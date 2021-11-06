Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Почему «Манчестер Юнайтед» должен избавиться от наследия сэра Алекса Фергюсона

«Ман Юнайтед» должен избавиться от влияния Фергюсона. Ведь это правда нужно для развития
Илья Егоров
«Ман Ю» должен избавиться от влияния Фергюсона
Комментарии
Прорабатываем теорию британской прессы.

29 октября журналист The Guardian Джонатан Лью выпустил материал с совершенно неожиданным поворотом. Этот текст идеально описывают одну из причин, почему «Ман Юнайтед» сейчас так плохо. Лью просто написал в заголовке: «Почему «МЮ» должен наконец избавиться от фергюсонизма».

То есть клуб должен отказаться от наследия тренера, который в девяностых, нулевых и начале десятых вытащил его на мегауровень? Что?

Да, всё верно.

Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли — при 1:2 Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли — при 1:2

Какие аргументы были у Лью, что из-за Фергюсона «МЮ» плесневеет?

Алекс Фергюсон покинул «Манчстер Юнайтед» в 2013 году. Но спустя 8 лет его влияние на процессы внутри клуба всё ещё велико. Джонатан Лью растягивает временные рамки на 6 лет и доказывает это такими примерами.

1. Журналист публикует отрывок из биографии Патриса Эвра. В нем захвачен период, когда у Дэвида Мойеса всё полетело в пропасть. А сам Эвра пришёл разговаривать с Фергюсоном. В том отрывке Эвра всё ещё называет бывшего тренера боссом, просит его как-то повлиять на ситуацию. Фергюсон отвечал: «Я дал ему самый большой шанс в его жизни. С моей стороны справедливо, что я держу дистанцию и позволяю ему делать свою работу».

Лью объяснил этим примером тезис: Фергюсон считал положение Мойеса в «Ман Юнайтед» собственным наследием.

2. Влияние Фергюсона на Уле-Гуннара Сульшера. Сульшер ввёл старые обычаи, которые были при Фергюсоне-тренере в команде, вернул в тренерский штаб его ассистента Майка Феллана и не занял парковочное место на базе клуба в Каррингтоне. Опять же – из уважения к сэру Алексу. После уничтожения от «Ливерпуля» судьбу Сульшера решали боссы «Ман Юнайтед» и Фергюсон. Хотя власти в клубе он не имеет.

Журналист The Guardian говорит, что для многих слово Фергюсона считается фундаментальным – это мешает принимать рациональные решения. Всё это Лью итожит абзацем:

«Фергюсонизм – причина, почему «Юнайтед» всегда должен играть вингерами. Фергюсонизм – причина, почему главная ответственность всегда лежит на игроках. Фергюсонизм – причина, почему все менеджеры заслуживают времени, как бы плохо всё не было. А если это фигня? Если настоящий урок эпохи Фергюсона заключался в следующем: чтобы добиться реальных изменений, вам нужен молодой специалист, готовый сметать всё и строить клуб на новых принципах, начиная с академии?»

Я начинаю понимать мысль. Можете привести примеры ещё влияния Фергюсона на клуб?

Легко. Самое последнее – он уговорил Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед». Подтверждение – приветственный пост Роналду в «Инстаграме». Последняя строчка: «P. S. Сэр Алекс, это для тебя».

Даже назначение Сульшера не прошло мимо Фергюсона – Эд Вудворд ездил к нему, чтобы узнать мнение о новом тренере. По данным The Times, Фергюсон дал Сульшеру хорошую оценку, основываясь на его поведении, когда тот был игроком. Эта характеристика была решающей в вопросе выбора нового тренера.

Последний пример – подписание Рафаэля Варана. На переговоры с ним в Мадрид летали Вудворд и Фергюсон, который вообще-то не является членом трансферного аппарата «Манчестер Юнайтед». После презентации Варан много раз говорил, как он впечатлён Фергюсоном и счастлив после знакомства с ним – но не с Сульшером.

«Он опустился в моих глазах». 25 лет назад Фергюсон уничтожил соперника одной фразой «Он опустился в моих глазах». 25 лет назад Фергюсон уничтожил соперника одной фразой

Почему «Ман Юнайтед» должен избавиться от фергюсонизма?

Очень просто: футбол развивается, а Фергюсон давно находится вне интенсивного включения в игру. Тем не менее «Манчестер Юнайтед» держит его на должности, пусть и фиктивной, и всецело доверяет мнению.

И это очень противоречит курсу, которую полтора года назад озвучил исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд:

«Мы планируем перестройку. «Манчестер Юнайтед» – современный и сильный механизм, но иногда некоторые моменты из нашей политики нуждаются в обновлении и в более современном подходе. В этом плане мы даже восхищаемся нашими некоторыми противниками».

Проблема в том, что ответы на многие вопросы «Манчестер Юнайтед» основаны на мнении сэра Алекса. Выбор тренера – обратимся к Фергюсону (двух из четырёх последних советовал именно он). Возвращение Роналду – тут тоже важнейшую роль сыграл тренер. Что делать, если команда буксует при Сульшере – тоже звоним Фергюсону, он подскажет.

И Фергюсон подсказал. «Манчестер Юнайтед» примерно год назад затормозил прогресс. При Сульшере команда выдаёт яркие отрезки, но не становится лучше – это отличает его от топ-клубов той же Англии, которые за три года добились визуально ощутимых изменений в лучшую сторону. Когда «Манчестер Юнайтед» тонул в двух подряд жёстких поражениях (одно – от злейшего врага из «Ливерпуля»), боссы клуба вновь забили на изменения, обновления, резкую революцию и обратились к Фергюсону.

Сэр Алекс всё ещё важен для прошлого «Манчестер Юнайтед». Он – легенда и, возможно, лучшее, что случалось с этим клубом за много лет. Но взгляды Фергюсона на футбол стареют вместе с ним – а «МЮ» это как бы не замечает. Вместе с этим клуб не замечает очевидные тенденции в футболе, благодаря которым конкуренты ушли в развитии далеко вперёд.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021