Вот и «Ливерпуль» проиграл впервые в сезоне. «Вест Хэм» справился без Влашича и Крала

До этого тура в АПЛ была всего одна команда, прошедшая стартовую дистанцию без поражений. «Ливерпуль» одержал шесть побед и ещё четыре раза сыграл вничью. Но сегодня напоролся на «Вест Хэм», который демонстрирует при Дэвиде Мойесе отличный футбол уже второй год подряд. Причём прогресс продолжается – команда переместилась на третье место в лиге и прервала серию без побед над «Ливерпулем» в АПЛ, длившуюся с 2016-го.

«Ливерпуль» потерял из-за травм Фирмино и Кейта, но пока что у Юргена Клоппа хватает глубины состава – в основе их заменили Жота и Окслейд-Чемберлен. С ними команда на неделе обыграла «Атлетико» в Лиге чемпионов (2:0). К тому же нет проблем с обороной — по сути, «Ливерпуль» вышел на матч с «Вест Хэмом» в оптимальном составе.

А вот «Вест Хэм» в последних турах живёт без Цоуфала на правом фланге обороны (его уверенно подменил Джонсон). Но в остальном железный «старт» выглядит стабильно и уверенно с точки зрения баланса. У Мойеса работают все алгоритмы, позволившие «Вест Хэму» в прошлом году почти зацепиться за зону ЛЧ – глубокая оборона, физическая мощь, быстрые атаки и, конечно же, стандарты.

Угловые «Вест Хэма» — убойное оружие Мойеса

Мы уже отдельно написали про гол Форнальса/автогол Алисона. Если вы пропустили этот момент, то дублируем и в этом материале – отмечаем технику Форнальса и работу Огбонны по вратарю «Ливерпуля».

С учётом гола Зума при счёте 2:1 в пользу «Вест Хэма» у команды Мойеса уже пять голов с угловых в этом сезоне АПЛ. В прошлом после корнеров залетело 10 (плюс ещё семь после других стандартов без учёта пенальти) – конвейер работает стабильно. А как ещё, если в составе есть огромные Соучек, Райс, Огбонна и Зума? Не стоит забывать про Антонио и Доусона, который вышел сегодня вместо Огбонны и влепил в перекладину:

«Ливерпуль» не справился со стандартами «Вест Хэма» — Мойес действительно делает на них огромную ставку. И это приносит результат.

Глубокая оборона «Вест Хэма» — ещё одна проблема для Клоппа

Уникальность стиля Мойеса заключается в том, что его нынешняя команда набирает много очков, по сути, отказываясь от высокого прессинга. В прошлом сезоне «Вест Хэм» был предпоследним в АПЛ по интенсивности давления – 16,45 PPDA, глубже оборонялся только «Ньюкасл» Стива Брюса. Сейчас в лиге есть более «автобусные» команды, предпочитающие средний и низкий блок – к примеру, «Бёрнли» или даже «Арсенал». Но «Вест Хэм» всё равно верен своему оборонительному стилю – 13,07 PPDA это не самая большая разница по сравнению с прошлым сезоном.



Взламывать такую оборону в позиционных атаках — самое неприятное занятие для «Ливерпуля», который обожает свободное пространство и скоростные атаки. Сегодня Мане и Салах не нашли лишнее место для творчества. Впрочем, Салах всё-таки заработал на индивидуальном мастерстве штрафной – его чётко реализовал Трент:

Но глобально «Ливерпуль» испытывал трудности со взломом «Вест Хэма». Да, гости перебили соперников по ожидаемым голам (1,46 xG против 1,25), но Understat, к примеру, оценил промах Мане на последних минутах сразу в 0,37 xG. И этот момент «Ливерпуль» создал со стандарта. С игры получился только гол Ориги:

Глубокая оборона помогает «Вест Хэму» не только с ликвидацией моментов у своих ворот, но и в контратаках — при Мойесе команда стремительно использует переходные эпизоды и разрывает в ответных выпадах. Особенно когда есть пространство. Гол Форнальса после передачи Боуэна – идеальный пример атакующего механизма Мойеса:

Поражение «Ливерпуля» отчасти выглядит сенсационно, но если внимательно проследить развитие «Вест Хэма» в последние два сезона, то это не такой уж и сюрприз. Однако очередная проверка на прочность состоится совсем скоро — в ближайших пяти турах команда Мойеса встретится с «Ман Сити», «Брайтоном» и «Челси».



Добавим, что у «молотобойцев» не сыграли Алекс Крал (остался в запасе) и Никола Влашич (не попал в заявку после того, как потерял сознание на тренировке, получив удар по голове от партнёра).