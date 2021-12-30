Азмун живёт с родителями и ещё должен уйти в армию. Неизвестные факты об игроке года в РПЛ

Ещё один гол в РПЛ, и Сердар Азмун обгонит Вагнера Лава и станет самым забивным легионером в истории чемпионатов России (86 голов и общее 13-е место).

Дальше – збраться в топ-10 будет несложно (у Смолова 89 голов), а вот чтобы войти в тройку, понадобится играть в РПЛ сильно больше и стабильнее (Кержаков – 139, Веретенников – 143, Дзюба – 147). В любом случае Азмун, вероятно войдёт в историю, и конкурентам-легионерам с ним будет непросто. Первый преследователь Данни (68 голов) завершил карьеру, а у лучшего из играющих в лиге Промеса 65 голов.

Но пока Азмун не обогнал Вагнера, предлагаю сфокусироваться на другом. Для меня иранец – главный футбольный герой России 2021-го году (считаю именно календарный год).

19+2 в прошлом сезоне и очередное зенитовское чемпионство;

7+1 в сезоне нынешнем и травма, показавшая: без Азмуна в атаке «Зенит» реже побеждает и мало забивает;

А ещё Азмун – один из немногих в РПЛ, за кем следят в большой Европе и кого действительно хотят;

Когда нападающий в игре и в форме – он неудержим, а оборона соперника – скована.

Сердар приехал в Россию в 2013 году и добрался до 85 голов, как у Вагнера, спустя восемь лет игры у Бердыева (в «Рубине» и «Ростове») и «Зените» Семака.



Прямо сейчас иранца ждут в Европе, но пока он с нами – самое время вспомнить (или узнать), какой Азмун в жизни, какое русское слово уважает особенно и зачем ему понадобилась куртка ЦСКА.



20 неочевидных историй о Сердаре – поехали!

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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1. Имя Сердар означает «Прославленный, почитаемый».



2. Родился в волейбольной семье: мама – тренер, отец дважды брал награду «Лучший игрок Азии», сестра играла за сборную Ирана. Сердар не отставал – играл за юношей, но футбол в итоге победил.



3. В «Зените» Азмун играет в волейбол лучше всех (сам так считает). Поставленный в детстве волейбольный прыжок помогает забивать головой – как, например, в ворота «Спартака». В отпуске обязательно идёт в волейбольный зал.



4. До сих пор живёт с родителями: так было в Казани и Ростове, продолжилось и в Петербурге. Родители – не только любимые люди, чьи имена Халил и Марьям игрок вытатуировал на запястье и кому посвящает все голы, а ещё и помощники в футболе.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

5. Отец – почти персональный тренер. Даёт советы по игре и физической подготовке. В «Рубине» и «Ростове» Бердыев позволял Халилу присутствовать на тренировках и, например, отмечать, что сыну было бы здорово поработать над мышцами кора.



Мама отвечает за домашнюю кухню и готовит Сердару еду на следующий день после игры.

6. В 2012 году приехал со сборной Ирана на Кубок Содружества в Петербург и стал лучшим бомбардиром турнира (семь голов в шести матчах). Там его соперниками были Антон Заболотный, Станислав Крицюк и Хорен Байрамян.



7. После перехода в «Рубин» Сердару приходилось часто ездить в Иран для решения вопроса с военной службой. На данный момент всё улажено: благодаря игре за сборную сможет отслужить после 30 лет.



Такая официальная версия.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

8. Переход из «Рубина» в «Ростов» можно назвать побегом: игрок ушёл в новый клуб, когда казанцы улетали на сбор в Австрию, и самовольно сыграл за ростовчан в товарищеском матче.



История с обращением «Рубина» в CAS и следственный комитет, а также предоставлением «Ростовом» фальшивого контракта закончилась тем, что Сердар всё же переехал на юг России и попал в заявку на ту самую Лигу чемпионов, когда обыграли «Баварию».



9. Когда Азмун играл за «Ростов», в сеть попало его фото в куртке ЦСКА. Оказалось, её привёз отец (просто понравилась), чтобы Сердар в ней тренировался и сжигал вес.

Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

10. После провала сборной Ирана на российском чемпионате мира 2018 года (1 гол и 0 очков) жизнь Азмуна изменилась:

Стал самостоятельнее. Перед турниром Бердыев говорил: «Я не могу отпустить Сердара, иначе он пропадёт, он просто не готов к уходу в другой клуб». После турнира Азмун изменил отношение к себе, стал больше тренироваться, а близкие к игроку люди перестали называть его ленивым.

На чемпионате мира Азмун не забил – в Иране началась травля его и семьи – игрок отказался играть за сборную – но в октябре 2018-го вернулся. Почему? Его убедил Бердыев.

11. Несмотря на наличие запрещённых в исламе татуировок, перед играми Азмун слушает молитвы в наушниках и при их помощи по 15 минут настраивается.



12. Обожает лошадей: в Иране у Сердара есть собственная конюшня с десятком элитных скакунов.



Однажды «Рубин» обещал ему лошадь за гол в Лиге чемпионов – Сердар забил четыре, но ему подарили непородистого скакуна, из-за чего футболист сильно расстроился.



13. Специально для иранских фанатов Азмуна «Зенит» выпустил его футболки без логотипа технического спонсора Nike.

Всё из-за негативного отношения к компании в Иране. Летом 2018-го, прямо перед чемпионатом мира, Nike из-за введённых США санкций отказался от сотрудничества со сборной Ирана и не прислал футболистам бутсы.

14. В марте 2019 года во время отпуска в белых резиновых сапогах помогал пострадавшим в иранской провинции Галестан из-за наводнения (тогда зарегистрировали почти 300 миллиметров осадков и четыре реки вышли из берегов, затопив ближайшие территории).

15. Азмуну нравится слово «колхоз», одноклубников в шутку называет «колхозниками».



Очарование «колхозом» зашло настолько далеко, что после хет-трика в ворота «Урала» Азмун забрал жёлтый мяч себе и в послематчевом интервью на вопрос о золотом мяче ответил: «Это жёлтый, колхоз-джан, не видишь?»

16. Знает все матерные слова благодаря Тимофею Калачёву (которого называет плохим парнем на поле).



17. Азмун знает 80-90% русских слов и шутит над переводчиком Бако, что он ему больше не нужен и может ехать домой в Таджикистан. При этом интервью даёт через переводчика – в том числе и то самое про «колхоз-джан».

Фото: instagram.com/sardar_azmoun

18. Говорит на пяти языках: туркменском, фарси, турецком, русском и английском. Последний выучил в Казани, общаясь с Ерёменко и Натхо.



Шутит, что его отец знает вообще все языки, в том числе китайский и японский, но только на руках.



19. У Азмуна 4,1 млн подписчиков в «Инстаграме» (он самый популярный футболист и Ирана, и «Зенита»). У «Зенита» – для сравнения – 750 тыс. У Дзюбы – 1,2 млн. У Малкома – 2,6. У Халка – 3,4.

Фото: instagram.com/sardar_azmoun

20. Летом контракты заканчиваются у восьми футболистов «Зенита»: Дзюбы, Ракицкого, Оздоева, Ерохина, Крицюка, Сутормина, Кержакова и Азмуна.

Что будет дальше? Это уже другая история!