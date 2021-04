Феномен Ферги-тайм. Боссы «Баварии» вошли в лифт при счёте 1:0, а вышли – при 1:2

«Манчестер Юнайтед» времён Алекса Фергюсона стал культовым явлением благодаря решающим голам на последних минутах. Командой восхищались за боевой дух – и ненавидели за давление на судей. Эффект Ферги-тайм вошёл в историю, но был по-своему противоречивым.

Термин появился задолго до финала с «Баварией»

Высота стадиона «Камп Ноу» – 48 метров. На 89-й минуте того самого финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» руководители «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хёнесс вышли из вип-ложи и сели в лифт, чтобы спуститься к раздевалке и поздравить команду, выигрывавшую к тому момент со счётом 1:0. Путь с остановками на всех этажах занял чуть больше трёх минут. К тому времени, как Хёнесс и Румменигге вышли из лифта, чемпионский кубок уплыл. Мюнхенские боссы явно недооценили значение эффекта, вошедшего в историю футбола под культовым названием Ферги-тайм.

Поздние голы стали такой же прочной ассоциацией с эпохой Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», как бутса, брошенная в Дэвида Бекхэма, поднятый воротник Эрика Кантона и знаменитый «фен». Так игроки «МЮ» называли в шутку разносы, которые им устраивал великий шотландец. «Он [Фергюсон] становится в центр раздевалки, приближается к моему лицу и орёт. Такое ощущение, будто я подставил голову под мощный фен», – делился воспоминаниями Уэйн Руни в автобиографии в 2012-м.

Олдскульные методы Фергюсона – то само волшебное средство, которое позволяло «Манчестер Юнайтед» вытаскивать так много матчей на последних минутах. К финалу с «Баварией» о Ферги-тайм уже вовсю писали английские медиа (первым из них была газета The Guardian в 1998-м). Голы в ворота «Баварии» Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер забили на первой и третьей компенсированной минутах. Можно сказать, что немцы, по сути, пропустили в основное время, и этот случай даже нельзя назвать классическим Ферги-тайм. Случалось, что игра затягивалась намного дольше. Пока «Юнайтед» не забьёт.

Отличительные особенности Ферги-тайм:

– тренер делает характерный жест, постукивая по циферблату часов на руке;

– судья компенсирует на несколько минут больше, чем стоило;

– термин может применяться к другим командам, не только к «Манчестер Юнайтед».

Бекхэму разбили бровь, а в Фергюсона швырнули пиццей. История вражды «МЮ» и «Арсенала» Настоящая битва с применением еды вместо гранат.

Первый Ферги-тайм в истории

Исторический первый случай Ферги-тайм зафиксирован в сезоне-1992/93, дебютном в истории Премьер-лиги. В апреле 1993-го «Манчестер Юнайтед» встречался дома с «Шеффилд Уэнсдей» и до последних минут проигрывал 0:1. Защитник Стив Брюс сравнял счёт на 88-й минуте, а победный гол затолкал после розыгрыша штрафного на 97-й. Благодаря победе 2:1 «МЮ» вышел на первое место и никому его не отдавал до конца сезона. Клуб вернул чемпионский титул спустя 26 лет.

Неприглядные подробности великого камбэка. В те времена не только не существовало понятия «компенсированное время», но ещё и никто (кроме судьи) не знал, сколько времени команды будут играть после 90-й минуты. Резервный арбитр не поднимал табличку с цифрами, что само по себе рождало кучу домыслов. Конкретно в той игре за время отвечал линейный судья Джон Хиддитч – он прямо по ходу встречи заменил травмированного главного арбитра Майка Пэка. Компенсированные семь минут якобы взялись из-за затяжек времени, хотя играющий тренер гостей Джон Хилдитч заявил, что Брюс забил победный гол «уже в следующем матче».

Другие культовые победы

Через «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона прошло несколько поколений игроков, но победами с поздними голами пронизаны все сезоны эпохи великого шотландца. Достаточно сказать, что требла в сезоне-1998/99 не было бы без эпичной победы над «Ливерпулем» в четвёртом раунде Кубка Англии. Дуайт Йорк сравнял счет на 80 минуте. А Уле-Гуннар Сульшер, как и спустя пару месяцев с «Баварией», принес победу «МЮ», когда 90 минут давно истекли.

Голы, пронизанные тем самым великим духом, забивали Майкл Оуэн (4:3 с «Ман Сити» в сезоне-2009/10) и Федерико Македа (3:2 с «Астон Виллой» в сезоне-2008/09), вовсе не ставшие легендами на «Олд Траффорд». Если забить гол не удавалось даже с пролонгацией основного времени, Фергюсон жаловался, что его добавили недостаточно много: «Какого чёрта за принятие этого решения ответственен только один человек?»

«МЮ» сломал «Манчестер Сити». Это первое поражение Гвардиолы в АПЛ с ноября Шикарный матч обороны Сульшера.

Что говорили про Ферги-тайм сам сэр Алекс и его критики

В мае 2015-го в эфире канала BT великого шотландца спросили, устрашал ли соперников его жест с часами. «Совершенно верно», – ответил Фергюсон. Он дал понять, что это был чисто психологический метод воздействия.

«Я использовал часы именно ради этого [воздействия]. При этом я никогда на них не смотрел. Я не знал, какая к тому моменту шла минута, но судьи и соперники улавливали этот сигнал. Это была уловка».

Оппоненты действительно были в ярости. Резче всех высказался Роберто Манчини, под чьим руководством «Манчестер Сити» в сезоне-2012/13 опередил «Юнайтед» в чемпионской гонке на последней минуте заключительного матча.

«Знаете, как работал «Ферги-тайм»? Если «МЮ» проигрывал дома, арбитр добавлял не менее пяти минут. Если они выигрывали — максимум две… Говоря всё это, признаю, что Алекс Фергюсон был великим тренером», – отмечал будущий тренер «Зенита» и сборной Италии.

Манчини — о «Ферги-тайм»: если «МЮ» проигрывал, добавляли пять минут. Если выигрывал — две

Мифы о Ферги-тайм

С 1992 по 2013 год «Манчестер Юнайтед» в матчах АПЛ забил после 90 минуты 4,98 процента своих мячей – это 81 гол. Но есть и другая статистика, которая превращает культовое явление в ошибочный стереотип. На том же самом временном отрезке (с сезона–1992/93 по сезон-2012/13) больше всех ПОБЕДНЫХ мячей в компенсированное время забили «Ливерпуль» (24), «Арсенал» (19) и «Челси» (18). «Манчестер Юнайтед» разделил четвертое и пятое места с «Эвертоном» (по 16 мячей). Это дает основания предполагать, что харизма сэра Алекса и его знаменитый жест затмили сухие исторические факты.

Что ещё удивительнее: после ухода Фергюсона доля мячей в компенсированное время возросла – в 2020-м она составляла 6,76%.

С уходом Ферги журналисты стали лепить узнаваемый лейбл на новые тренды. Так появились Рамос-тайм (после серии решающих мячей Серхио Рамоса за «Реал») и даже Клопэйдж-тайм. К счастью, для «Манчестер Юнайтед» существует только один тайм. В лучших традициях Ферги «МЮ» прошел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. После 2:0 в пользу парижан на «Олд Траффорд» вплоть до самой концовки ответной встречи держался счет 2:1. Но судья Дамир Скомина не только расщедрился на компенсированное время, но и углядел игру рукой в штрафной «ПСЖ». Маркус Рэшфорд забил с пенальти на четвёртой добавленной минуте, и в четвертьфинал «Юнайтед» пробились, как в старые добрые времена.

Пародии

Феномен Ферги тайм получил широкое распространение в интернете, благодаря демотиваторам, пародиям и обыгрышам. На одном из классических мемов Алекс Фергюсон держит над головой табличку с указанием компенсированного времени, которую резервные арбитры поднимают в концовках матчей. Вместо количества минут на табличке Ферги написано: «Пока мы не забьём».

Кроме того, юмористы забавно подписали фотографию, на которой Ферги общается со своим сменщиком в «Манчестер Юнайтед» Дэвидом Мойесом, показывая на часы. «Тебе понадобится эта штука, друг. Эта кнопка прибавляет 5 минут, а эта – контролирует судью Ховарда Уэбба», – так авторы мема подписали его с намеком на симпатии Уэбба к «Манчестер Юнайтед».

Авторы культового медиа FourFourTwo запустили целый мультяшный клип про ту самую победу над «Баварией» и Ферги-тайм. Анимированные футболисты и сам сэр Алекс поют на мотив песни Бритни Спирс «Hit me baby one more time» и одеты в те же черлидерские костюмы, что и герои клипа из поздних 90-х. В тексте песни обыгрывается название фильма «Играй как Бекхэм» (оба гола «Баварии» были забиты после его подач с угловых), а вместо «one more time» раздается «Fergie Time».