Худший клуб АПЛ наконец победил. И тренера внезапно уволили

«Норвич» – странный клуб-лифтёр:
- Сезон-2018/2019 – Чемпионшип.
- Сезон-2019/2020 – АПЛ.
- Сезон-2020/2021 – Чемпионшип.
- Сезон-2021/2022 – АПЛ.
Всё это время у «Норвича» была одна несменяемая деталь – тренер Даниэль Фарке. Фарке тренирует с 2009-го. Начинал в «Липштадте», потом уходил во вторую «Боруссию» Д, получил тонну респектов от Юргена Клоппа и в 2017 году присоединился к «Норвичу» в статусе главного тренера.
Первые четыре сезона Фарке получал массу положительных отзывов от боссов «Норвича». В этом он качественно испортил мнение о себе. Как это случилось:
1. За 10 стартовых туров у «Норвича» не было ни одной победы – восемь поражений и два ничейных результата.
2. Разница мячей – 3:25.
3. Логичное последнее место в таблице английской Премьер-лиги.
4. Установил антирекорд лиги – после 10 туров у него было всего 2 очка. Никто в АПЛ не стартовал так плохо.
Несмотря на ужасное начало сезона, Фарке получал похвалы от именитых коллег. Например, Юрген Клопп говорил: «Необитаемый остров? Оказаться там – просто ужасный сценарий. Но я бы взял с собой Дани Фарке, он мне очень нравится. И взял бы с собой Пепа Гвардиолу. Он меня просто вдохновляет».
Перед 11-м туром городские медиа Нориджа писали, что судьба Фарке решится после гостевого матча с «Брентфордом». И «Норвич» сделал всё, чтобы сохранить тренера – обыграл соперника 2:1.
Так это было.
Сначала счёт открыл Матиас Норманн, арендованный у «Ростова». Это его дебютный гол за «Норвич»:
Через 23 минуты преимущество «Норвича» удвоил Теэму Пукки – он реализовал пенальти:
В середине второго тайма «Брентфорд» отыграл один гол, но после этого не дожал «Норвич»:
«Норвич» впервые победил в сезоне АПЛ. Что сделали его боссы? Внезапно уволили Фарке. Спортивный директор Стюарт Уэббер сказал:
«Я знаю, насколько Даниэль и его команда были полны решимости добиться успеха на этом уровне. Но мы чувствуем, что сейчас наступило подходящее время для перемен. Возможно, они дадут нам шансы на сохранение места в Премьер-лиге».
Вместе с Фарке «Норвич» покинул весь его тренерский штаб. Фарке был четвёртым тренером «Норвича» по проценту побед (среди тех специалистов, которые отработали 100+ матчей) – у него 43,5%.
Фанаты в «Твиттере» рассуждают: кроме побед в Чемпионшипе, Фарке прокачал молодёжный сектор (за время его работы в «Норвиче» в основе появились 11 игроков академии) и вывел на крутой уровень многих классных игроков. В их число входят: Джеймс Мэддисон, Пукки, Макс Ааронс, Бен Годфри и другие.
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