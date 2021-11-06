«Ман Юнайтед» должен избавиться от влияния Фергюсона. Ведь это правда нужно для развития

29 октября журналист The Guardian Джонатан Лью выпустил материал с совершенно неожиданным поворотом. Этот текст идеально описывают одну из причин, почему «Ман Юнайтед» сейчас так плохо. Лью просто написал в заголовке: «Почему «МЮ» должен наконец избавиться от фергюсонизма».



То есть клуб должен отказаться от наследия тренера, который в девяностых, нулевых и начале десятых вытащил его на мегауровень? Что?



Да, всё верно.

Какие аргументы были у Лью, что из-за Фергюсона «МЮ» плесневеет?



Алекс Фергюсон покинул «Манчстер Юнайтед» в 2013 году. Но спустя 8 лет его влияние на процессы внутри клуба всё ещё велико. Джонатан Лью растягивает временные рамки на 6 лет и доказывает это такими примерами.



1. Журналист публикует отрывок из биографии Патриса Эвра. В нем захвачен период, когда у Дэвида Мойеса всё полетело в пропасть. А сам Эвра пришёл разговаривать с Фергюсоном. В том отрывке Эвра всё ещё называет бывшего тренера боссом, просит его как-то повлиять на ситуацию. Фергюсон отвечал: «Я дал ему самый большой шанс в его жизни. С моей стороны справедливо, что я держу дистанцию и позволяю ему делать свою работу».



Лью объяснил этим примером тезис: Фергюсон считал положение Мойеса в «Ман Юнайтед» собственным наследием.



2. Влияние Фергюсона на Уле-Гуннара Сульшера. Сульшер ввёл старые обычаи, которые были при Фергюсоне-тренере в команде, вернул в тренерский штаб его ассистента Майка Феллана и не занял парковочное место на базе клуба в Каррингтоне. Опять же – из уважения к сэру Алексу. После уничтожения от «Ливерпуля» судьбу Сульшера решали боссы «Ман Юнайтед» и Фергюсон. Хотя власти в клубе он не имеет.

Журналист The Guardian говорит, что для многих слово Фергюсона считается фундаментальным – это мешает принимать рациональные решения. Всё это Лью итожит абзацем:



«Фергюсонизм – причина, почему «Юнайтед» всегда должен играть вингерами. Фергюсонизм – причина, почему главная ответственность всегда лежит на игроках. Фергюсонизм – причина, почему все менеджеры заслуживают времени, как бы плохо всё не было. А если это фигня? Если настоящий урок эпохи Фергюсона заключался в следующем: чтобы добиться реальных изменений, вам нужен молодой специалист, готовый сметать всё и строить клуб на новых принципах, начиная с академии?»



Я начинаю понимать мысль. Можете привести примеры ещё влияния Фергюсона на клуб?



Легко. Самое последнее – он уговорил Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед». Подтверждение – приветственный пост Роналду в «Инстаграме». Последняя строчка: «P. S. Сэр Алекс, это для тебя».

Даже назначение Сульшера не прошло мимо Фергюсона – Эд Вудворд ездил к нему, чтобы узнать мнение о новом тренере. По данным The Times, Фергюсон дал Сульшеру хорошую оценку, основываясь на его поведении, когда тот был игроком. Эта характеристика была решающей в вопросе выбора нового тренера.

Последний пример – подписание Рафаэля Варана. На переговоры с ним в Мадрид летали Вудворд и Фергюсон, который вообще-то не является членом трансферного аппарата «Манчестер Юнайтед». После презентации Варан много раз говорил, как он впечатлён Фергюсоном и счастлив после знакомства с ним – но не с Сульшером.

Почему «Ман Юнайтед» должен избавиться от фергюсонизма?

Очень просто: футбол развивается, а Фергюсон давно находится вне интенсивного включения в игру. Тем не менее «Манчестер Юнайтед» держит его на должности, пусть и фиктивной, и всецело доверяет мнению.



И это очень противоречит курсу, которую полтора года назад озвучил исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд:



«Мы планируем перестройку. «Манчестер Юнайтед» – современный и сильный механизм, но иногда некоторые моменты из нашей политики нуждаются в обновлении и в более современном подходе. В этом плане мы даже восхищаемся нашими некоторыми противниками».

Проблема в том, что ответы на многие вопросы «Манчестер Юнайтед» основаны на мнении сэра Алекса. Выбор тренера – обратимся к Фергюсону (двух из четырёх последних советовал именно он). Возвращение Роналду – тут тоже важнейшую роль сыграл тренер. Что делать, если команда буксует при Сульшере – тоже звоним Фергюсону, он подскажет.

И Фергюсон подсказал. «Манчестер Юнайтед» примерно год назад затормозил прогресс. При Сульшере команда выдаёт яркие отрезки, но не становится лучше – это отличает его от топ-клубов той же Англии, которые за три года добились визуально ощутимых изменений в лучшую сторону. Когда «Манчестер Юнайтед» тонул в двух подряд жёстких поражениях (одно – от злейшего врага из «Ливерпуля»), боссы клуба вновь забили на изменения, обновления, резкую революцию и обратились к Фергюсону.



Сэр Алекс всё ещё важен для прошлого «Манчестер Юнайтед». Он – легенда и, возможно, лучшее, что случалось с этим клубом за много лет. Но взгляды Фергюсона на футбол стареют вместе с ним – а «МЮ» это как бы не замечает. Вместе с этим клуб не замечает очевидные тенденции в футболе, благодаря которым конкуренты ушли в развитии далеко вперёд.