«Не знаю, чего они накинулись». За что «Спартак» грозит судом Ольге Смородской?

В нашем футболе разгорелся новый конфликт, и дело рискует дойти до суда. Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала «Спартак» клубом расистов, а красно-белые хотят, чтобы теперь она ответила в рамках закона.

Что сказала Смородская

Футболисты «Спартака» не преклонили колено перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Эту акцию активно используют игроки английских клубов — тем самым они поддерживают движение Black Lives Matter. По мнению Смородской, поступок спартаковцев можно расценивать как расизм.



«После матча с «Лестером» «Спартак» можно назвать клубом расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. Это движение в широком смысле объясняет, что жизнь каждого человека важна в равной степени. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы, как всегда, имеем особое мнение. В российском футболе растёт поколение скрытых расистов, это факт», — приводит слова Смородской Sport24.

Реакция «Спартака»

Естественно, такое громкое заявление не осталось без внимания пресс-службы московского клуба. Теперь «Спартак» хочет, чтобы Смородская предстала перед судом.



«Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьёзное обвинение, за которое придётся отвечать в рамках закона», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Как свои слова объяснила Смородская

Смородская, в свою очередь, заявила, что никого ни в чём не обвиняла. Её удивила реакция «Спартака».



«Я никого ни в чём не обвиняла. Я просто сказала, что расизм – это плохо, вот и всё. Что они накинулись? Почему такая реакция? Я не знаю», — сказала Смородская «Чемпионату».

Что грозит бывшему президенту «Локомотива»

Мы обратились за комментарием к юристу Андрею Князеву. Он разъяснил, какое наказание грозит Смородской, если «Спартак» всё-таки доведёт дело до судебного разбирательства.



«Слова Смородской можно определить как клевету, если они считают это уголовным преступлением. Но это вряд ли — всё-таки здесь это мнение человека.



Но судебные перспективы в плане того, что это является оскорблением для клуба — хорошие. Если суд поддержит «Спартак», то будет денежное взыскание со Смородской», — сказал Князев.