камбэка «Аякса», встреча в Дортмунде запомнилась странным решением судьи выгнать Хуммельса с поля. Повторы подтверили правоту слов немца: «Нет слов по поводу этой красной карточки… сделайте VAR честным! В итоге этого оказалось недостаточно, но игроки упорно боролись весь матч».

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Пикантный момент возник на 72-й минуте с участием Душана Тадича: полузащитник, поражая ворота соперника, по инерции врезался пахом в штангу. Во время празднования его лицо искажала гримаса боли. «Требуется несколько «мячей», чтобы победить дортмундскую «Боруссию». Надеюсь, штанга в порядке. Вперёд, «Аякс»!» — иронично подписал фотографии в соцсети Тадич.

Курьёзный момент сразу стал вирусным. После матча Тадич пожелал штанге, в которую въехал, скорейшего выздоровления.

Новая травма футболиста.

Погнулся даже каркас ворот.

«По всей видимости, технология определения линии ворот признала, что три шара пересекли линию».

«Тадич после гола».

«Тадич ударился своими мячиками о штангу ради гола».

Кстати, в сезоне-2014/2015 у Тадича уже была травма паха. Тогда вингер пропустил четыре матча «Саутгемптона» и два месяца из-за травмы.

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